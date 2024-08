Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

(Anm. der Redaktion: So schlimm war der Fuss von Thorsten Legat jetzt auch nicht. Trotzdem verzichten wir an dieser Stelle auf extra Bildmaterial.)

Du schaust das nicht, weil das dOcH NiEmAnDeN iNtErEsSiErT? Eine lustige Zusammenfassung gibt es hier trotzdem – in Form von wilden Tweets, die derzeit im Netz trenden.

Seit über einer Woche ist das Spektakel nun zur Prime-Time in der Glotze zu sehen. Gefühlt 90% der Sendezeit bekommt der werte Zuschauer massig Diva-Dramen und Lager-Lästereien vom Feinsten präsentiert. Jeder schimpft gegen jeden, niemand mag niemanden, könnte man meinen.

Dafür hat der Sender ein paar streitlustige interessante C- bis Z-Promis überreden können, sich ein zweites Mal in den Fernseh-Dschungel zu begeben: Reality-TV-Königin Kader Loth, etwa, oder Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi. Mit Elena Miras ist sogar die Schweiz vertreten.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

52-jährige Geisel in komplexer Operation befreit +++ Gaza-Gespräche gehen weiter

Attentat in Solingen: Wie die AfD den Anschlag für sich instrumentalisiert

Polizeieinsatz am Leutschenbach in Zürich

Ausgebüxter Affe am Bodensee bekommt Namen Luke Lakewalker

Der ausgebüxte Affe im deutschen Bodenseeraum hat einen Namen bekommen: Luke Lakewalker heisst der Ausreisser nun, der in der vergangenen Woche vom Salemer Affenberg aus, für einige Zeit einen Ausflug an den See gemacht hatte.