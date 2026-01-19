Wie wär's mit einer Übernachtung im Paradis? Das kannst du bei unserem Punkt 13. Bild: Hotel 1802

Rauszeit

Diese 20 (meist) neuen Hotels solltest du 2026 mal ausprobieren

Wie wär's mal wieder mit einem Tapetenwechsel? Ein Wochenende zu zweit, irgendwo in der Schweiz. Vielleicht mal wieder ohne Kinder etwas unternehmen? Dann haben wir hier für dich einige (neue) Hotelvorschläge.

Reto Fehr Folge mir

Egal, ob in den Bergen oder an einem See, mit speziellem Konzept oder Teil einer Hotelkette – auch in den letzten Monaten kamen in der Schweiz neue Hotels dazu. Oder werden dies bald tun. Wir stellen dir einige neue Unterkünfte vor, welche ihre Tore (wieder) eröffneten.

Panoramahotel, Braunwald GL

Seit Sommer 2025 empfängt das Panoramahotel Braunwald Gäste in der «Oase für sportliche Naturliebhaber in den Schweizer Alpen». Das 4-Sterne-Hotel befindet sich direkt neben der Standseilbahn im autofreien Dorf.

Bild: Panoramahotel Braunwald

Vom Romantik-Package über Gaming-Zimmer oder Workation bis zu Seminaren ist hier alles möglich. Zimmerkategorien gibt es auch entsprechend verschiedene. Ab zwei Personen beginnen die Preise bei rund 230 Franken.

Hier gibt's weitere Informationen.

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Waldhuus Bellary, Grindelwald BE

«Nicht Hotel, nicht Hostel. Aber definitiv eine funky Unterkunft.» Das schreiben die Betreiber selbst. Im Waldhuus Bellary reist du zurück in die 70er Jahre. Eröffnet wurde die Unterkunft am oberen Dorfende Grindelwalds im Juli 2025. Nachhaltigkeit wird hier gross geschrieben.

Bild: Waldhuus Bellary

Bar, Lounge, Terrasse und Garten bieten den Rahmen, immer wieder finden verschiedene Events statt. Wer den Sauna- oder Poolbereich nutzen will, erhält für die Anlage im Hotel Belvedere 50 Prozent Rabatt. Hauptzielgruppe sind Jugendliche, es gibt Doppel- und Mehrbettzimmer ab 120 Franken pro Person im Doppelzimmer.

Hier gibt's weitere Informationen.

Boutique Hôtel Nînda, Haute-Nendaz VS

Im Dorfteil Les Clèves – mitten im Skigebiet 4 Vallées – wurde das Boutique Hôtel Nînda renoviert und im Dezember 2025 wiedereröffnet.

Wintersportler, Yogis, Wanderfreunde und MTB-Fans werden hier in einem der elf Zimmer glücklich. Alle Zimmer bieten auch eine Küchennische. Doppelzimmer gibt es ab rund 220 Franken, das Familienzimmer ab 350 Franken.

Hier gibt's weitere Informationen.

Sust Lodge, Hopsental UR

Die Sust Lodge in Hospental steht mitten im historischen Dorfkern. Das Haus mit Baujahr 1845 wurde nach einer umfassenden Renovation im Dezember 2025 wiedereröffnet. Zimmer modernisieren, Gemeinschaftsbereiche erneuern und an die heutigen Bedürfnisse anpassen – das waren die ausgeführten Arbeiten in der seit 2014 bestehenden Sust Lodge.

Im Frühstücksraum der Sust Lodge. Bild: Sust Lodge Hospental

Die Sust Lodge richtet sich an Gruppen, Wanderer, Wintersportler und Ruhesuchende, die das Urserntal abseits des Trubels erleben möchten. Andermatt mit dem Skigebiet ist schnell erreicht.

Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Dusche und WC. Das Doppelzimmer gibt es ab 180 Franken. Die Lodge bietet bis Sechsbettzimmer alle Grössen.

Hier gibt's weitere Informationen.

