Und NUN: Der Dry Martini auf 15 Arten zubereitet – Du wirst sie ALLE trinken wollen Bild: shutterstock

«I like to have a martini,

two at the very most.

After three I’m under the table,

after four I’m under my host.»

Ach, wie kreativ das heutige Barpersonal in Sachen Cocktails ist! Da wird mit Bestäubern und Bunsenbrennern hantiert, Passionsfrüchte werden aufgeschnitten, Thymianzweige geschwenkt, magische Beschwörungen deklamiert. Und dann wird einem etwas vorgesetzt, das aussieht, als ob es in der Masoala-Halle besser aufgehoben wäre.

Fertig.

Ich will einen Dry Martini.

The Granddaddy of them all. Klassisch, schlicht – und vor allem: Mmmmh. Fein.

Glücklicherweise gibt es diesen Cocktail-Klassiker in diversen Variationen. So hat man schön etwas Abwechslung, so findet jeder seinen persönlichen Favoriten. Let's go!

Dry Martini

Bild: shutterstock

Erst mal die Grundversion:

5 cl London Dry Gin (Beefeater, Bulldog o.Ä.)

1 cl trockener Vermouth (Noilly Prat, Dolin o.Ä.)

1 Olive oder ein Stückchen Zitronenzeste Cocktailglas mit Eiswürfel oder (falls dein Tiefkühlfach gross genug ist) im Freezer vorkühlen. Vermouth und Gin in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und sanft umrühren. In das Cocktailglas abseihen, Olive mit einem Cocktailstäbchen hineingeben. Alternativ auch ein Stückchen Zitronenzeste.

Der Basic Dry Martini. Den kann man immer bringen. Alles klar, oder? Und NUN ... wird's lustig. 😉

Martinez

Bild: shutterstock

Vor dem klassischen Dry Martini gab es den Martinez, der Mitte des 19. Jahrhunderts in San Francisco erfunden worden sein soll. Als Abwandlung des Manhattan, ersetzte man den Whiskey mit Old Tom Gin und gab noch etwas Maraschino-Liqueur dazu.

4 cl Old Tom Gin

2 cl süsser Vermouth

1 Barlöffel voll Maraschino

1 Schuss Orangenbitter

Zitronenzeste

Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und sanft umrühren. In das Cocktailglas abseihen, mit einem Lemon Twist/Zitronenzeste garnieren.

Retro Dry Martini

Während die Grundzutaten dieselben geblieben sind – ein guter London Dry Gin und ein trockener französischer Vermouth –, hat sich das Mischverhältnis über die Jahrhunderte verändert. Unsere Martinis wurden über Jahrzehnte zusehends «trockener». Will man einen Martini zubereiten, wie man ihn zu «Mad Men»-Zeiten oder früher serviert bekam, liegt man bei einem Verhältnis von Gin zu Vermouth von 2:1.

Gibson

Bild: shutterstock

Wie ein klassischer Dry Martini, aber mit einer Cocktail-Zwiebel als Garnitur. Das älteste Rezept dazu ist in «The World's Drinks And How To Mix Them» aus dem Jahr 1908 von Mixer-Legende William «Cocktail» Boothby.

Dirty Martini

Bild: Shutterstock

Wie ein Dry Martini, nur mit einem Schuss Essigwasser aus dem Olivenglas dazu. Verrucht.

Filthy Martini

Bild: pinterest

Mit einer schwarzen Olive statt einer grünen und mit einem gehörigen Schuss Essigwasser aus dem Olivenglas dazu.

50:50

Bild: The Cloudie

Hier nimmt man zu gleichen Teilen Gin und Vermouth 1:1.

Reverse Martini

Wie gehabt, nur kehrt man hier das Gin-Vermouth-Verhältnis um, ergo 2 Teile trockener Vermouth zu 1 Teil Gin.

Perfect Martini

Mit sowohl trockenem als auch süssem Vermouth im Verhältnis 1:1 – also äso:

4 cl London Dry Gin

2 cl trockener Vermouth

2 cl süsser Vermouth​ Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und sanft umrühren. In das Cocktailglas abseihen, mit einem Lemon Twist/Zitronenzeste garnieren.

