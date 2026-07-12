So sähe unsere Postkarte ungefähr aus: unsere Ferienziele 2026. Bild: watson

Hey User, wohin gehst du eigentlich in die Sommerferien?

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In den ersten Kantonen haben die Sommerferien bereits begonnen, kommende Woche kommen noch einige hinzu. Und wer keine schulpflichtigen Kinder hat, kann eigentlich Sommerferien machen, wann er wil l es günstig ist.

Weil wir aber alle sowieso freudig aufgeregt sind – Sommerferien sind ja eigentlich fast das Beste, was es im Jahr gibt –, teilen wir doch hier unsere Pläne miteinenader.

Wohin gehst du in die Sommerferien, falls du welche hast? Erzähl es uns! Erst verraten wir dir unsere Destinationen:

1. «Hrvatska! Wo das Wasser klar ist – und die Strände steinig.» Patrick Toggweiler, Ressort Debatte

Toggi hat ein Herz für Kroatien. Bild: Shutterstock

2. «Bei mir geht's zwei Wochen mit dem Camper durch Südschweden. Von Stockholm aus machen wir eine Rundreise und halten dort an, wo es uns gefällt.» Oliver Julier, Ressort Daten

3. «Im Sommer habe ich zwar nur 2 Tage frei, aber die verbringe ich im Rulantica und vielleicht noch nebenan, im Europa-Park in Rust. 🥳» Madeleine Sigrist, Ressort Spass

Wehe, das ist nicht so lustig, wie es aussieht: der Wasserpark Rulantica in Rust. Bild: i nstagram/rulantica

4. «Zählt es noch als Sommerferien, wenn sie erst Anfang September sind? Dann habe ich jedenfalls vor, etwas in die Bündner Berge zu gehen – sofern das Wetter mitmacht. Ein wenig wandern, entspannen und die (hoffentlich) kühlere Bergluft geniessen.» Adrian Bürgler, Ressort Sport

5. «Nach Brissago – weil ich das Tessin mag.» Philipp Löpfe, Ressort Debatte

So schön ist es am Lago Maggiore. Bild: ascona-locarno tourism

6. «Ich verziehe mich irgendwo ins Nirgendwo in Frankreich. Obwohl, wenn es weiterhin von unfassbaren Hitzewellen heimgesucht wird, bleibe ich eventuell auch zu Hause. In der Limmat. Oder in meinem Kühlschrank.» Leo Helfenberger, Ressort SEO

Wohin zieht es dich in die Ferien? Mach uns neidisch!

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(sim)