Der Strand Anse Source d'Argent auf La Digue, Seychellen, belegt Platz drei. Bild: Shutterstock

Das sind die 10 schönsten Strände der Welt – laut «Lonely Planet»

Jedes Jahr kürt der Reiseverlag Lonely Planet die besten Länder, Städte und Regionen als Reiseziel. Auserkoren wurden auch die besten Strände der Welt. Wir haben die zehn Traumstrände für 2025 aufgelistet:

10. Platja Illetes, Formentera, Spanien

Playa de ses Illetes auf Formentera, Spanien. Bild: Shutterstock

Die Nummer 10 gehört zu den Balearen. Das kristallklare Wasser und der feine Strand auf Formentera sorgen für Karibik-Gefühl mitten in Europa. Speziell ist vor allem die schmale Landzunge.

9. Hanalei Bay, Hawaii, USA

Hanalei Bay auf Hawaii, USA. Bild: Shutterstock

Gehen wir auf die andere Seite der Erde – nach Hawaii. Der Strand ist 3,2 Kilometer lang und besonders bei Surfern beliebt. Aber auch für lange Strandspaziergänge ist er gut geeignet.

8. Pfeiffer Beach, Kalifornien, USA

Playa Balandra in Baja California Sur, Mexiko. Bild: Shutterstock

Bekannt ist der Strand in Big Sur für den Keyhole Arch, eine Art Tor im Felsen. Speziell ist auch die violette Farbe nach Regen aufgrund des einzigartigen Mineralgehalts.

7. Playa Balandra, Baja California Sur, Mexiko

Playa Balandra in Baja California Sur, Mexiko. Bild: Shutterstock

Die geschlossene Bucht ist perfekt für Familienferien geeignet. Neben dem Baden im türkisfarbenen Wasser gibt es die Möglichkeit zu Wandern, Kajakfahren und Paddeln.

6. Haukland Beach, Lofoten, Norwegen

Haukland Beach auf den Lofoten, Norwegen. Bild: Shutterstock

Auch in kühleren Gegenden gibt es schöne Strände: Am Haukland Beach in Norwegen kann man im Winter die Nordlichter und im Sommer das spezielle Leuchten der Mitternachtssonne bestaunen.

5. Sarakiniko Beach, Milos, Griechenland

Sarakiniko Beach auf Milos, Griechenland. Bild: Shutterstock

Dieser Strand auf Milos in Griechenland ist charakteristisch für seine Vulkanlandschaft mit Alabasterklippen und Höhlen.

4. Sunset Beach, Trang, Thailand

Sunset Beach auf Trang, Thailand. Bild: Shutterstock

Auf den Trang-Inseln an Thailands südlicher Andamanenküste bietet dieser Strand nicht nur smaragdgrünes Wasser, sondern wie der Name schon sagt, atemberaubende Sonnenuntergänge.

3. Anse Source d'Argent, La Digue, Seychellen

Anse Source d'Argent auf La Digue, Seychellen. Bild: Shutterstock

Es würde einen nicht wundern, wenn ein Dinosaurier um die Ecke käme. Die Felsen, wofür der Strand berühmt ist, erinnern an eine paradiesische Vorzeit. Der Sand ist ebenfalls weiss und das Wasser kristallklar.

2. Squeaky Beach, Victoria, Australien

Squeaky Beach in Victoria, Australien. Bild: Shutterstock

Der Strand liegt in Wilsons Promontory in einem Naturschutzgebiet und bietet versteckte Felsbecken und klares Wasser. Charakteristisch ist das Quietschen des Quarzsandes. Übersetzt heisst Squeaky Beach auch quietschender Sand.

1. Whitehaven Beach, Queensland, Australien

Whitehaven Beach in Queensland, Australien. Bild: shutterstock

Platz eins könnte glatt aus einem Bond-Film entsprungen sein. Das Wasser ist aquamarinblau, der Strand ist weiss und das Wasser ist 26 Grad warm – das ganze Jahr über.

