«Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten», schrieben die beiden zu Fotos ihrer Verlobung. Bild: instagram

Taylor Swift könnte schon dieses Wochenende heiraten – das spricht dafür

Seit der Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce fiebern Fans weltweit auf die Hochzeit hin. Was über das Spektakel bekannt ist, was nicht – und warum uns das überhaupt so interessiert.

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Via Instagram verkündeten Pop-Superstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce im August 2025 ihre Verlobung. Dafür gab es viele Millionen Likes und sogar Glückwünsche von US-Präsident Donald Trump. Seitdem fiebern Fans weltweit der Hochzeit entgegen.

Wann wird denn gefeiert?

Das ist offiziell nicht bekannt. Weder Swift noch Kelce haben sich öffentlich zu konkreten Details der Hochzeit geäussert, auch ihre jeweiligen Managements geben dazu keinen Kommentar ab.

Über Dutzende mögliche Termine wurde schon spekuliert. Zum 13. Juni im US-Bundesstaat Rhode Island sogar so viel, dass tatsächlich zahlreiche Swift-Fans dorthin reisten, um einen Blick auf die Sängerin zu ergattern – erfolglos.

Nun mehren sich die Hinweise darauf, dass sich das auch «Tayvis» genannte Paar das kommende Wochenende ausgesucht haben könnte, ein ganz besonderes in den USA: Am 4. Juli feiert das Land das 250. Jubiläum seiner Unabhängigkeit. Weil der Independence Day selbst ein Samstag ist, ist der Freitag davor als Ausgleich ein Feiertag.

Was für Hinweise gibt es denn?

Neben vielen US-Medienberichten, die sich unter anderem auf das Umfeld des Paares berufen, haben einige Menschen aus diesem Umfeld auch schon öffentlich durchblicken lassen, dass eine Hochzeit kurz bevorstehen könnte – etwa ein Football-Kollege von Kelce jüngst bei einer gemeinsamen Veranstaltung.

Auch New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani liess Journalistinnen und Journalisten vor Kurzem aufhorchen, als er bei einer Pressekonferenz sagte: «Der vierte Juli, der 250. Geburtstag von Amerika, die Hochzeit von Taylor Swift. Alles passiert zur selben Zeit.»

Hat sich Mayor Zohran Mamdani verplappert? Bild: keystone

Damit könnte Mamdani auch einen Hinweis auf den Ort der Hochzeit gegeben haben: New York City, Madison Square Garden.

Swift und Kelce heiraten im Madison Square Garden?

Darüber wird zumindest heftigst spekuliert. Der Madison Square Garden ist die wohl berühmteste Mehrzweckhalle der Welt. Mitten in Manhattan tragen hier die Eishockeyspieler der New York Rangers und die gerade erst zum NBA-Meister gekrönten Basketballprofis der New York Knicks ihre Heimspiele aus. Ausserdem treten in der rund 20'000 Menschen fassenden Arena regelmässig die berühmtesten Stars der Welt auf – Swift selbst schon mehr als ein halbes Dutzend Mal.

Fast jeden Abend des Jahres ist im «MSG» eine Veranstaltung angesetzt – aber genau zwischen dem 29. Juni und dem 6. Juli klafft eine auffällige Lücke, bevor am 7. Juli dann wieder ein Konzert der Band Bon Jovi angekündigt ist. Die «New York Times» will aus gut informierten Kreisen erfahren haben, dass Swift die Arena für mehrere Tage gebucht und zudem eine Erlaubnis beantragt habe, die Strassen drumherum für den Verkehr zu sperren. Ausserdem sollen Kollegen aus dem Football-Team von Kelce Hotelzimmer für das Wochenende in der Nähe des MSG gebucht haben.

Swift und Kelce heiraten wirklich im Madison Square Garden?

Vielen Fans von Swift kommt das komisch vor. Schliesslich ist der MSG kein wirklich romantischer Ort, sondern eben eine grosse Mehrzweckhalle, ein fensterloser Beton-Koloss. Aber genau damit ist die Arena auch komplett vor Schaulustigen und Paparazzi abschirmbar – und Swift und Kelce haben immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig ihnen ihre Privatsphäre ist und wie sehr sie alles, was über sie selbst an die Öffentlichkeit kommt, kontrollieren wollen.

Alle Teilnehmer der Hochzeit könnten mit Limousinen direkt in abgeschirmte Keller-Parkhäuser fahren. Und Milliardärin Swift und Millionär Kelce hätten natürlich das Geld, um die Arena in einen angemessenen Hochzeitsort zu verwandeln.

Der Madison Square Garden: Ist das die Location der Mega-Hochzeit? Bild: keystone

Aber vielleicht könnte die ganze MSG-Sache auch nur ein ausgeklügeltes Ablenkungsmanöver sein – und die Hochzeit eigentlich ganz woanders und möglicherweise auch zu einem ganz anderen Zeitpunkt stattfinden, argumentieren andere Fans. Oder: Es gibt eine Swift-Kelce-Party in der Arena an diesem Wochenende, aber die eigentliche Eheschliessung findet woanders und wann anders statt?

Wer ist denn eingeladen zur Hochzeit – und wer nicht?

Auch dazu hat sich das Paar, das seit 2023 zusammen ist, offiziell nicht geäussert. Beide haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit ihren Familien und mit prominenten Freunden und Freundinnen in der Öffentlichkeit gezeigt. Wer nun aber genau eingeladen ist – und wie viele Menschen insgesamt – ist unklar.

Eine Hochzeit von Mega-Star zu Mega-Star: Ed Sheeran soll zu den geladenen Gästen gehören. Bild: keystone

Nur sehr wenige mögliche Gäste haben ihre Teilnahme öffentlich bestätigt, darunter unter anderem die Sängerin Suki Waterhouse, eine langjährige Freundin von Swift. Erwartet wird auch, dass weitere enge Freunde wie Ed Sheeran oder Selena Gomez eingeladen sind.

New Yorks Bürgermeister Mamdani hat dagegen keine Einladung bekommen. «Ich wünsche ihnen eine wunderbare Hochzeit», sagte er auf eine entsprechende Frage von Journalisten. Er werde unterdessen «zu Hause alleine» den Swift-Song «Only the Young» hören, witzelte Mamdani.

Warum interessiert uns das überhaupt alles so?

Swift gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte, Kelce ist Star-Tight-End der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Beide haben Millionen Fans weltweit, die jedes Detail zu ihren Idolen verfolgen.

Haben sich gefunden: Kelce und Swift. Bild: keystone

Als Singer-Songwriterin und Chronistin ihres eigenen Lebens hat Swift die Höhen und Tiefen ihres Liebeslebens auch immer wieder selbst in ihren Songs thematisiert – und viele Fans hoffen nun in Zeiten von Eskapismus und Romantik-Sehnsucht auf ein märchenhaftes Happy End. (schweizheute.ch)