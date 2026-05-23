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Urlaub 2026: An diesen gehypten Orten droht dir ein Flop

Redhead man with long beard drinking a cocktail on a beach isolated on white background showing thumb down with negative expression
Nicht jeder Hype hält, was er verspricht. Ein Reality-Check, damit Du in den Ferien nicht enttäuscht wirst.Bild: www.imago-images.de

Ferien 2026: An diesen gehypten Orten droht dir ein Flop

Trendziele, wohin man blickt – aber nicht jeder Hype hält, was er verspricht. Wer 2026 auf einige Städte in Spanien, Frankreich oder Mexiko setzt, könnte vor Ort eine böse Überraschung erleben. Ein Reality-Check der grössten Enttäuschungen für Urlauber dieses Jahres.
23.05.2026, 16:2423.05.2026, 16:24
Dariusch Rimkus / watson.de

Ob Kunstflair, City-Vibes oder Postkartenkulisse – es gibt dutzende weltbekannte Reiseziele, die bei etlichen Personen weit oben auf der Wunschliste stehen. Doch aus Traumorten werden immer häufiger Problemzonen: Der Massentourismus verändert nicht nur das Stadtbild, sondern drückt auch den Alltag von Einheimischen und Feriengästen gleichermassen.

2026 spitzen sich diese Entwicklungen in etlichen Hotspots weiter zu, vor allem im Sommer. Diese sechs besonders beliebten Reiseziele solltet ihr vorerst nicht ansteuern.

New York

2026 treffen in New York gleich drei Ereignisse aufeinander: die FIFA WM mit Spielen im MetLife Stadium, die 250-Jahr-Feier der Vereinigten Staaten im Juli und der reguläre Sommeransturm.

Die Folge: Rekordpreise in Hotels und Restaurants, eine Steuer von über 14 Prozent pro Übernachtung sowie lange Schlangen an allen Sehenswürdigkeiten. Auch die Subway-Systeme geraten an ihre Belastungsgrenzen.

«The Traveler» listet New York dementsprechend als eine der US-Städte mit den höchsten Aufschlägen für Tourist:innen für 2026. Wer kein Fan der WM ist, wird es schwer haben, New York im Sommer zu geniessen.

Barcelona

Barcelona ist bereits in den vergangenen Jahren zum Negativ-Beispiel für vom Massentourismus gezeichnete europäische Metropolen geworden. Im Sommer 2025 protestierten Tausende Einheimische gegen Wohnungsnot und Overtourism. Für 2026 ist mit noch grösseren Einschränkungen und Chaos zu rechnen.

Einerseits könnten die Proteste sich wiederholen. Zudem wird das legendäre FC-Barcelona-Stadion Camp Nou umgebaut, das sich viele Tourist:innen eigentlich anschauen möchten.

Was den Stress-Faktor in Barcelona im Sommer auf die Spitze treibt: Die berühmte Sagrada Família soll zum 100. Todestag Gaudís am 10. Juni 2026 weitgehend fertiggestellt sein. Dieser Meilenstein zieht zusätzliche Menschenmassen in die Stadt – auch Papst Leo XIV. hat laut der «Evangelischen Zeitung» bereits seinen Besuch angekündigt.

March 25, 2026, Barcelona, Spain: Tourists gather at a viewpoint overlooking the Nativity facade of the Sagrada Familia in Barcelona, one of the city s busiest landmarks and a focal point of mass tour ...
Bald wird die Sagrada fertiggestellt sein. Dann heisst es: Feuer frei für alle Barcelona-Touristen.Bild: www.imago-images.de

Paris

Paris-Montmartre taucht 2026 auf «Fodor’s No-List» auf. Die bekannten Strassen und Plätze im Künstlerviertel, allen voran der Place du Tertre, sind regelmässig überfüllt.

Nach den Olympischen Spielen 2024 erlebt die französische Hauptstadt darüber hinaus einen anhaltenden Tourismus-Boom, der auch die Preise auf Olympia-Niveau hält. Authentisches Pariser Flair fällt mittlerweile überhöhten Preisen, Selfie-Sticks und Menschenmassen zum Opfer.

Daily life in Paris, France - 18 Aug 2025 Tourists enjoy the view from the viewpoint at the top of the hill in front of the Sacré-Cur Basilica in Montmartre. Daily life in the Montmartre neighbourhoo ...
Paris: Vor der Sacré-Coeur ist es absurd voll.Bild: www.imago-images.de

Cancún

Mexikos Karibikküste hat ein Algenproblem, das sich immer weiter ausbreitet. Sargassum, eine Algenart, droht 2026 zur historischen Plage zu werden. Laut dem Portal «How is the Sargassum» sagen Prognosen der University of South Florida bereits für Januar – deutlich früher als üblich – hohe Algenwerte voraus.

Zwischen Mai und August werden viele Strände von braunen Algen bedeckt, das Wasser färbt sich trüb und es entsteht ein unangenehmer Geruch aufgrund von Schwefelwasserstoff.

Zusätzlich wächst die Unsicherheit: Nach Festnahmen mehrerer Kartell-Bosse verschärfte sich Anfang 2026 die Sicherheitslage. Cancún blieb bislang weitgehend verschont, die Situation bleibt jedoch angespannt.

Tourists enjoy the beach despite the sargassum algae invasion, in the resort of Cancun, Quintana Roo state, Mexico, 05 May 2021 Issued 06 May 2021. The Caribbean Sea will suffer from an increase in sa ...
Cancún: Touristen versuchen den Strand trotz der Algen zu geniessen.Bild: www.imago-images.de

Venedig

Venedig hat die Eintrittsgebühr für Tagesgäste 2026 auf weitere Spitzentage ausgeweitet – spontane Besucherinnen zahlen damit bis zu zehn Euro. Am Grundproblem ändert das wenig: Im Juli und August sind die engen Gassen, Brücken und Gondeln der Lagunenstadt so überfüllt, dass kaum Romantik aufkommt.

Die historische Altstadt wirkt an Spitzentagen wie ein teures Freilichtmuseum mit Zugangskontrolle. Kosten und Besucherdruck steigen weiter – Entspannung sieht anders aus.

Overtourism in Venedig. Fünf Euro Eintritt zahlen Tagesbesucher seit 2024. Während der Hauptsaison werden Tagesgäste am Wochenende zur Kasse gebeten. 30 Millionen Touristen im Jahr bei 50.000 Einwohne ...
Venedig ist nichts für Touristen mit Platzangst.

Antalya

2026 steigen die Preise in vielen Ferienländern deutlich – Antalya trifft es besonders hart. Die «Tourismushauptstadt» der Türkei kämpft gegen ihren eigenen Erfolg: Viele Strände sind überfüllt, Kommerz und als minderwertig wahrgenommener Service sorgen für enttäuschte Gästebewertungen.

In einer weltweiten Analyse von Ferien-Hotspots belegt Antalya 2025 Platz zwei der grössten Enttäuschungen. Schlechter wurde ausschliesslich Cancún bewertet.

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