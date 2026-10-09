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Dreharbeiten in London: «James Bond»? «Batman»? «The Mummy»?

Is this the Bond-Shoot? 7 October 2026, Blythe House, West Kensington, London. NO. It&#039;s &quot;The Mummy&quot; sequel. https://www.instagram.com/p/DePIlQ0iJeU/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;srt ...
Bild: instagram/theroadrat

OMG, ist das der Bond-Dreh? Oder doch «The Mummy»?

Aktuelle Dreharbeiten in West London lassen die Gerüchteküche dampfen und werfen Fragen auf. Doch wir kennen glaub die Antwort.
09.10.2026, 14:3209.10.2026, 14:59
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Wer in London unterwegs ist, stolpert nicht selten über Dreharbeiten – etliche Hollywood-Blockbuster entstehen in den vielen Filmstudios rund um die Stadt, und Aussenaufnahmen gehören zum Alltag. Als jedoch ein Autor des Auto- und Designmagazins «The Road Rat» jüngst während Dreharbeiten in den Strassen von West-London die leise geflüsterten Worte «James Bond» aus dem Mund der Crewmitglieder hörte, schien es ganz so, als wäre er zufällig auf den Auftakt der Dreharbeiten zum neuen Bond-Film gestossen.

Is this the Bond-Shoot? 7 October 2026, Blythe House, West Kensington, London. NO. It&#039;s &quot;The Mummy&quot; sequel. https://www.instagram.com/p/DePIlQ0iJeU/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;srt ...
screenshot: instagram/roadratmagazine

Dass eine ganze Reihe von Oldtimern aus den 1950er-Jahren gesichtet wurden – zuerst in Notting Hill, direkt vor jener Wohnung, die in «Spectre» als Residenz von 007 diente, und später in Brook Green –, liess vermuten: Der neue Bond wird entweder ein reines Prequel in historischem Setting oder enthält zumindest eine Flashback-Sequenz.

Is this the Bond-Shoot? 7 October 2026, Blythe House, West Kensington, London. NO. It&#039;s &quot;The Mummy&quot; sequel. https://www.instagram.com/p/DePIlQ0iJeU/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;srt ...
Bild: instagram/theroadrat
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Bild: instagram/theroadrat

Period Bond, also! Ein Historien-Bond, der wie die ursprünglichen Romane von Ian Fleming in den 1950er Jahren spielt, ist ein Konzept, für das sich viele Kommentatoren – darunter auch wir hier bei watson – schon lange stark machen. Ein eleganter Ausweg aus der Development Hell, in der sich das Amazon-Bond-Reboot derzeit befindet.

Retro, Rentner oder Rookie: So klappt der James-Bond-Reboot. Gern geschehen!
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OMG. Der neue Bond ist also tatsächlich im Anmarsch?

Is this the Bond-Shoot? 7 October 2026, Blythe House, West Kensington, London. NO. It&#039;s &quot;The Mummy&quot; sequel. https://www.instagram.com/p/DePIlQ0iJeU/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;srt ...
Bild: instagram/theroadrat

Nun ... höchstwahrscheinlich: nein.

Filming &quot;The Mummy&quot; sequel (?) at Blythe House in West Kensington, 5 October 2026. https://www.reddit.com/r/whatsfilminginlondon/new/
Bild: reddit/whatsfilminginlondon

Auch wenn sich die Drehorte perfekt für einen in den 50er-Jahren angesiedelten 007 eignen würden, handelt es sich in Wahrheit um extrem beliebte Filmlocations, die schon in unzähligen Produktionen zu sehen waren und auch weiterhin sind. Blythe House in West Kensington etwa ist eine bekannte Kulisse (berühmt als The Circus in «Tinker Tailor Soldier Spy») und wird regelmässig für Historiendramen, MI5-/Spionagethriller und TV-Serien vermietet, die in den 1950er- bis 1970er-Jahren spielen.

Filming &quot;The Mummy&quot; sequel (?) at Blythe House in West Kensington, 5 October 2026. https://www.reddit.com/r/whatsfilminginlondon/new/
Bild: reddit/whatsfilminginlondon

Dass die Crew vor Ort direkt James Bond erwähnt? Das ist klassischer Crew-Banter, um abzulenken und Menschenansammlungen zu verhindern. Es ist in der Branche gängige Praxis, dass Filmcrews falsche Arbeitstitel verwenden oder scherzhafte Erklärungen bringen, wenn Anwohner fragen, was gerade gedreht wird.

