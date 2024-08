Von J.Lo zu Kennedy-Tochter? Ben Affleck soll wieder daten

Die Kennedy-Familie ist bekanntlich fest in der US-amerikanischen Politik verwurzelt, Kick jedoch hat einen anderen Weg eingeschlagen: Sie hat eine Karriere als Schauspielerin gestartet, wirkte unter anderem an den Serien «The Newsroom» und «Lass es, Larry!» mit. Jedoch hatte sie in beiden Fällen nur eine Gastrolle.

Ein Hollywood-Insider offenbart, dass Ben Affleck und Kick Kennedy unter anderem die Polo Lounge des Beverly Hills Hotels in Los Angeles sowie andere «Hotspots» besucht haben. In welchem Verhältnis die Promis zueinander stehen, ist aber unklar. Kick Kennedy hat sich bislang nicht geäussert, ebenso wenig wie Ben Afflecks Management.

Toter Bär im Central Park in New York – Robert F. Kennedy hinterliess den Kadaver

Polizeieinsatz am Leutschenbach in Zürich

Jane Campion ist meine «Traumfrau», und Netflix verwöhnt sie gerade masslos

Die Neuseeländerin fürchtet sich vor Komplimenten und hätte am Filmfestival Locarno am liebsten allen Sandwiches serviert. Ihre Zukunft sieht die Oscar-Gewinnerin enorm rosig.

Der Moment am Hintereingang eines Restaurants am Rand der Piazza Grande von Locarno ist wohl sowas wie mein Taylor-Swift-Moment: Schock, Euphorie, Gefühlsexplosion, Tränen rasen in meine Augen und wollen raus, ganz knapp kann ich sie zurückhalten. Und sie schaut mich an und sagt: «Hi!» Es ist, als hätten wir uns schon tausend Mal gesehen. Sie ist 70, ihre Haare sind lang und weiss und werden von einem schwarzen Haargummi zusammengehalten; ihr Brillengestell ist schwarz, ihr Lächeln etwas angestrengt, so, als sei es ihr leicht peinlich, einem Fan gegenüberzustehen, der sich offensichtlich in Auflösung befindet.