Dent Blanche Resorts, Hérémence

In Hérémence im Val d’Hérens wurde am 15. Dezember das 4-Sterne-Superior-Hotel Dent Blanche Resorts eröffnet. 69 Appartements mit insgesamt 144 Zimmern können hier gebucht werden – Ausblicke auf den Dent Blanche oder das Matterhorn inklusive.

Bild: Dent Blanche Resort

Direkt am Eingang zum Skigebiet der 4 Vallées umfasst das Hotel ein Restaurants, Wein- und Zigarettenbar und eine Après-Ski-Bar. Zum Wellnessbereich gehört der Spa für etwa vierzig Personen, Innen- und Aussenpools, Sauna, das Hammam, eine Salzgrotte, ein Floating-Becken mit immersiver Soundatmosphäre, sowie ein Fitnessraum mit Personal Trainer.

Ein Zimmer gibt es – je nach Saison – ab rund 200 Franken für zwei Personen.

Hier gibt's weitere Informationen.

Krone, Huttwil BE

In Huttwil wartet eine Premiere auf dich: das erste denkmalgeschützte Hotel der Schweiz mit einem Dach aus Solarziegeln. Wiedereröffnet wurde das Hotel Krone im 1750 erbauten Haus im September 2025.

Denkmalschutz und Sonnenenergie: Das geht auch zusammen. Bild: Hotel Krone Huttwil

Das Restaurant mit gutbürgerlicher Küche und elf Zimmer zwischen Tradition und Moderne lassen dich hier abschalten. Nachhaltigkeit wird im ganzen Haus gelebt. Das Doppelzimmer für zwei Personen gibt's ab knapp 180 Franken.

Hier gibt's weitere Informationen.

The Glacier Hotel, Diablerets VD

25 Millionen wurden gemäss der htr Hotelrevue in die Renovation vom Eurotel Victoria zum 4-Sterne-Superior-Hotel The Glacier investiert. Seit dem 20. Dezember bietet das Haus 111 Zimmer im Waadtländer Skiort Les Diablerets.

In der Junior Suite im Glacier Hotel. Bild: The Glacier Hotel

Ski-in/Ski-out bei den Bergbahnen, Pool und Saunen, sowie eine grosszügige Terrasse lassen kaum einen Wunsch offen. Seit 50 Jahren liegt das Haus auf 1200 Metern über Meer in den Händen der Familie Wartner. Das Doppelzimmer gibt es ab 310 Franken, teilweise gilt eine Mindestaufenthaltsdauer von zwei Nächten.

Hier gibt's weitere Informationen.

Casa Fontauna, Lumbrain GR

Auch bei Ferien im Baudenkmal gibt es Zuwachs. Seit Mai 2025 ist das Casa Fontauna in Lumbrain verfügbar. Mindestaufenthalt ist hier eine Woche, bis sechs Personen finden Platz.

Moderne trifft Tradition: Bei Ferien im Baudenkmal gehört dies dazu. Bild: Ferien im Baudenkmal

Das rustikale Doppelhaus direkt an einem kleinen Platz in der Nähe der namensgebenden Quelle ist eines der besterhaltenen Zeugnisse des bäuerlichen Hausbaus in der Val Lumnezia aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Hier gibt's weitere Informationen.

Lärchenlodge, Oberwald VS

Die Lärchenlodge wird seit Sommer 2025 von neuen Pächtern geführt. Während das Restaurant bereits dann die Türen öffnete, erlebt das Hotel seit Herbst 2025 einen umfangreichen Umbau. Seit dieser Wintersaison heisst es wieder Gäste willkommen.

Bild: Lärchenlodge

Im Goms findest du auf fast 1400 Metern inmitten der Lärchen und Berggipfel fraglos deine Ruhe. Acht geräumige Doppelzimmer warten hier ab rund 250 Franken auf dich.

Hier gibt's weitere Informationen.

