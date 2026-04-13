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Coachella: Die besten Outfits der Stars am Musikfestival in Kalifornien

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Paris Hilton, Lizzo und Trudeau – Die besten Bilder der Stars am Coachella

Am vergangenen Wochenende fand das alljährliche Coachella Valley Music and Arts Festival in der Wüste Kaliforniens statt. Was immer brennend interessiert ist, welche Promis anwesend waren.
13.04.2026, 12:2413.04.2026, 12:24

Es ist wieder so weit: Coachella ist angesagt. In fragwürdigen Outfits und zehntausende Dollars ärmer (ja, die Preise für Tickets sind so hoch) zeigen sich Stars und Influencer am diesjährigen Coachella Festival.

Ganz heiss wird der Auftritt von Justin Bieber diskutiert. Während die einen ihn für ein Genie halten, schreiben andere, dass seine Darbietung einfach nur respektlos gegenüber allen gewesen sei, die viel Geld für Tickets gezahlt haben.

Und wenn Bieber da ist, kann seine Frau Hailey auch nicht weit sein. Dieses Jahr hatte sie mit ihrer Make-up-Marke Rhode sogar einen eigenen Stand auf dem Festivalgelände.

Hailey Bieber am Coachella 2026 https://www.instagram.com/p/DXDpiRiDI2Z/?img_index=1
Bild: instagram

Paris Hilton verkleidet sich als pinkes Cowgirl:

Paris Hilton am Coachella 2026 https://www.instagram.com/p/DXDYHgijvDf/?img_index=2
Bild: instagram

Kylie Jenner posiert auf einem Pferd. Dass das aber nicht ihre Begleitung ist, zeigt ein Video, wie sie und Timothée Chalamet eng umschlungen tanzen.

kylie jenner am coachella 2026 https://www.instagram.com/p/DXDh2IRCCDo/?hl=de
Bild: instagram

Weiter zum nächsten Pärchen: Erkennst du die zwei Verliebten?

Katy Perry Justin Trudeau am Coachella 2026 https://www.instagram.com/p/DXCoGgAjpfu/?hl=de
Bild: instagram
Erkennst du dieses Pärchen von hinten?
Spielt es eine Rolle?0%
Ihr verarscht uns doch, das ist einfach ein Foto von irgendeinem Pärchen.0%
Justin Bieber auf seinem Weg zur Bühne, um YouTube-Videos von sich selbst zu schauen.0%
Ich habe da so eine Vermutung ...0%
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Hier klicken für die Auflösung:

Surprise
Wenn du gedacht hast, dass es Justin Trudeau und Katy Perry ist, liegst du richtig.Bild: x

«Sie sehen aus, als wären sie in ihren 20ern!
Die Vorstellung, vom Premierminister eines Landes zu einem Typen zu werden, der sich auf dem Coachella-Festival wie ein Student kleidet und am Strassenrand Nudeln isst …»

Heidi Klum zeigt sich mit verbrannter (?) Hose. Neben ihr der Schweizer Designer Yannik Zamboni.

heidi klum am coachella 2026 https://www.instagram.com/p/DXALIC7GQ3D/?utm_source=ig_embed&amp;img_index=1
Bild: instagram

Jesse McCartney versteckt sich unter einem Bandana.

Singer Jesse McCartney dons a bandana while walking to the Outdoor Theatre VIP area at Coachella 2026 on Saturday, April 11, 2026 in Indio, Calif.
Bild: USA TODAY Network via Reuters Co

JLo überraschte die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem Auftritt während des Sets von David Guetta.

JLo am Coachella 2026
Bild: screenshot

Die Schweizer Sängerin Manon macht aktuell eine Pause von der K-Pop-Gruppe Katseye. Während ihre ehemaligen Kolleginnen auf der Bühne stehen, schaut Manon zu.

Sängerin Manon an Coachella 2026 https://x.com/PopCrave/status/2043582801149366717/photo/1
Bild: x

Model Winnie Harlow geht mit ihrem Outfit zurück zum Coachella 101: Leder und Fransen.

Winnie Harlow am Coachella 2026 https://www.instagram.com/p/DXDJYhvD0Wg/?img_index=18
Bild: instagram

Lizzo twerkt auf der Bühne mit einem Labubu.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Sänger Sombr tritt in Leder und Spitze auf.

Sombr performs during the first weekend of Coachella Valley Music and Arts Festival on Saturday, April 11, 2026, in Indio, Calif. (Photo by Amy Harris/Invision/AP) Sombr
Bild: keystone

Bei seinem Set sind auch Schauspielerin Anya Taylor-Joy und K-Pop-Sängerin Rosé im Publikum.

Anya Taylor-Joy (rechts) und Rosé am Coachella 2026 https://www.instagram.com/p/DXC_n0Hkry0/?hl=de&amp;img_index=13
Bild: instagram

Chappell Roan tritt nicht auf, ist aber als Zuschauerin am Festival.

Chappell Roan am Coachella 2026 https://www.instagram.com/mishaspice/
Bild: instagram

Beauty Influencer James Charles im farbigen 2000er-Outfit.

James Charles am Coachella 2026 https://www.instagram.com/p/DXClbHTmOmU/?img_index=3
Bild: instagram

(cmu)

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quelle: www.imago-images.de / imago/justin campbell
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