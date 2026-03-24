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Erster Auftritt seit Monaten: Mette-Marit zeigt sich wieder

Erster Auftritt seit Monaten: Mette-Marit zeigt sich wieder

24.03.2026, 13:5524.03.2026, 13:55

Nach mehreren Skandalen und gesundheitlichen Problemen hat Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) zum ersten Mal seit langem einen Auftrag für das Königshaus wahrgenommen.

26-08-2025 Norway Princess Mette-Marit attend an event for primary school pupils to mark the 100th anniversary of Gamlehaugen as the Kings official residence in Bergen.
Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit zeigt sich wieder (Archivbild).Bild: IMAGO / PPE

Gemeinsam mit ihrem Mann Kronprinz Haakon (52) nahm sie der Nachrichtenagentur NTB zufolge am Dienstag an einer Audienz anlässlich des Staatsbesuchs des belgischen Königspaares teil. Demnach war es ihr erster offizieller Auftrag seit Januar.

Wegen ihrer Freundschaft zu dem 2019 gestorbenen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein steht die Kronprinzessin in ihrer Heimat heftig in der Kritik. Ausserdem musste sich ihr Sohn Marius aus einer früheren Beziehung gerade erst wegen Vergewaltigungs-Vorwürfen vor Gericht verantworten.

Auch Mette-Marits Gesundheitszustand hatte sich zuletzt nach Angaben des Hofs verschlechtert. Die Kronprinzessin leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose und benötigt perspektivisch eine neue Lunge. (hkl/sda/dpa)

Mehr zum norwegischen Königshaus:

«Hat mich manipuliert»: Mette-Marit bricht ihr Schweigen zu Epstein
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