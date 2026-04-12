Ski Aggu 2025 am Gurtenfestival. Bild: keystone

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Nach nicht einmal 4 Monaten Pause: Ski Aggu ist zurück – mit neuem Look

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Kurz vor Weihnachten 2025 hatte Ski Aggu eine Pause auf «unbestimmte Zeit» angekündigt. Nach weniger als vier Monaten meldet sich der deutsche Rapper in den sozialen Medien wieder zurück – und präsentiert sich mit einem neuen Look.

Statt seines Markenzeichens, der Skibrille, trägt der Musiker eine neue Brille mit drei bunten Gläsern. Auch sonst ist er mit langen Haaren und weiten, bunten Klamotten kaum wiederzuerkennen. Ski Aggu gibt sich als Schamane, der beim Work and Travel in Australien zu sich gefunden hat.

In einem weiteren Video sitzt Ski Aggu mit TV-Moderatorin Sylvie Meis auf einem Baumstamm und stellt sich ihren Fragen. «Ich würde schon sagen, dass ich mich in Australien selbst gefunden habe. Es ist eine Menge passiert, ich habe viel reflektiert und ich kann nicht länger darüber schweigen», sagt der Musiker.

Als er von einer musikalischen Weiterentwicklung spricht, fragt Meis, ob er keine Angst habe, dass seine Fans den radikalen Bruch nicht verstehen. Ski Aggu antwortet, dass er die Kunst am Ende für sich selbst mache.

Am Ende des Videos steht der Schriftzug «Donnerstag 20 Uhr» – vermutlich der Zeitpunkt, zu dem der Rapper einen neuen Song veröffentlichen wird.

Seine Fans bleiben gelassen und gehen von einem PR-Gag aus. Ob Ski Aggu wieder zur Skibrille und seinem alten Image wechselt oder doch etwas Neues ausprobiert, wird sich vermutlich am Donnerstag zeigen.

August Diederich – wie Ski Aggu mit bürgerlichem Namen heisst – hatte am 22. Dezember 2025 eine Pause verkündet, da er auf seinen Körper hören wollte. In dem Post hatte er ebenfalls angekündigt, sich in Australien selbst finden zu wollen. (hkl)