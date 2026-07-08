Während die ganze Schweiz mit der Nati mitlitt, langweilte sich die restliche Welt
Was für ein Krimi war das zwischen der Schweizer Nationalmannschaft und Kolumbien? Bis ins Penaltyschiessen litt die ganze Nation mit den Spielern von Trainer Murat Yakin mit. Doch in den anderen Ländern langweilte man sich eher bei diesem Achtelfinal.
Hier kommen die besten Memes aus der grossen weiten Welt des Internets.
Wenn man zuerst Argentinien gegen Ägypten schaute und dann die Schweiz gegen Kolumbien
Going from watching Argentina vs Egypt— Troll Football (@TrollFootball) July 7, 2026
to Switzerland vs Colombia like... pic.twitter.com/jxQfNjIlwy
Es war zuvor auch ein verdammt gutes Spiel
We went from watching Argentina vs Egypt to watching Switzerland vs Colombia like...— Troll Football (@TrollFootball) July 7, 2026
pic.twitter.com/jVhrZrb08Z
So viel geschah zwischen Argentinien und Ägypten:
Dafür gab es ja noch ein Penaltyschiessen
People that missed Argentina Vs Egypt but stayed up to watch Colombia Vs Switzerland pic.twitter.com/OMQE1DmgGO— King Phelz (@KingPhelz) July 7, 2026
So schlimm war es jetzt auch nicht … oder?
Hoffentlich waren die Pommes wenigstens lecker
🍟 Jürgen Klopp has been spotting dipping his chips into ketchup at the Switzerland vs. Colombia match.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 7, 2026
Only posting this because 𝗡𝗢𝗧𝗛𝗜𝗡𝗚 is happening in the game. pic.twitter.com/jYDBnLrgnc
Das kapverdische Team wird sehnlichst vermisst
how about we send both switzerland and colombia home and bring back cape verde— niran (@TheOfficialFNG) July 7, 2026
Die besten Abschlüsse waren es wirklich nicht
The finishing in that Switzerland Colombia game pic.twitter.com/4TjiaHYsdd— george (@StokeyyG2) July 7, 2026
Für Aussenstehende ein wirklich hartes Urteil – dabei war die Verlängerung so spannend
“I sentence you to watch extra-time in the match between Switzerland and Colombia” pic.twitter.com/ZJcLDWUCGL— Lea (@Lea_EFC) July 7, 2026
So fühlte sich die Schweiz nach dem Penaltyschiessen
Seeing Colombia and Switzerland go to penalties knowing this game has to end soon pic.twitter.com/ra9B6m9dXH— Hater Report (@HaterReport) July 7, 2026
Niemand hat gesagt, dass du die Partie schauen musst
Colombia and Switzerland owe me 2.5 hours of my life back.— Tom Fornelli (@TomFornelli) July 7, 2026
Es geht ja nicht nur um die Tore
Me watching Colombia and Switzerland for 90+ minutes with no goals 😭 pic.twitter.com/NmD6WioDfg— Complex Sports (@ComplexSports) July 7, 2026
Langsam wird es aber wirklich fies
Switzerland and Colombia fighting for whose the least shittiest team pic.twitter.com/DN3oRU5RMI— vids that go hard (@vidsthatgohard) July 7, 2026
Ja, während der Partie geschah eher wenig
looking up at the screen during the colombia vs switzerland game just to see nothing has changed pic.twitter.com/NEPm0gfzD2— percy jackson (@elijahhrry) July 7, 2026
Es war ein extrem harter Kampf
Der Achtelfinal gegen Frankreich im Jahr 2021 ist wohl nicht jedem präsent
No one has ever enjoyed a knockout game involving Switzerland.— Paddy Power (@paddypower) July 7, 2026
Also, ich hatte keine Mühe, wach zu bleiben
Watching Colombia vs Switzerland for the first 120 minutes pic.twitter.com/hoUXBFHt3D— Hater Report (@HaterReport) July 7, 2026
In der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) findet dann um drei Uhr morgens der Viertelfinal gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien statt. Ob sich die Welt dann genauso langweilen wird, darf durchaus bezweifelt werden. (riz)