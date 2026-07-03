Céline Dion hat ein Neues Lied veröffentlicht. Bild: keystone

«Bonjour, Pardon, Merci»: So tönt das neue Lied von Céline Dion

Der kanadische Superstar Céline Dion hat vor dem Bühnen-Comeback eine neue Single veröffentlicht. «Bonjour, Pardon, Merci» handelt von Liebe und Dankbarkeit.

Mehr «Leben»

Das eingängige Lied, in dem Trauer und Schwere mitschwingen, ist französischen Medienberichten zufolge von einem hawaiianischen Gebet inspiriert. Das animierte Musikvideo zur Single ist eher schlicht gehalten und vor allem in Schwarz und Gold gefärbt, und zeigt die französischen Textzeilen.

So tönt das Lied: Video: YouTube/CelineDionVEVO

Inspiration von einem Gebet

Geschrieben hat den Song der französische Songwriter Ycare gemeinsam mit Renaud Rebillaud. Ycare habe das Lied an Ho'oponopono angelehnt, ein Gebet aus Hawaii, das daraus bestehe, jeden Morgen vor dem Meer zu sagen: Entschuldige, Danke, Ich liebe dich, «so als würden wir unsere unsichtbare Last ablegen», zitierte der «Parisien» aus einer Notiz. Er habe dann einen Text über Resilienz und Dankbarkeit geschrieben, berichtete der «Figaro».

Die 58-jährige Dion erzählt in dem Lied von den Höhen und Tiefen des Lebens. «Wenn das Leben mich in Schwärze kleidet, ja dann vergebe ich ihm», singt sie etwa. Oder setzt zu den mutmachenden Worten an: «Und wenn du auch manchmal Angst hast, nicht genug von Innen zu strahlen», um dann in den Refrain überzugehen, zu grüssen, zu verzeihen, zu danken und Liebe auszusprechen.

Grosses Bühnen-Comeback im Herbst

Nach sechs Jahren Pause will Dion im Herbst erstmals wieder Konzerte geben. 2022 hatte die Kanadierin öffentlich gemacht, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer seltenen Autoimmunerkrankung. Seitdem war sie nur noch selten aufgetreten. Ob sie verreisen oder auftreten konnte, hing jeweils von ihrer Tagesform ab. Die Konzerte in der Pariser La Défense Arena sind zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober geplant. Weitere zehn Auftritte soll es zwischen dem 8. und 29. Mai im nächsten Jahr geben. (dab/sda/dpa)