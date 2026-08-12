Diese Chilbis kannst du im Herbst besuchen
Schon dieses Wochenende starten in der Schweiz wieder zahlreiche Chilbis und Herbstmärkte. Um nichts zu verpassen, solltest du in unsere Übersicht schauen.
Bald ist der Sommer wieder vorbei, aber keine Angst. Auch im Herbst gibt es jede Menge spassige Events, denn Herbst ist Chilbizeit. Wenn auch du Lust auf Knoblibrot, Zuckerwatte und Autoscooter hast, dann schau in unsere grosse Übersicht, wo wann welche Chilbi oder Herbstmesse mit Chilbi-Betrieb in deiner Nähe steigt:
Aargau
- Markt Aarauer Gewerbetreibender (MAG), 24.– 27. September 2026
- Winzerfest Döttingen, 2.–4. Oktober 2026
- Herbstmarkt in Rheinfelden, 3.–4. Oktober 2026
- Hela Laufenburg, 9.–11. Oktober 2026
- Jahrmarkt in Baden, 4. November 2026
Appenzell
- Stenegge Chölbi, 29. August 2026
- Chölbi Gonten, 5.–6. September 2026
- Chölbi Haslen, 11.–13. September 2026
- Schwendner Chölbi, 13. September 2026
- Chölbi Appenzell, 26.–27. September 2026
Basel
- Chilbi Birsfelden, 25.–27. September 2026
- Herbstmesse Basel, 24. Oktober – 8. November 2026
- Herbstmarkt Arlesheim, 17. Oktober 2026
Bern
- Bümplizer-Chilbi, 14.–16. August 2026
- Kapfwacht-Chilbi, 15.–16. August 2026
- Europaplatz Chilbi Bern, 21.–23. August 2026
- Dorfmärit & Chilbi Merligen, 12. September 2026
- Winzerfest La Neuveville, 11.– 13. September 2026
- Spiez-Märit, 14. September 2026
- Herbstmesse Saint-Imier, 2. Oktober 2026
- Klosterkilbi St.Urban–Roggwil, 9.–11. Oktober 2026
- Zibelemärit Bern, 23. November 2026
Freiburg
- Kilbi Romont, 11.– 12. September 2026
- Freiburger Mess', 16.–26. Oktober 2026
Genf
- Vogue de Carouge, 28.–30. August 2026
- Fête des Vendanges de Russin, 19.–20. September 2026
Glarus
- Chilbi Glarus, 14.–16. August 2026
- Chilbi Elm, 15.–16. August 2026
- Glarner Gastro Chilbi, 22. August 2026
- Chilbi Ennenda, 4.–6. September 2026
- Dorfchilbi Linthal, 11.–13. September 2026
- Chilbi Schwanden, 25.–27. September 2026
Graubünden
- Herbstmarkt Landquart, 5. September 2026
Jura
- Foire de Chaindon, 6.–7. September 2026
- Fête de la Saint-Martin Porrentruy, 13.–22. November 2026
Luzern
- Kilbi Ettiswil, 21.–23. August 2026
- Lozärner Määs, 3.–18. Oktober 2026
- Klosterkilbi St.Urban-Roggwil, 9.–11. Oktober 2026
- Chilbi Willisau, 17.–19. Oktober 2026
- Dorfchilbi Weggis, 18. Oktober 2026
- Chestene Chilbi Greppen, 25. Oktober 2026
Neuenburg
- Dorffest Colombier, 27.–28. August 2026
- Winzerfest Neuenburg, 25.–27. September 2026
Nidwalden
- Älplerchilbi Stans, 18. Oktober 2026
- Chilbi Hergiswil, 18.–19. Oktober 2026
- Älplerchilbi Wolfenschiessen, 26. Oktober 2026
- Herbstmarkt Stans, 11. November 2026
Obwalden
- Chilbi Sarnen, 11.– 13. September 2026
- Herbstmarkt Engelberg, 26. September 2026
Schaffhausen
- Herblinger Chilbi, 26.–27. September 2026
