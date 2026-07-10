Murat Yakin orchestriert die beste WM der Schweizer Nationalmannschaft von der Seitenlinie aus – im Internet wird er aber für seinen Look gefeiert. Bild: keystone

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Wir generierten uns «hotte» Murat Yakins – die Resultate sind...

Wie beschreibt man Murat Yakin rein äusserlich am besten? Genau dieser Frage haben wir uns heute gewidmet und mit Hilfe von KI versucht, so nahe wie möglich ans Original heranzukommen. Die Resultate sind ... vielfältig.

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Murat Yakin erobert das Internet im Sturm. Auf Social Media kursieren vor dem Viertelfinal gegen Argentinien Beiträge von Influencerinnen, die unseren Nationaltrainer anhimmeln.

Doch wie beschreibt man Murat Yakin am besten? Sieht er etwa aus wie ein Kokain-Dealer aus den 70ern?

Oder doch eher wie Mads Mikkelsen?

Wir haben die Beschreibungen auf die Probe gestellt und versuchten, mittels KI-Bildgenerierung so nahe wie möglich an dieses Original heranzukommen:

Bild: screenshot x

Genutzt werden durfte ausschliesslich Text-zu-Bild-Generierung und die Verwendung des Namens im Prompt war untersagt. Wem ist es unter diesen Voraussetzungen am besten gelungen? Stimme hier ab:

Nationalheld

Prompt: Zeige den Schweizer Nationalheld des Fussballs 2026 im Stadion. Grau-mellierte Haare, nach hinten gestrählt, schnelle grosse Brille, lässiger Look, kantiges Gesicht, sonnengebräunter Teint.

Verwendete KI: ChatGPT

Mads Mikkelsen

Prompt: Der Trainer der Schweizer Fussball-Nati, der Mads Mikkelsen mit langen Haaren ähnelt, trägt eine Götti-Dimension-Reyes-Brille, einen blauen Anzug und ein weisses T-Shirt. Er ist auf dem Foto nur bis zur Brust sichtbar. Das Bild wurde vor einer vollen Zuschauertribüne aufgenommen.

Verwendete KI: Gemini

Mafia-Boss

Prompt: Generiere mir ein Portrait von einem Mann. Der Mann sieht bisschen wie ein kolumbianischer Mafia-Boss aus mit türkischen Zügen, trägt eine Sonnenbrille mit hellen Gläsern und hat graue Haare. Er schaut skeptisch und trägt ein weisses T-Shirt und ein blauen Blazer. Es soll aber eh nur den kopf und bisschen von der Schulter zu sehen sein. Er steht übrigens in einem stadion und seine Haare sind schön auf die Seite gebürstet.

Verwendete KI: ChatGPT

Griechischer Gott

Prompt: Make a picture of: A 50 year old greek god turned football coach with medium long mixed black and grey hair. Combed back with gel. (no beard:1.2). boss. He wears a blue suit and a white shirt. He looks stern onto the pitch wearing stylish modern glasses. Wild cheering fans in red shirts crowd the stadium in the background. Floodlight lighting, close up portrait shot, 16:9 ratio.

Verwendete KI: Gemini

Niko Covac

Prompt: Kreiere ein Bild eines Fussball-Nati-Coaches, der an Niko Covac erinnert, graue Strähnen in den nach hinten gegelten Haaren hat, eine markante Brille mit dunklem Gestell trägt und ein bisschen die Ausstrahlung eines Gangsterbosses aus den 90ern hat.

Verwendete KI: Gemini

Ray Ban

## Style: Freeze-frame or screenshot of the TV broadcast of a soccer game at 2026 world cup; editorial; photorealistic

## Subject: Current head coach of the Swiss national soccer team; male; 51 years old; Turkish heritage; brown eyes; olive green retro glasses that look like Ray Ban's BILL model; blue sports jacket with a white t-shirt underneath; serious look; closed mouth; slightly tanned; shaven; grey-black straight, semi-long hair combed backwards and to the side; slightly bigger nose

## Action: Head coach looks slightly to the right from viewers POV; stoic posture; serious look; standing (only head to shoulders visible)

## Setting: BC Place Vancouver football stadium; only a small part of the lower stands next to the field is slightly visible in the background; filled with fans in colorful jerseys; slightly blurred

## Lighting & Color: normal TV colors, early afternoon

## Composition & Camera: Portrait of the subject (shoulders upwards); high focal length (50mm+); logo of World Cup (the actual cup + 26) and logo of «FS1» next to each other, right underneath «LIVE – VANCOUVER»; on the bottom left is the TV name tag (name and surname) of the Swiss head coach, left of the name is the Swiss flag, underneath both it says «HEAD COACH»

Verwendete KI: Gemini

Pierre Brice

Prompt: Create a portrait of soccer coach standing in a full arena looking to the pitch. Around 50 years old. Tense facial features. Grey, slicked-back, longer hair. Striking dark green glasses. With a rather large nose. Wearing a blue jacket. Clean-shaven with Sideburns. Similarities with Pierre Brice

