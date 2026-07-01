Kanada ist neu am ESC dabei und wird in Bulgarien 2027 das erste Mal auftreten. Bild: keystone

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Dieses Land ist neu am ESC dabei – es liegt nicht in Europa

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Kanada wird am Eurovision Song Contest 2027 teilnehmen. Dies verkündeten die Europäische Rundfunkunion (EBU) und ihr neustes Mitglied CBC/Radio-Canada in einer gemeinsamen Medienmitteilung vom Mittwoch.

Die Meldung folgte auf die Ankündigung der letzten Woche, dass CBC/Radio-Canada Vollmitglied der EBU geworden ist. Dieser Schritt ebnete den Weg für die Teilnahme am 71. ESC in Bulgarien.

Die Kanadierinnen und Kanadier zählten beim diesjährigen 70. Eurovision Song Contest in Wien zu den grössten Ticketabnehmern ausserhalb Europas. Die Begeisterung kommt nicht von ungefähr: 1988 gewann die gebürtige Kanadierin Céline Dion den ESC, die für die Schweiz antrat.

Der Eurovision Song Contest ist die grösste Live-Musikveranstaltung weltweit und wird jährlich von der EBU koordiniert.

(maw)