- Rheinauer Chilbi, 26.–27. September 2026
- Schaffhauser Herbstmesse, 21.–25. Oktober 2026
- Steiner Jahrmarkt, Stein am Rhein, 28. Oktober 2026
Schwyz
- Chilbi Einsiedeln, 30. August – 1. September 2026
- Goldauer Chilbi, 4.–6. September 2026
- Chilbi Lachen, 4.–7. September 2026
- Chlosterchilbi, 25.–27. September 2026
- Steiner Chilbi, 2.–5. Oktober 2026
- Chilbi Reichenburg, 10.–11. Oktober 2026
- Schwyzer Chilbi, 10.–12. Oktober 2026
- Siebnermärt, 27.– 29. September 2026
Solothurn
- Rothacker-Chilbi, 14.–16. August 2026
- Herbstmesse Solothurn, 18.–27. September 2026
- Mio Olten, 18.–20. September 2026
St.Gallen
- Algetshauser Chilbi, 14.–16. August 2026
- Chilbi Zuzwil, 22.–23. August 2026
- Chilbi Jonschwil, 4.–6. September 2026
- Herbstmarkt Rapperswil, 23. September 2026
- Chilbi Bichwil, 6.–27. September 2026
- Herbstmarkt Uzwil, 25.–26. September 2026
- Seechilbi Schmerikon, 25.–27. September
- Olma St.Gallen, 8.–18. Oktober 2026
- Chilbi Murg, 16.–18. Oktober 2026
- Chilbi Eschenbach, 17.–18. Oktober 2026
- Chilbi Oberuzwil, 4.–25. Oktober 2026
- Jahrmarkt und Chilbi Buchs, 6.–8. November 2026
- Othmarsmarkt Wil, 17. November 2026
Tessin
- PerBacco! Weinlesefest, Bellinzona, 3.–6. September 2026
- Sagra dell'Uva Weinlesefest, Mendrisio, 25.–27. September 2026
- Chilbi Mendrisio, 11.–15. November 2026
Thurgau
- Wega – Die Thurgauer Messe, 24.–28. September 2026
Uri
- Chilbi Flüelen, 20. September 2026
- Kirche Bruder Klaus, Altdorf, 26.–27. September 2026
- Chilbi Altdorf, 14.–15. November 2026
Waadt
- Erntedankfest in Lutry, 25.–27. September 2026
- Grosser Herbstmarkt, Morges, 26. September 2026
Wallis
- 65. Foire du Valais, 2.–11. Oktober 2026
- Kastanienfest, Fully, 17.–18. Oktober 2026
- Martinimarkt, Visp, 11. November 2026
Zug
- Chilbi Unterägeri, 6.–7. September 2026
- Chilbi Risch, 6. September 2026
- Chilbi Rotkreuz, 26. September 2026
- Chilbi Holzhäusern, 25. Oktober 2026
Zürich
- Chilbi Herrliberg, 14.– 16. August 2026
- Wetziker Chilbi, 15.–17. August 2026
- Zolliker Chilbi, 15.–17. August 2026
- Chilbi Wädenswil, 22.–24. August 2026
- Chilbi Küsnacht ZH, 22.–24. August 2026
- Chilbi Schwamendingen, 4.–6. September 2026
- Dorfchilbi Illnau, 11.–13. September 2026
- Chilbi Mönchaltorf, 12.–13. September 2026
- Knabenschiessen, Albisgüetli, 12.–14. September 2026
- Chilbi Meilen, 17.– 19. September 2026
- Buchser Dorffest mit Chilbi, 25.–27. September 2026
- Chilbi Egg, 25.–27. September 2026
- Chilbi Stäfa, 26.–28. September 2026
- Chilbi Urdorf, 2.–4. Oktober 2026
- Chilbi Bubikon, 2.–4. Oktober 2026
- Chilbi Oetwil am See, 2.–4. Oktober 2026
- Herbstchilbi Dübendorf, 25.–26. Oktober 2026
- Herbstchilbi Affoltern am Albis, 23.–25. Oktober 2026
- Chilbi Schlieren, 6.–8. November 2026
Die Liste ist nicht abschliessend. Falls du eine Chilbi kennst, die wir vergessen haben, schreib sie gerne in die Kommentare.
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