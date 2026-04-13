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Paris Hilton, Lizzo und Trudeau – Die besten Bilder der Stars am Coachella

Am vergangenen Wochenende fand das alljährliche Coachella Valley Music and Arts Festival in der Wüste Kaliforniens statt. Was immer brennend interessiert ist, welche Promis anwesend waren.

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Es ist wieder so weit: Coachella ist angesagt. In fragwürdigen Outfits und zehntausende Dollars ärmer (ja, die Preise für Tickets sind so hoch) zeigen sich Stars und Influencer am diesjährigen Coachella Festival.

Ganz heiss wird der Auftritt von Justin Bieber diskutiert. Während die einen ihn für ein Genie halten, schreiben andere, dass seine Darbietung einfach nur respektlos gegenüber allen gewesen sei, die viel Geld für Tickets gezahlt haben.

Und wenn Bieber da ist, kann seine Frau Hailey auch nicht weit sein. Dieses Jahr hatte sie mit ihrer Make-up-Marke Rhode sogar einen eigenen Stand auf dem Festivalgelände.

Paris Hilton verkleidet sich als pinkes Cowgirl:

Kylie Jenner posiert auf einem Pferd. Dass das aber nicht ihre Begleitung ist, zeigt ein Video, wie sie und Timothée Chalamet eng umschlungen tanzen.

Weiter zum nächsten Pärchen: Erkennst du die zwei Verliebten?

Erkennst du dieses Pärchen von hinten? Spielt es eine Rolle? 0% Ihr verarscht uns doch, das ist einfach ein Foto von irgendeinem Pärchen. 0% Justin Bieber auf seinem Weg zur Bühne, um YouTube-Videos von sich selbst zu schauen. 0% Ich habe da so eine Vermutung ... 0% An dieser Umfrage haben insgesamt 0 Personen teilgenommen

Hier klicken für die Auflösung:

Wenn du gedacht hast, dass es Justin Trudeau und Katy Perry ist, liegst du richtig. Bild: x

«Sie sehen aus, als wären sie in ihren 20ern!

Die Vorstellung, vom Premierminister eines Landes zu einem Typen zu werden, der sich auf dem Coachella-Festival wie ein Student kleidet und am Strassenrand Nudeln isst …»



Heidi Klum zeigt sich mit verbrannter (?) Hose. Neben ihr der Schweizer Designer Yannik Zamboni.

Jesse McCartney versteckt sich unter einem Bandana.

Bild: USA TODAY Network via Reuters Co

JLo überraschte die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem Auftritt während des Sets von David Guetta.

Bild: screenshot

Die Schweizer Sängerin Manon macht aktuell eine Pause von der K-Pop-Gruppe Katseye. Während ihre ehemaligen Kolleginnen auf der Bühne stehen, schaut Manon zu.

Model Winnie Harlow geht mit ihrem Outfit zurück zum Coachella 101: Leder und Fransen.

Lizzo twerkt auf der Bühne mit einem Labubu.

Sänger Sombr tritt in Leder und Spitze auf.

Bild: keystone

Bei seinem Set sind auch Schauspielerin Anya Taylor-Joy und K-Pop-Sängerin Rosé im Publikum.

Chappell Roan tritt nicht auf, ist aber als Zuschauerin am Festival.

Beauty Influencer James Charles im farbigen 2000er-Outfit.

(cmu)

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