Der wichtigste Punkt ist jedoch: Eine Produktion vom Kaliber eines offiziellen James-Bond-Films kann unmöglich klammheimlich auf öffentlichen Strassen in West-London mit den Hauptdreharbeiten beginnen. Branchenmagazine wie «Variety» oder «The Hollywood Reporter» sowie britische Produktionsdatenbanken wie «Production Weekly» erfassen Drehgenehmigungen und Besetzungen lange bevor Kamerateams auf öffentlichen Strassen parkieren. Nach dem neusten Wissensstand befindet sich der nächste Bond-Film nach wie vor in der Pre-Production – und 007 selbst ist noch nicht einmal besetzt.

Is this the Bond-Shoot? 7 October 2026, Blythe House, West Kensington, London. NO. It&#039;s &quot;The Mummy&quot; sequel. https://www.instagram.com/p/DePIlQ0iJeU/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;srt ...
Bild: instagram/theroadrat

Auf welche Filmproduktion sind die Passanten hier also tatsächlich gestossen? Wir wissen sicher, dass «The Batman: Part II» derzeit in und um London (und tatsächlich gar um Blythe House) dreht. Ein weiterer Kandidat wäre Sonys gewaltige vierteilige Beatles-Biopic-Reihe, die sich mit der Vor-Band-Ära in den 1950er- und 1960er-Jahren befasst. Regisseur Sam Mendes soll intensiv Drehorte in West-London nutzen; er wurde bereits mehrfach in der Gegend bei Aussenaufnahmen gesichtet. Und natürlich könnte es sich auch um ein Historiendrama von BBC oder ITV handeln – das Blythe House wird von der Agentur Location Collective gezielt als sofort einsatzbereite Kulisse für Regierungsbehörden aus der Zeit des Kalten Kriegs oder das historische London vermarktet.

Am wahrscheinlichsten ist jedoch ... «The Mummy».

@athenasarchive POV: you love The Mummy so much you spend 4 hours lurking around a film set hoping Brendan Fraser or Rachel Weisz appear😭🎬 #themummy #brendanfraser #rachelweisz #moviescenes #filmset ♬ The Mummy Theme - The City of Prague Philharmonic Orchestra

Die Dreharbeiten für die noch unbetitelte Fortsetzung der «The Mummy»-Reihe mit Brendan Fraser und Rachel Weisz begannen offiziell am 7. September an Drehorten wie London, Suffolk (England) und Marokko. Die Handlung versetzt die beiden Hauptfiguren in das Grossbritannien des Jahres 1957. Erste Fotos zeigen Rachel Weisz als Evelyn O’Connell im 50er-Jahre-Look bei Dreharbeiten direkt vor dem British Museum.

Sehr wahrscheinlich ist dieser jüngste eben-leider-nicht-James-Bond-Dreh Teil genau dieser Szene, da das Blythe House offenbar als British Museum hergerichtet wurde. Zudem berichteten Schaulustige, dass ein Oldtimer-Lieferwagen die Aufschrift «Cairo» auf der Seite trug (auch wenn dies auf diesen Bildern nicht zu sehen ist). Das passt. Ausserdem ist jener «H. Mansour & Son»-LKW ein ziemlich bekanntes Filmrequisit, das häufig vom Filmfahrzeugverleiher Action Vehicles für Dreharbeiten gestellt wird für Settings, die Mitte des 20. Jahrhunderts in Nordafrika spielen.

Is this the Bond-Shoot? 7 October 2026, Blythe House, West Kensington, London. NO. It&#039;s &quot;The Mummy&quot; sequel. https://www.instagram.com/p/DePIlQ0iJeU/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;srt ...
Bild: instagram/theroadrat

Oh, und übrigens – das «James Bond»-Getuschel am Set? Tja, Überraschung: «The Mummy» und «007» teilen sich weitgehend dieselben Stunt-Teams, Location-Manager und Crew-Mitglieder. Tja ...

@fulltime.tomb.raider Redditor ResolutionKnown8345 captured behind the scenes of the Mummy 4 filming today in London on location at the Blythe House. Link to the post here: https://www.reddit.com/r/themummy/s/eTVfZKbZAu #themummy #themummy1999 #rachelweisz #brendanfraser #london ♬ The Mummy Theme - The City of Prague Philharmonic Orchestra

Nun ja ... keine Entwarnung für unsere kollektive 007-Ungewissheit, also. Aber immerhin können wir uns auf eine allem Anschein nach unterhaltsame Fortsetzung von «The Mummy» freuen! Ist doch auch schön.

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