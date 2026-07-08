Die Schweizer feiern nach dem Sieg gegen Kolumbien. Bild: keystone

Während die ganze Schweiz mit der Nati mitlitt, langweilte sich die restliche Welt

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Was für ein Krimi war das zwischen der Schweizer Nationalmannschaft und Kolumbien? Bis ins Penaltyschiessen litt die ganze Nation mit den Spielern von Trainer Murat Yakin mit. Doch in den anderen Ländern langweilte man sich eher bei diesem Achtelfinal.

Hier kommen die besten Memes aus der grossen weiten Welt des Internets.

Wenn man zuerst Argentinien gegen Ägypten schaute und dann die Schweiz gegen Kolumbien

Es war zuvor auch ein verdammt gutes Spiel

So viel geschah zwischen Argentinien und Ägypten:

Dafür gab es ja noch ein Penaltyschiessen

So schlimm war es jetzt auch nicht … oder?

Hoffentlich waren die Pommes wenigstens lecker

Das kapverdische Team wird sehnlichst vermisst

Die besten Abschlüsse waren es wirklich nicht

Für Aussenstehende ein wirklich hartes Urteil – dabei war die Verlängerung so spannend

So fühlte sich die Schweiz nach dem Penaltyschiessen

Niemand hat gesagt, dass du die Partie schauen musst

Es geht ja nicht nur um die Tore

Langsam wird es aber wirklich fies

Ja, während der Partie geschah eher wenig

Es war ein extrem harter Kampf

Der Achtelfinal gegen Frankreich im Jahr 2021 ist wohl nicht jedem präsent

Also, ich hatte keine Mühe, wach zu bleiben

In der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) findet dann um drei Uhr morgens der Viertelfinal gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien statt. Ob sich die Welt dann genauso langweilen wird, darf durchaus bezweifelt werden. (riz)

Unser Kommentar zum Schweizer Sieg: