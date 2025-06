Ferien-Fails: Das sind unsere schlimmsten Erlebnisse

Ein Jungs-Trip auf Ibiza ging nach grandiosen 5 Tagen zu Ende. Die Rückreise war allerdings das pure Grauen:

- Unser Flug wurde mehrfach nach hinten verschoben.

- Letztendlich wurde er gestrichen, um 22.30 Uhr (wir waren schon knappe 6 Stunden am Flughafen).

- Nachdem wir 3x hin- und hergeschickt wurden, erhielten wir die Info, dass wir via Mallorca fliegen müssen, da der Flieger nicht auf dem Parkareal stehen bleiben durfte.

- Der Pilot versicherte uns, dass vor Ort alles organisiert sei. Pustekuchen … Es gab für 129 Passagiere genau 60 Schlafplätze auf Mallorca – immerhin haben wir einen bekommen.

- Irgendwie haben wir es doch geschafft, in einen der wenigen Transfer-Cars zu kommen. Nochmals ein grosses Dankeschön an dieser Stelle dem spanischsprechenden Schweizer für seine Dolmetscher-Leistung. Ohne dich wären wir jetzt noch am Flughafen oder im Megapark.

- Am nächsten Morgen ging es dann wieder zurück an den Flughafen. Im Flugzeug merkte die Besatzung, dass diverse Passagiere das Gepäck am Vorabend abgegeben hatten, aber auf eigene Faust nach Zürich zurückgeflogen waren, was für mehr Chaos sorgte.

- Schlussendlich sind wir in Zürich heil angekommen. Aus dem Cockpit wurden wir mit diesen Worten des Piloten verabschiedet: «So etwas habe ich in meiner 17-jährigen Karriere noch nie erlebt. Entschuldigen Sie vielmals und adé mitenand.»



Ferien 10/10, Rückflug -90/10.

Raffael Huez