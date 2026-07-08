sonnig15°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Die besten Memes zu Schweiz gegen Kolumbien

Switzerland&#039;s Zeki Amdouni, Denis Zakaria, Remo Freuler, Nico Elvedi, Aurele Amenda, Manuel Akanji and Noah Okafor, from left, celebrate after the victory in the World Cup round of 16 soccer matc ...
Die Schweizer feiern nach dem Sieg gegen Kolumbien.Bild: keystone

Während die ganze Schweiz mit der Nati mitlitt, langweilte sich die restliche Welt

08.07.2026, 07:1308.07.2026, 07:13

Was für ein Krimi war das zwischen der Schweizer Nationalmannschaft und Kolumbien? Bis ins Penaltyschiessen litt die ganze Nation mit den Spielern von Trainer Murat Yakin mit. Doch in den anderen Ländern langweilte man sich eher bei diesem Achtelfinal.

Hier kommen die besten Memes aus der grossen weiten Welt des Internets.

Wenn man zuerst Argentinien gegen Ägypten schaute und dann die Schweiz gegen Kolumbien

Es war zuvor auch ein verdammt gutes Spiel

So viel geschah zwischen Argentinien und Ägypten:

Ade, Messi? Weit gefehlt! Doch die Ägypter reklamieren einen Makel

Dafür gab es ja noch ein Penaltyschiessen

So schlimm war es jetzt auch nicht … oder?

Hoffentlich waren die Pommes wenigstens lecker

Das kapverdische Team wird sehnlichst vermisst

Grosser Empfang für das Kap-Verde-Team

Die besten Abschlüsse waren es wirklich nicht

Für Aussenstehende ein wirklich hartes Urteil – dabei war die Verlängerung so spannend

So fühlte sich die Schweiz nach dem Penaltyschiessen

Niemand hat gesagt, dass du die Partie schauen musst

Es geht ja nicht nur um die Tore

Langsam wird es aber wirklich fies

Ja, während der Partie geschah eher wenig

Es war ein extrem harter Kampf

Der Achtelfinal gegen Frankreich im Jahr 2021 ist wohl nicht jedem präsent

Also, ich hatte keine Mühe, wach zu bleiben

In der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) findet dann um drei Uhr morgens der Viertelfinal gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien statt. Ob sich die Welt dann genauso langweilen wird, darf durchaus bezweifelt werden. (riz)

Unser Kommentar zum Schweizer Sieg:

Kommentar
Diese Schweizer Nati darf noch viel grösser träumen
Mehr zum Sieg der Nati:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 124
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Kolumbiens Jefferson Lerma schreit den Ball an, weil der partout nicht ins Tor geht. Doch es nützt alles nichts …
quelle: keystone / lindsey wasson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So wild feiern die Fans den Viertelfinaleinzug
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
ray7
08.07.2026 07:35registriert Oktober 2020
Kann man jedem neutralen Fan nicht übel nehmen. Bei jedem anderen Spiel wäre ich in der 70min ins Bett gegangen... Fussballerisch war es schon ein ziemlicher Grottenkick mit unzähligen Unterbrechungen und wenig wirklichen Torchancen...
402
Melden
Zum Kommentar
avatar
Tobias W.
08.07.2026 07:21registriert Januar 2017
Ich habe mich zwar nicht gelangweilt. Aber die Schweizer haben zu viele Fehler gemacht. Zu viele Chancen nicht genutzt.

Es war ein Sche*ss-Spiel…!!
201
Melden
Zum Kommentar
5
Grippe und die Visa-Frage: Kolumbien kämpft vor dem Achtelfinal mit einigen Problemen
An der WM 2022 suchte ein Grippevirus die Nati heim - just vor dem Achtelfinal gegen Portugal. Der Ausgang der Partie ist allseits bekannt. Dieses Jahr wiederum hat unser nächster Gegner Kolumbien mit zahlreichen Stolpersteinen zu kämpfen.
Mit einer 1:6-Klatsche verabschiedete sich die von Krankheit geplagte Schweizer Nati von der WM 2022 in Katar. Eine der schmerzlichsten Niederlagen der Ära Yakin, wenn nicht sogar der Schweizer Fussballgeschichte. 2026 stehen die Vorzeichen ganz anders. Während die Nati nach dem 2:0-Sieg gegen Algerien in Vancouver verweilen konnte, musste Kolumbien nach dem 1:0-Kampfsieg gegen Ghana sogleich aus Kansas City abreisen. Dazu profitierte die Schweiz von einem zusätzlichen Ruhetag.
Zur Story