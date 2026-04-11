Sabrina Carpenter hatte gleich am ersten Coachella-Tag ihren grossen Auftritt. (Bild: BRIT Awards 2025 in London) Bild: www.imago-images.de

Sabrina Carpenter unterbricht Coachella-Show – ausgerechnet bei «Juno»

Sabrina Carpenter zählt zu den Headlinern des diesjährigen Coachella-Festivals. Gleich am ersten Tag trat sie vor den Menschenmassen auf und begeisterte das Publikum mit ihrer Show. Dabei kam es zu einer überraschenden Unterbrechung.

Imke Gerriets / watson.de

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Vom 10. bis zum 17. April findet dieses Jahr das berühmte Coachella-Festival in Indio im US-Bundesstaat Kalifornien statt. Nahe Palm Springs strömen die Menschenmassen auf das Gelände, um die Auftritte der Megastars nicht zu verpassen.

Neben Justin Bieber oder der Sängerin Karol G zählt Sabrina Carpenter zu den grössten Show-Acts. Sie hatte ihren ersten Auftritt bereits am 10. April. Im Vorfeld verriet sie im Gespräch mit dem «Perfect Magazine», dass sie sieben Monate an der Produktion gearbeitet habe. Sie betonte, es werde die «ambitionierteste Show», die sie je gemacht habe.

2024 trat sie zum ersten Mal auf dem Coachella auf, dieses Mal ist Sabrina Carpenter allerdings als Headliner mit dabei. Sie wolle jetzt alle Songs feiern, die nach ihrem Festival-Debüt entstanden sind, sagte sie vorab. Bei einem ihrer berühmtesten Songs kam es zu einer grossen Überraschung.

Hollywood auf die Bühne gebracht

Das Magazin Variety war dabei, als Sabrina Carpenter «Hollywood, Broadway und eine gute, altmodische Hausparty in die Wüste brachte». Besonders hervorgehoben werden ihre Kostümwechsel, die aufwendigen Bühnenbilder und die Gastauftritte von Hollywoodstars.

Zu ihrer Show gehört es normalerweise, dass eine berühmte Person aus dem Publikum «verhaftet» wird, dieses Mal kam das allerdings nicht vor. Auch kam Madonna nicht auf die Bühne, um Sabrina Carpenter Handschellen anzulegen – ein Gerücht, das laut «Variety» zuvor die Runde machte.

In einem Intro-Video war dafür ein Polizist zu sehen, der von Sam Elliott («Landman») gespielt wurde. Er warnte sie davor, nach Kalifornien zu fahren. Auf die Bühne brachte sie schliesslich das alte Hollywood mit Oldtimern und einer Nachbildung der Hollywood Hills. In Anlehnung an die Traumfabrik lautete das Motto «Sabrinawood».

Carpenters Auftritt begann kurz nach 21 Uhr und dauerte insgesamt 90 Minuten. Sie sang ihren neuen Hit «House Tour» aus dem Album «Man's Best Friend». Ebenfalls performte sie «Taste», «Busy Woman», «Manchild» und «When Did You Get Hot».

Ersatz für berühmte «Juno»-Pose

Während der Show sagte Carpenter zum Publikum: «Ich kann es nicht fassen, dass ich als Headliner beim Coachella auftrete. Na ja, ein bisschen schon, aber es ist doch schöner, das so zu sagen, oder?»

Im weiteren Verlauf gab es einen Monolog von Susan Sarandon zu hören, sie stellte eine ältere Version von Carpenter dar. Auch Will Ferrell war zu sehen, der einen Elektriker spielte, der wieder für Strom auf der Bühne sorgte.

Zum Schluss sang Carpenter nacheinander «Juno», «Espresso» und «Goodbye», wobei «Tears» ihr Abschluss-Song war, den sie auf einem Thron samt Springbrunnen präsentierte. Beim Track «Juno» kam es letztlich zu einer überraschenden Unterbrechung.

Genau zu diesem Lied zeigt Sabrina Carpenter bei ihren Shows für gewöhnlich explizite Gesten auf der Bühne und deutet verschiedene intime Stellungen an. Beim Coachella war das dieses Mal allerdings anders. Anstelle besagte Pose zu zeigen, wurde der Moment durch das Schlagen eines Gongs ersetzt.

Plötzlich ertönte die Stimme von Samuel L. Jackson. Er sagte: «Hallo Coachella. Hier spricht euer spiritueller Guide. Ich nehme euch mit auf diese Reise der Entspannung. Atmet den ganzen Staub ein, atmet aus. Und jetzt, Sabrina, spiel das verdammte Lied zu Ende.» Das tat sie und rauschte am Ende mit dem Auto davon.