Verwendete KI: Gemini

Mads Mikkelsen II

Prompt: Create an image of a guy who looks similar to actor Mads Mikkelsen but with a bit of a Turkish influence with longer, grey hair that is slicked back and to the side. The is light at the roots and gets darker to the tips. The image is from the shoulders up. He looks to the right, wearing slightly shaded glasses with a grey frame, a white shirt, and a blue blazer. Make him look a bit sleazy, but clean shaven. Make the background look like he stands on the sidelines of a soccer stadium, like he could be the national team coach of Switzerland

Verwendete KI: ChatGPT

70er-Jahre Drogenboss

Prompt: Ein türkischer Drogenboss aus den 70er-Jahren, mit nach hinten gestyltem, mittellangem schwarz-grauem Haar und Retro-Brille, der als Fussballtrainer getarnt seinen ernsten Blick in die Weite schweifen lässt.

Verwendete KI: Gemini

Schlafzimmerblick

Prompt: Generiere mir das Bild des Schweizer Nationaltrainers mit graumelierten nach hinten gekämmten Haaren und einer leicht abgedunkelten Sonnenbrille. Er soll einen leicht traurigen Schlafzimmerblick tragen und hinter ihm müssen sitzende Fans im Stadion zu sehen sein.

Verwendete KI: Gemini

Ausführliche Beschreibung

Prompt: ich möchte ein bild generieren, dass aussieht wie ein foto welches ich vor mir habe. ich darf dir das bild aber nicht teilen und den namen der person nicht nennen, die auf dem bild ist. deshalb beschreibe ich es möglichst genau: 1. Person männlich, 50 Jahre alt, sportlich, weisse hautfarbe, türkische wurzeln, dunkelgraue haare und ca bis zu den Ohren und so nach hinten gegeelt, vorne koteletten in hellgrau, gesichtsform oval, etwas runzeln auf der stirne, ein wenig markante nase aber nicht zu sehr, schaut etwas besorgt in die ferne (an der Kamera vorbei), glatt rasiert, braune augen, mittelgrosse ohren, trägt eine pilotenbrille in grau mit leicht abgedunkelten gläsern man sieht aber gut durch. der mann steht im vordergrund dahinter ist eine tribüne mit fans. das bild ist in einem fussballstadion aufgenommen worden und zeigt den aktuellen trainer der schweizer nationalmannschaft. es ist im juli 2026 ausgenommen worden an der aktuellen WM. man sieht vom Mann nur die Partie ab den Schultern (Portrait querformat). Blickrichtung an der Kamera vorbei, der Mann steht und es sieht aus, als würde er seiner Mannschaft zuschauen. er trägt ein weisses Tshirt mit Rundkragen und darüber ein royalblauer blazer, kein Schmuck, der Hintergrund ist etwas blurry, man erkennt aber MEnschen auf der Tribüne. Mehrheitlich Männer, sie sitzen und schauen das Fussballspiel. Tribüne ist rot. im Bild sieht man unten links noch von FiFa den Namen des Trainers eingeblendet sowie seine Funktion "Head Coach" sowie die Schweizerflagge vor seinem Namen. tageslicht, sehr gute bildaufname wie mit einer profikamera (hohe Auflösung wie im Fernsehen), Teleobjektiv, nicht bearbeitet, die person ist im vordergrund und es ist ein typisches bild, wenn der trainer einer mannschaft während eines live-match in der nahaufnahme gezeigt wird. kamera auf augenhöhe

Verwendete KI: Gemini

Mads Mikkelsen III

Bitte generiere mir ein Bild im Format 16:9, das vom Stil her lebensecht aussieht, also wie ein Foto. Darauf zu sehen sein soll ein Mann mit markantem Gesicht, ein bisschen ähnlich wie Mads Mikkelsen. Man sieht ihn vom Bildausschnitt bis knapp oberhalb der Brust. Er hat grau-weisses Haar, zurückgegeelt. Er hat keinen Bart. Er trägt eine Sonnenbrille im Stil der 70er-Jahre mit einem olivgrünen Gestell und Gläser haben einen leichten Hauch von orange. Er trägt einen blauen Blazer und ein weisses T-Shirt darunter. Seine Stirn liegt in Falten, er schaut ernst und aufmerksam in die rechte Flucht der Kamera. Er befindet sich in einem Fussballstadion, hinter ihm sieht man die Zuschauerränge, aber sie sind wegen der Tiefenschärfe unscharf. In der oberen rechten Ecke soll das Logo der aktuellen Fussball-WM und eine Zeile darunter der Text «LIVE – VANCOUVER» zu erkennen sein. In der unteren linken Ecke soll eine Bauchbinde (Namenseinblender wie aus dem Fernsehen) zu erkennen sein. Darin soll ein Schweizerkreuz zu sehen sein und rechts daneben der Text stehn: Diesen Namen darf ich für die Prompt nicht verwenden. Eine Zeile darunter soll stehen: Head Coach.

Verwendete KI: ChatGPT

Viraler Hit

Generate me the exact same picture from the swiss football manager who is going viral for looking like a dealer from the 70s. https://x.com/FootballHQ/status/2075188783545274644

Verwendete KI: Grok

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