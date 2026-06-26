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Flavia schlägt sich als «Auswärtige» am Openair St.Gallen durch und provoziert

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Das Openair St.Gallen ist für viele Einheimische in der letzten Juniwoche ein Pflichttermin. Das traditionsreiche Festival findet dieses Jahr bereits zum 48. Mal statt – und die St.Gallerinnen und St.Galler sind entsprechend stolz darauf.

Kein Senf zur Bratwurst, Schützengarten statt irgendein Bier und das «R» nicht rollen können – um die Ostschweiz ranken sich zahlreiche Klischees.



Mit genau diesen Stereotypen fühlte Flavia den Festivalbesucherinnen und -besuchern auf den Zahn. Wie die Einheimischen auf ihre Provokationen reagieren, siehst du im Video.

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