The Churchill

Bild: AP BRITISH OFFICIAL PHOTO

Auch Desert Martini oder Bone Dry Martini genannt. «Churchill» weil der britische Premier den Vermouth-Anteil in seinem Cocktail als «am liebsten in einer geschlossenen Flasche am anderen Ende des Zimmers stehend» beschrieb. Ergo: Gin mit Eiswürfel umrühren, abseihen und bei Bedarf mit Zitronenzeste garnieren. We shall never, never surrender.

Pink Gin

Obwohl man dies anhand der rosaroten Farbe vermuten könnte, ist dieser Ur-Cocktail alles andere als süss. Wenige Tropfen Angostura Aromatic Bitters, das neben Enzianwurzel auch Bitterorange, Gewürznelken, Kardamom, Zimt und Chinarinde enthält, reichen für die aparte Färbung aus.

6 cl Gin

1-2 Spritzer Angostura Gin und Angostura in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und sanft umrühren. In das Cocktailglas abseihen und bei Bedarf mit Zitronenzeste garnieren.

Vodka Martini

Bild: shutterstock

Auch Vodkatini genannt, ist die Zubereitung wie beim Dry Martini, bloss mit Wodka statt Gin. So wie James Bond ihn trinkt. Und deswegen darf man ihn auch schütteln, falls gewünscht.

Womit wir beim Thema wären:

Vesper

«Three measures of Gordon's, one of Vodka, half a measure of Kina Lillet. Shake it very well until it's ice-cold, then add a large thin slice of lemon peel. Got it?»

So die präzise Anweisung James Bonds im Roman «Casino Royale» aus dem Jahr 1953. «Gosh, that's certainly a drink», so sein Kollege Felix Leiter von der CIA. Im darauffolgenden Kapitel benennt 007 dann seine Kreation: Vesper, nach seiner ersten Begegnung mit der schönen Vesper Lynd (im 2006er Film von Eva Green dargestellt).

3 cl Gordon's Yellow Label Export Gin

1 cl Wodka

1⁄2 cl Cap Corse Quinquina, Kina L'Aero d'Or (oder ähnlichen Chinin-haltigen Liqueurwein) Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In eine eisgekühlte Cocktailschale abseihen. Mit einer Zitronenzeste garnieren.

Leider, leider wird Kina Lillet, das Chinin enthielt und dem Liqueur einen leicht bitteren Geschmack verlieh, seit 1985 nicht mehr hergestellt. Das heute erhältliche Lillet Blanc ist einiges süsslicher. Es gibt aber andere, vorzügliche Likörweine mit Chinin, weshalb die Erlangung der Lizenz zum Töten nichts mehr im Wege stehen muss. Cap Corse Quinquina, etwa, oder dieses Schmuckstück aus der Schweiz, Kina L'Aero d'Or:

Bild: watson/obi

French Martini

Und nun zu den Martinis, die eher wenig mit ihrem Namensgeber gemein haben, inzwischen aber ebenfalls als Cocktail-Klassiker gelten. Allen voran: The French Martini (der weder französisch noch ein Martini ist 😂).

Bild: shutterstock

6 cl Wodka

2 cl Ananassaft

1,5 cl Chambord Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In eine eisgekühlte Cocktailschale abseihen. Mit einer Zitronenzeste garnieren.

Espresso Martini

«Give me something that will wake me up and fuck me up!»

... sprach das junge Model, das an die Bar des Londoner Privatclub Fred's trat. Der Drink, der dafür an Ort und Stelle von Bartender Dick Bradsell kreiert wurde, ging als Espresso Martini in die Annalen der Gastro-Geschichte ein.

Bild: shutterstock

5 cl Wodka (beim Original war's Wyborowa)

2 cl Kahlúa

1 frisch gebrühter, starker Ristretto

1 cl Sirop de Gomme (oder ähnlicher Zuckersirup)

3 Kaffeebohnen Wodka, Kahlúa, Kaffee und Sirup in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein Cocktail-Glas abseihen. Drei Kaffeebohnen als Glücksbringer obenauf schwimmen lassen.

Ach ja, das Model? Nun, Bradsell verriet ihren Namen nie. Doch wenn man auf Naomi Campbell tippt, liegt man vermutlich richtig.

Mehr: Trinken ohne Stil Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

Und hier ein wenig unnützes Wissen, für den Cocktail-Smalltalk, etwa ...

