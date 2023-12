Bild: Instagram/popfaction

Selena Gomez zeigt ihren Freund – und wird gecancelt

Nach vielen Jahren machte Selena Gomez erstmals wieder eine Beziehung publik. Das sorgte jedoch für Ärger.

Sabeth Vela Folge mir

Erstmals seit langer Zeit hat Selena Gomez ihre neue Beziehung mit der Öffentlichkeit geteilt. Den Fans scheint ihr neuer Freund aber gar nicht zu passen. Seither wird die Sängerin und ihr Herzblatt nämlich mit Kritik überschüttet – jedoch nicht ohne Grund.

Am Donnerstagabend postete die 31-Jährige mehrere Bilder in ihre Story auf Instagram. Eines davon fiel besonders auf: Ein Selfie, in dem sich Selena an die Schulter eines Mannes lehnt.

Bild: Instagram/selenagomez

Auch wenn dessen Gesicht nicht ganz erkennbar ist, ging es nur wenige Minuten bis die Fans herausfanden, um wen es sich bei dem Unbekannten handelt: Benny Blanco. Zur Bestätigung postete Gomez daraufhin noch ihre Hand mit einem Ring, der den Buchstaben «B» zeigt.

Bild: Instagram/selenagomez

Wer ist Benny Blanco?

Benny Blanco ist ein Musiker und Produzent aus den USA. Er und Gomez arbeiteten bereits im Jahr 2015 gemeinsam an ihrem Album «Revival». 2019 kam dann ihr gemeinsamer Song «I can't get enough» heraus. Die Funken flogen aber anscheinend erst Anfang dieses Jahres, so sollen Gomez und Blanco laut «Cosmopolitan» bereits seit sechs Monaten ein Paar sein.

Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass die Musikerin ihr Liebesleben öffentlich bekannt gibt. Auch wenn es unzählige Gerüchte um allfällige Beziehungen gab, bestätigte Gomez seit 2017 keine Beziehung mehr öffentlich. Umso überraschender ist die negative Reaktion der Fans auf die Neuigkeit.

«Wir werden nie vergessen, was du gesagt hast»

So werden Benny Blancos Instagram-Kommentare geradezu mit Hassnachrichten überschüttet. «Oh mein Gott, wie kann Selena auf so einen hässlichen Typen stehen?» schreibt etwa ein User, während ein anderer meint: «WIR WERDEN NIE VERGESSEN, WAS DU ÜBER SIE GESAGT HAST, HALT DICH VON IHR FERN.» Mit letzterem Kommentar beziehen sich viele Fans auf ein Video von Benny Blanco, das vor drei Jahren viral ging.

Bild: Instagram/popfaction

Benny Blanco arbeitet nämlich seit Jahren eng mit Selena Gomez' Ex-Freund Justin Bieber zusammen. Gomez und Bieber verbindet eine langjährige und schwierige Beziehung, über die beide mehrere Songs geschrieben haben.

Zusammen mit Benny Blanco produzierte Bieber den Song «Lonely». In einem Interview äusserte sich Blanco zu Bieber und meinte, er sei kein «Cookie-Cutter-Pop-Artist». So würde er nicht, wie andere Künstler, eine neue Single und danach eine Make-Up-Linie herausbringen.

Ein «Cookie-Cutter-Artist», ist ein Künstler, der keinen Wiedererkennungswert hat und wie ein Cookie als Massenware produziert werden könnte. Auch wenn er im Interview nie von Selena Gomez sprach, gingen viele Fans davon aus, dass er mit der Bemerkung ihr eine Seitenhieb verpassen wollte. Dies, weil sie zu dieser Zeit gerade eine neue Single und ihre Make-Up-Lini «Rare Beauty» bewarb.

Selena Gomez verteidigt Blanco

Selena Gomez scheint dies dazumals aber nicht als eine Beleidigung gegen sie aufgenommen zu haben und verteidigt ihren jetzigen Freund gegen den Hass online. Dabei legt sie sich auch mit ihren eigenen Fans an – und macht sich damit nicht gerade beliebt.

So schrieb sie etwa auf einen Hasskommentar eines Fans, der meinte, sie solle in Therapie gehen und nicht solche Männer daten: «Oh Sweetheart, ich bin seit ich 18 bin in Therapie. [...] Ich werde nie wieder mit einem F***boy zusammen sein, tut mir leid dich zu enttäuschen.» Auf einen weiteren Kommentar meinte sie: «Du kennst mich überhaupt nicht. Ich habe Mitleid mit dir.»

Bild: Instagram/popfaction

Für viele kommen die angriffigen Kommentare der Sängerin sehr überraschend. Diese hat nämlich seit Monaten keine Posts mehr kommentiert. Schon gar nicht auf negative Weise. Darum wird jetzt auch Selena Gomez selber attackiert. Viele ihrer Fans stellten sich gegen sie und meinten: «Mir ist es peinlich, ein Fan von Selena Gomez zu sein.»

Sorge um Selenas Gesundheit

Andere hingegen machen sich Sorgen um ihr Idol und befürchten, dass sie gerade in einer mentalen Krise steckt. Bereits 2020 bestätigte Gomez, dass sie an einer Bipolaren Störung leidet. So würde sie manchmal wochenlang nicht aus dem Bett kommen und manchmal total aufgedreht sein. Viele Bewunderinnen und Bewunderer der Musikerin gehen nun davon aus, dass sie sich gerade in einer manischen Phase befindet.

Selena Gomez hat sich seit Donnerstag nicht mehr geäussert. Benny Blanco hat bisher noch gar kein Kommentar zu seiner Beziehung zu Gomez gemacht.