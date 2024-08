Wie viele Ecken hat ein Stoppschild? Dschungelcamp-Teilnehmer waren verwirrt, du auch?

Während die meisten Camper von Anfang an der Meinung waren, dass ein Stoppschild 8 Ecken hat, sorgte Kader Loth für Verwirrung. Sie behauptete, ein sechseckiges Stoppschild gesehen zu haben. «Ich hatte Langeweile an der Ampel in Berlin und habe die Ecken gezählt», erklärte die 51-Jährige. Diese Aussage führte zu einer lebhaften Diskussion im Camp, bei der plötzlich verschiedene Theorien aufkamen – bis hin zur Frage, ob es vielleicht sogar runde Stoppschilder gibt.

Am zehnten Tag in der deutschen Reality-TV-Show Dschungelcamp sorgte eine scheinbar einfache Frage für eine hitzige Diskussion unter den Dschungel-Sternchen: «Wie viele Ecken hat ein Stoppschild?» Was nach einer leichten Aufgabe klingt, entwickelte sich zu einem unerwartet spannenden Moment.

Mr & Mrs können mich mal!

Ich war an einer Hochzeit und weiss wieder, warum ich Hochzeiten hasse.

Für einige mag, was nun kommt, an Blasphemie grenzen, aber ich kann nicht anders: Was für andere «der schönste Tag im Leben» ist, ist für mich die absolute Hölle. Ich hasse Hochzeiten. Ich hasse alles daran. Das ist nicht so schlimm, weil man ja nicht ständig an Hochzeiten ist. Ist ja nicht so, wie wenn man Zähneputzen hassen würde. Bin ja nicht mehrmals am Tag damit beschäftigt.