TCS Camping Lodges, Olivone TI

Der TCS Camping in Olivone hat ein neues Angebot: Lodges. Im Frühling 2025 eröffnete die Blenio Lodge. Das lokal im Bleniotal gefertigte Häuschen bietet mit Bad, Küche, Heizung, Stromversorgung, Doppelbett und Hochbett komfortable naturnahe Ferien.

Die Blenio Lodge direkt vor dem Pool. Bild: TCS Camping Olivone

Dank des Doppel- und Kajütenbettes eignet sich die Unterkunft für bis zu vier Personen, direkt vor dem Häuschen lädt der Pool ein. Mit 140 Franken ist auch der Preis attraktiv.

Hier gibt's weitere Informationen.



Habitat Lago Maggiore, Piazzogna TI

Wunderbare Sicht auf den Lago Maggiore? Das kannst du im neuen Habitat haben. Sechs Tiny Houses stehen hier am Ufer in Gambarogno. Dies ist ein Kraftort. Bereits vor dem Bau wurde das Gelände darum energetisch vermessen, um die exakten Positionen der Häuser so festzulegen, dass sie den einzelnen Chakren-Energien entsprechen. Jeder Aufenthalt soll damit nicht nur erholsam, sondern auch energetisch stimmig sein.

Was für ein Ausblick aus einem der Tiny Houses. Bild: Habitat Lago Maggiore

Eröffnet wurde das Habitat im Mai 2025. Was auf den ersten Blick nicht passt: Im Winter scheint hier selten die Sonne, dafür findest du Ruhe. Tiny Houses für 4 Personen sind ab einem Preis von 370 CHF verfügbar.

Hier gibt's weitere Informationen.

Hota Hotel, Porrentruy JU

Nach Saint-Imier eröffnete im November 2025 das zweite Hota Hotel der Schweiz. Dieses liegt in Porrentruy direkt beim Eingang zur Altstadt und mit super Blick auf das eindrückliche Schloss.

Bild: Hota Hotel

Die Stadt ist der ideale Ausgangspunkt, um die Ajoie zu entdecken und bietet im Sommer auch ein grosses Freibad. Das Doppelzimmer gibt es hier ab 125 Franken.

Hier gibt's weitere Informationen.

Hotel 1802+, Schlatt TG

Wie wäre es mit einer Nacht im Paradies? Das Hotel 1802 eröffnet am 14. März 2026 im Klostergut Paradies in Schlatt, direkt am Rhein.

Bild: Hotel 1802

Die Zimmer sind alle mit Balkon oder Terrasse ausgestattet. Ab 170 Franken gibt es das Doppelzimmer direkt an der Grenze zu Deutschland. Das Restaurant 1802 ist übrigens schon jetzt geöffnet.

Hier gibt's weitere Informationen.

Hotel Schloss Rued, Schlossrued AG

Im Suhrental kannst du ab Januar 2026 im Schloss übernachten. Im Hotel Schloss Rued treffen Geschichte, Genuss und Erholung aufeinander. Als «saugemütlich» bezeichnet der Anbieter die Zimmer auf der eigenen Website.

In diesem Schloss kannst du übernachten. Bild: Hotel Schloss Rued

Die 12 individuell gestaltete Zimmer in vier Kategorien bieten Komfort und denkmalgeschützten Charme. Das Doppelzimmer für zwei Personen gibt es ab 180 Franken.

Hier gibt's weitere Informationen.

Hotel Üja, Scuol GR

Das Hotel Üja in Scuol sei mehr als nur ein Hotel: Es ist ein Ort der Entschleunigung, des Ankommens und der Verbundenheit. Mitten in Scuol gibt es dieses Hotel schon lange, seit 2025 mit neuen Pächtern.

Bild: Hotel Üja

11 Zimmer sorgen für heimelige Atmosphäre. Yoga-Retreat, einen Kreativ-Workshop oder eine kleine Feier – alles kannst du hier haben. Das Doppelzimmer gibt es ab 140 Franken.

Hier gibt's weitere Informationen.

