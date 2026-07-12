Hey User, wohin gehst du eigentlich in die Sommerferien?
In den ersten Kantonen haben die Sommerferien bereits begonnen, kommende Woche kommen noch einige hinzu. Und wer keine schulpflichtigen Kinder hat, kann eigentlich Sommerferien machen, wann
er will es günstig ist.
Weil wir aber alle sowieso freudig aufgeregt sind – Sommerferien sind ja eigentlich fast das Beste, was es im Jahr gibt –, teilen wir doch hier unsere Pläne miteinenader.
Wohin gehst du in die Sommerferien, falls du welche hast? Erzähl es uns! Erst verraten wir dir unsere Destinationen:
1.
«Hrvatska! Wo das Wasser klar ist – und die Strände steinig.»
2.
«Bei mir geht's zwei Wochen mit dem Camper durch Südschweden. Von Stockholm aus machen wir eine Rundreise und halten dort an, wo es uns gefällt.»
3.
«Im Sommer habe ich zwar nur 2 Tage frei, aber die verbringe ich im Rulantica und vielleicht noch nebenan, im Europa-Park in Rust. 🥳»
4.
«Zählt es noch als Sommerferien, wenn sie erst Anfang September sind? Dann habe ich jedenfalls vor, etwas in die Bündner Berge zu gehen – sofern das Wetter mitmacht. Ein wenig wandern, entspannen und die (hoffentlich) kühlere Bergluft geniessen.»
5.
«Nach Brissago – weil ich das Tessin mag.»
6.
«Ich verziehe mich irgendwo ins Nirgendwo in Frankreich. Obwohl, wenn es weiterhin von unfassbaren Hitzewellen heimgesucht wird, bleibe ich eventuell auch zu Hause. In der Limmat. Oder in meinem Kühlschrank.»
Wohin zieht es dich in die Ferien? Mach uns neidisch!
Mehr Reisen und Ferien:
(sim)