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Lady Gaga sagt kurzfristig Konzert in Montreal ab

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«Am Boden zerstört»: Lady Gaga sagt kurzfristig Konzert ab

07.04.2026, 09:1707.04.2026, 09:17

Popstar Lady Gaga hat kurzfristig ein Konzert in Montreal wegen einer Atemwegsinfektion abgesagt. «Ich bin völlig am Boden zerstört, und es tut mir so leid», schrieb sie auf Instagram.

epa12854529 (FILE) - Lady Gaga attends the 2022 EE BAFTA Film Awards at the Royal Albert Hall in London, Britain, 13 March 2022 (reissued 27 March 2026). Lady Gaga will turn 40 years old on 28 March 2 ...
Lady Gaga musste ein Konzert in Montreal kurzfristig absagen.Bild: keystone

«Mein Arzt hat mir dringend geraten, heute nicht aufzutreten, und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich euch heute die Leistung bieten könnte, die ihr verdient», erzählte die 40-Jährige am Montag (Ortszeit) in einer Instagram-Story ferner.

Sie kämpfe mit der Atemwegsinfektion bereits seit einigen Tagen und «tue alles, was ich kann, um mich auszuruhen und wieder gesund zu werden, aber es ist schlimmer geworden», so die «Born This Way»-Sängerin. Sie könnte sich «wirklich nicht schlechter darüber fühlen», dass sie ihre Fans «im Stich lasse».

So begründet Lady Gaga ihre Absage auf Instagram.
So begründet Lady Gaga ihre Absage auf Instagram.screenshot: instagram

Die vielfache Grammy-Gewinnerin war bereits vergangenen Donnerstag und Freitag im Rahmen ihrer «Mayhem Ball»-Tour in Montreal aufgetreten. Am kommenden Donnerstag und Freitag sind Konzerte in Saint Paul im US-Bundesstaat Minnesota geplant. Ob diese stattfinden können, schrieb Lady Gaga zunächst nicht. Die Sängerin hatte bereits im vergangenen September einen Auftritt in Miami wegen Stimmproblemen abgesagt.

Lady Gaga ist seit vergangenem Sommer im Rahmen ihrer «Mayhem Ball»-Tour unterwegs. Am kommenden Montag will sie ihre Welttournee mit einem letzten Auftritt in New York abschliessen. (dab/sda/dpa)

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quelle: www.imago-images.de / imago/justin campbell
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