Speluca, Splügen GR

Das Speluca in Splügen ist Brauerei, Restaurant mit Biergarten und Hotel in einem. Neben sechs Appartments können auch klassische Hotelzimmer gebucht werden. Die Hotelzimmer reichen von Mehrbettzimmern (maximal 4 Personen) bis zur heimeligen Dachstube.

Bild: Speluca

Vom Skiraum bis zur Sauna bietet dir das Hotel alles. Und natürlich: Versuche das lokale Bier hier, warum nicht in der eigenen Bar «Bierflut»? Das Doppelzimmer gibt's ab 170 Franken, ein 4-Bettzimmer mit zwei Stockbetten ab 200 Franken.

Hier gibt's weitere Informationen.

Jugendherberge Val-de-Travers NE

Seit April 2025 gibt es die Jugendherberge Val-de-Travers in Couvet. Sie ist ein Partnerbetrieb. Als solche wird sie nicht durch den Verein Schweizer Jugendherbergen betrieben, sondern durch andere Organisationen, in diesem Fall «Goût & Région».

Auf der Terrasse der Jugendherberge. Bild: Schweizer Jugendherberge/Leonidas Portmann

Die Betriebe führen ihre Jugendherbergen unabhängig, aber ganz entsprechend der Philosophie der nachhaltigen Betriebsführung der Schweizer Jugendherbergen – sozial, ökologisch und wirtschaftlich.

Eines der Vierbettzimmer im Val-de-Travers. Bild: Schweizer Jugendherberge/Leonidas Portmann

56 Betten (in 2- und 4-Bettzimmern) bietet die frisch renovierte Lodge, die sich diretk im Sportzentrum espaceVAL befindet. Dort können Wellnessanlagen, ein Hallenbad, eine Kletterhalle und eine Finnenbahn bis hin zu Fussballplätzen und Sporthallen auf Reservatin genutzt werden. Pro Person kostet die Übernachtung ab 66 Franken.

Hier gibt's weitere Informationen.

Momentum Lauchernalp Lodge, Wiler VS

Auf fast 2000 Metern entstand nach dem Felssturz in Blatten auf der Lauchernalp innert Rekordzeit die Momentum Lauchernalp Lodge. So ist die Unterkunft Teil der Hotelkooperation «Die Lötschentaler» und verbindet lokale Werte mit moderner Architektur. Ein Hotel, das zeigt, was möglich ist, wenn Menschen zusammenhalten.

Das Hotel Momentum direkt bei der Bergstation. Bild: keystone

Direkt bei der Bergbahn-Bergstation Lauchernalp ist die Lage hier für Winter- und Sommersport ideal. Das Hotel soll für fünf Jahre bestehen bleiben. Das Doppelzimmer gibt es ab 220 Franken.

Hier gibt's weitere Informationen.

Bild: keystone

Mama Shelter, Zürich

Im ehemaligen Swissôtel in Oerlikon empfängt seit dem 31. Juli 2025 das Mama Shelter Gäste. Es ist der erste Schweizer Standort der französischen Lifestyle-Kette.

Bild: Mama Shelter

178 Zimmer im typisch farbenfrohen Design des Hotels warten auf dich. Für Verpflegung sorgt das Mama Restaurant und im Sommer der Mama's Garden auf der Terrasse. Das Doppelzimmer gibt's ab knapp 200 Franken.

Hier gibt's weitere Informationen.

Moxy Hotel, Zürich

Und zum Abschluss noch eine Neueröffnung einer Hotelkette in Zürich: Im Dezember 2025 eröffnete das Moxy Zürich direkt beim Letzigrund seine Türen.

In der Lobby. Bild: Moxy Hotel

162 Zimmer, die Moxy Bar mit Terrasse und ein Fitnessbereich sind der perfekte Rückzugsort nach einem Tag in der grössten Schweizer Stadt. Das Doppelzimmer gibt's ab rund 160 Franken.

Hier gibt's weitere Informationen.