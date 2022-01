Wohnen wie Tina Turner – diese vier fetten Villen sind noch zu haben

Direkt am See stehen einladend ein privates Boots- und ein Badehaus, sowie ein Teehaus.

Der architektonische Blickfang besticht mit einer Wohnfläche von 600 und einem Grundstück von 1650 Quadratmetern. Zwar wohnst du nicht direkt in der Stadt Zürich, dafür gehört Küssnacht am Rigi zu den steuergünstigsten Gemeinden der Schweiz – und der Kanton Schwyz kennt weder Erbschafts- noch Schenkungssteuern. Das Anwesen eignet sich daher auch für Familien.

Um diese Immobilie zu beschreiben, genügen selbst Superlativen nicht. Ihr Name: «Sparkling Droplets on Lake Lucerne».

Ein besonderes Plus ist der Yacht-Hafen, der in nur 5 Gehminuten zu erreichen ist. Und auch Liebhaber der gehobenen Kultur kommen im Quartier auf ihre Kosten, da das etablierte Musik- und Kulturlokal «Rote Fabrik» dich nach nur wenigen Fussminuten empfängt.

In diesem Liebhaberobjekt der Extraklasse empfängst du deine Gäste auf 1928 Quadratmetern Grundstücksfläche. Die Jugendstil-Villa mit edlem Flair bietet eine Wohnfläche von 550 Quadratmetern, verteilt auf 15 Zimmer. Und kann sogar noch um 1700 Quadratmeter erweitert werden. Bei der Rennovation im Jahr 2014 wurde sowohl viel Wert auf Authentizität als auch auf modernen Wohnkomfort gelegt – so sind Seidentapeten, aber auch ein Bose-Musiksystem nur zwei Highlights von vielen.

Hier die vier fettesten Villen direkt am See, die noch einen Besitzer oder eine Besitzerin suchen:

Du bist aktuell auch auf der Suche nach einem Ferienhäuschen an einem See in der Schweiz ? Dann sei willkommen bei «real estate watson – wir vermitteln nur Villen mit Preis auf Anfrage!»

Wohnen wie Tina Turner: Diese 4 fetten Anwesen am See sind noch zu haben

