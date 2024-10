Der Reiseführer «Lonely Planet» empfiehlt Touristinnen und Touristen im nächsten Jahr das Wallis als Reisedestination. Bild: KEYSTONE

Das sind «Lonely Planets» Top-Reiseziele 2025 – dieser Schweizer Kanton ist auch dabei

Der Reiseführer «Lonely Planet» empfiehlt Touristinnen und Touristen im nächsten Jahr das Wallis als Reisedestination. Der Gebirgskanton steht in dem am Mittwoch veröffentlichten Führer «Best in Travel 2025» auf der Liste der Top 10 Regionen auf Rang fünf. Dabei werden auch folgende Tipps für Aktivitäten gegeben:

Eine Fahrt mit den drei Seilbahnen von Zermatt zum Klein Matterhorn, um 14 Gletscher und mehr als 30 Gipfel über 4000 m zu sehen.

Verbier aus einem neuen Blickwinkel: Den Pierre Avoi erklimmen und entlang jahrhundertealter Wasserläufe wandern.

Den Aletschgletscher, das grösste Eismeer der Alpen, erkunden – bei einer geführten Gletscherwanderung im Sommer oder einer Skitour im Winter ab Fiesch.

Besuch der UCI Mountainbike-Weltmeisterschaften – Im Sommer 2025 ist das Wallis Gastgeber. Die Eröffnungszeremonie wird in Sion stattfinden.

Aus Europa figurieren weiter Bayern und die Region East Anglia in Grossbritannien auf dieser Liste. Besonders angetan sind die Tourismusexperten von South Carolina Lowcountry und der Küste von Georgia in den USA.

Zu den Städten, die man 2025 gemäss «Lonely Planet» besuchen sollte, gehören unter anderem Toulose (F), Genua (I) und das kanadische Edmonton. Unter den besuchenswerten Ländern liegt das westafrikanische Kamerun an der Spitze, vor Litauen und Fidschi.

Mit der Reihe «Best in Travel» stellt der australische Reisebuchverlag seit 15 Jahren eine Rangliste der weltweit angesagtesten Reiseziele des kommenden Jahres vor.

Top 10 Regionen

South Carolina Lowcountry und Küste von Georgia, USA Das Terai, Nepal Chiriquí, Panama Launceston und das Tamar Valley, Australien Wallis, Schweiz Giresun und Ordu, Türkei Bayern, Deutschland East Anglia, England Jordan Trail Mount Hood und Columbia River Gorge, USA

Top 10 Städte

Toulouse, Frankreich Puducherry, Indien Bansko, Bulgarien Chiang Mai, Thailand Genua, Italien Pittsburgh, USA Osaka, Japan Curitiba, Brasilien Palma, Spanien Edmonton, Kanada

Top 10 Länder

Kamerun Litauen Fidschi Laos Kasachstan Paraguay Trinidad & Tobago Vanuatu Slowakei Armenien

