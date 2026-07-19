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IShowSpeed tritt bei WM-Final auf: Die Reaktionen gehen weit auseinander

epa13120667 US YouTube creator IShowSpeed (C) performs during the pre-match closing ceremony ahead of the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in New Jersey, USA, 19 July 2026. EPA ...
YouTuber IShowSpeed durfte am WM-Final auftreten – die Reaktionen sind gespalten.Bild: keystone

«Extrem schwer mitanzusehen»: IShowSpeeds Auftritt beim WM-Final spaltet das Internet

19.07.2026, 20:3419.07.2026, 20:37

Während der ganzen WM ist US-Streamer und YouTuber IShowSpeed auf ganz unterschiedlichen Plattformen zu sehen. Während des WM-Finals hatte er nun seinen ganz grossen Auftritt an der Schlussfeier. Hier durfte der Influencer seinen neuen Song «World Cup (Champions)» performen. Falls du die Show verpasst hast, kannst du seinen Auftritt hier nochmals nachschauen:

Video: watson/Elena Maria Müller

Falls du eher an den Reaktionen auf den Auftritt interessiert bist, dann haben wir dir hier einige zusammengesammelt. Wir beginnen bei den Positiven:

Doch nicht nur die (definitiv nicht live vorgetragene) Performance kam bei einigen Userinnen und Usern gut an, es ist die Geschichte dahinter:

Die löst bei manchen Menschen gar kompletten Unglauben aus:

O ISHOWSPEED CANTA??????

[image or embed]

— Cassie & that (@cassiehosh.bsky.social) 19. Juli 2026 um 19:47

Wer es bisher nicht gewusst hat: Ja, IShowSpeed singt. Der Unglaube weitet sich allerdings auch auf die grosse Bühne aus, die der Influencer erhalten hat:

Damit gelingt dem US-Amerikaner etwas, was manchem grossen Star bisher verwehrt wurde:

Doch auf Social Media wissen einige, wieso das so ist:

Manche gehen gar noch weiter und vergleichen den YouTuber mit dem King of Pop:

Für andere hingegen gingen die Gefühle eher in eine andere Richtung:

«Extrem schwer mitanzusehen», urteilt dieser Bluesky-User gar:

Whatever the fuck iShowSpeed is attempting to do is an extremely difficult watch...

— Dru (@druorfalse.bsky.social) 19. Juli 2026 um 19:47

Auch die Performance selbst gerät bei manchen in die Kritik:

Okay… I have had enough IShowSpeed lip syncing. Oh great… Post fucking Malone is up next. 🌎⚽️🏆 🗽🥇

— Jeremy Murdock (@docstanley58.bsky.social) 19. Juli 2026 um 19:48

Ishowspeed to kick off the pre match ceremonies Yeah this is going to be awful

— Fahad (@13411fahad.bsky.social) 19. Juli 2026 um 19:47

Wie seht ihr das so?

Wie fandest du IShowSpeeds Auftritt?
An dieser Umfrage haben insgesamt 66 Personen teilgenommen

Und was sagt der YouTuber selbst zu seinem Auftritt? Das sagt er natürlich gleich nach der Show live in die Kamera:

(leo)

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quelle: imago/anadolu agency / imago images
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IShowSpeeds Auftritt an der WM Eröffnungsshow
Video: watson
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