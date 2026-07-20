meist klar16°
DE | FR
burger
Leben
People

Neue Wende im Todesfall des britischen Sängers Liam Payne

Entertainment Bilder des Tages New York City, NY-October 21st 2024: Fans of Liam Payne have made a make-shift memorial for the late singer in Washington Square Park in the West Village Copyright: xKat ...
Nach Ansicht der Richter könne nicht nachgewiesen werden, dass der argentinische Geschäftsmann und Payne-Freund Rogelio Nores dem Sänger Geld ausdrücklich zum Drogenkonsum gegeben habe.Bild: www.imago-images.de

Neue Wende im Todesfall des britischen Sängers Liam Payne

20.07.2026, 23:5420.07.2026, 23:54

Fast zwei Jahre nach dem Tod von Liam Payne ist die Anklage gegen einen engen Vertrauten des britischen One-Direction-Sängers in Argentinien endgültig fallengelassen worden. Dies berichten lokale Medien unter Berufung auf das zuständige Berufungsgericht in Buenos Aires. Die Richter bestätigten somit einen Beschluss der Vorinstanz aus dem Februar 2025, den die Staatsanwaltschaft angefochten hatte.

Nach Ansicht der Richter könne nicht nachgewiesen werden, dass der argentinische Geschäftsmann und Payne-Freund Rogelio Nores dem Sänger Geld ausdrücklich zum Drogenkonsum gegeben habe.

Sturz vom Hotelbalkon

Payne war am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren vom Balkon eines Zimmers im dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt gestürzt, in dem er seit drei Tagen Gast war. Eine Autopsie wies bei ihm Alkohol und Kokain in grossen Mengen nach. Die Gerichtsmediziner hielten es nach seinem Tod für wahrscheinlich, dass der Sänger ohnmächtig wurde, während er versuchte, über das Balkongeländer zu klettern.

Neben Nores ist auch das Verfahren gegen zwei leitende Angestellte des Hotels eingestellt worden. Ihnen war vorgeworfen worden, nicht genug getan zu haben, um den Tod des Musikers zu verhindern. Die Richter sahen bei ihnen keine besondere Verantwortung für Payne, weshalb sie nicht zu belangen seien. Zwei weitere Verdächtige müssen sich hingegen vor Gericht verantworten. Den beiden jungen Männern wird vorgeworfen, Payne mit Kokain versorgt zu haben. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Taylor Swift und Travis Kelce heiraten in New York
1 / 10
Taylor Swift und Travis Kelce heiraten in New York

Taylor Swift und Travis Kelce haben in New York geheiratet. Die Nachricht wurde mit diesem Schriftzug vor dem Madison Square Garden verkündet.
quelle: keystone / laura brett
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die erste Rede vom neuen britischen Premierinister Andy Burnham
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Ob Poutine, Fried Pickles oder Elote en vaso – wir haben die passenden Snacks zum WM-Final
Welche Snacks isst du, während du ein Fussballspiel guckst? Chips, wohl? Vielleicht ein paar Dips? Oder irgendein Frischback-Dingsda aus dem Ofen?
Zur Story