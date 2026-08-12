Neben dem Knabenschiessen gibt es noch zahlreiche weitere Chilbis in der Schweiz. Bild: KEYSTONE

Diese Chilbis kannst du im Herbst besuchen

Schon dieses Wochenende starten in der Schweiz wieder zahlreiche Chilbis und Herbstmärkte. Um nichts zu verpassen, solltest du in unsere Übersicht schauen.

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Bald ist der Sommer wieder vorbei, aber keine Angst. Auch im Herbst gibt es jede Menge spassige Events, denn Herbst ist Chilbizeit. Wenn auch du Lust auf Knoblibrot, Zuckerwatte und Autoscooter hast, dann schau in unsere grosse Übersicht, wo wann welche Chilbi oder Herbstmesse mit Chilbi-Betrieb in deiner Nähe steigt:

Aargau

Markt Aarauer Gewerbetreibender (MAG), 24.– 27. September 2026

Winzerfest Döttingen, 2.–4. Oktober 2026

Herbstmarkt in Rheinfelden, 3.–4. Oktober 2026

Hela Laufenburg, 9.–11. Oktober 2026

Jahrmarkt in Baden, 4. November 2026

Das Winzerfest in Döttingen ist das grösste Winzerfest der Deutschschweiz. Bild: Instagram/winzerfest_doettingens Profilbild winzerfest_doettingen

Appenzell

Stenegge Chölbi, 29. August 2026

Chölbi Gonten, 5.–6. September 2026

Chölbi Haslen, 11.–13. September 2026

Schwendner Chölbi, 13. September 2026

Chölbi Appenzell, 26.–27. September 2026

Basel

Chilbi Birsfelden, 25.–27. September 2026

Herbstmesse Basel, 24. Oktober – 8. November 2026

Herbstmarkt Arlesheim, 17. Oktober 2026

Die Herbstmesse in Basel dauert etwa zwei Wochen. Bild: KEYSTONE

Bern

Bümplizer-Chilbi, 14.–16. August 2026



Kapfwacht-Chilbi, 15.–16. August 2026

Europaplatz Chilbi Bern, 21.–23. August 2026

Dorfmärit & Chilbi Merligen, 12. September 2026

Winzerfest La Neuveville, 11.– 13. September 2026

Spiez-Märit, 14. September 2026

Herbstmesse Saint-Imier, 2. Oktober 2026

Klosterkilbi St.Urban–Roggwil, 9.–11. Oktober 2026

Zibelemärit Bern, 23. November 2026

Freiburg

Kilbi Romont, 11.– 12. September 2026

Freiburger Mess', 16.–26. Oktober 2026

Genf

Vogue de Carouge, 28.–30. August 2026

Fête des Vendanges de Russin, 19.–20. September 2026

Glarus

Chilbi Glarus, 14.–16. August 2026

Chilbi Elm, 15.–16. August 2026

Glarner Gastro Chilbi, 22. August 2026

Chilbi Ennenda, 4.–6. September 2026

Dorfchilbi Linthal, 11.–13. September 2026

Chilbi Schwanden, 25.–27. September 2026

Graubünden

Herbstmarkt Landquart, 5. September 2026

Jura

Foire de Chaindon, 6.–7. September 2026

Fête de la Saint-Martin Porrentruy, 13.–22. November 2026

Luzern

Kilbi Ettiswil, 21.–23. August 2026

Lozärner Määs, 3.–18. Oktober 2026

Klosterkilbi St.Urban-Roggwil, 9.–11. Oktober 2026

Chilbi Willisau, 17.–19. Oktober 2026

Dorfchilbi Weggis, 18. Oktober 2026

Chestene Chilbi Greppen, 25. Oktober 2026

Die Luzerner Herbstmesse (Lozärner Määs) ist die grösste Veranstaltung der Zentralschweiz. Bild: Luzerner-Herbstmesse.ch

Neuenburg

Dorffest Colombier, 27.–28. August 2026

Winzerfest Neuenburg, 25.–27. September 2026

Nidwalden

Älplerchilbi Stans, 18. Oktober 2026

Chilbi Hergiswil, 18.–19. Oktober 2026

Älplerchilbi Wolfenschiessen, 26. Oktober 2026

Herbstmarkt Stans, 11. November 2026

Obwalden

Chilbi Sarnen, 11.– 13. September 2026

Herbstmarkt Engelberg, 26. September 2026

Schaffhausen

Herblinger Chilbi, 26.–27. September 2026

Rheinauer Chilbi, 26.–27. September 2026

Schaffhauser Herbstmesse, 21.–25. Oktober 2026

Steiner Jahrmarkt, Stein am Rhein, 28. Oktober 2026

Schwyz

Chilbi Einsiedeln, 30. August – 1. September 2026

Goldauer Chilbi, 4.–6. September 2026

Chilbi Lachen, 4.–7. September 2026

Chlosterchilbi, 25.–27. September 2026

Steiner Chilbi, 2.–5. Oktober 2026

Chilbi Reichenburg, 10.–11. Oktober 2026

Schwyzer Chilbi, 10.–12. Oktober 2026

Siebnermärt, 27.– 29. September 2026

Solothurn

Rothacker-Chilbi, 14.–16. August 2026

Herbstmesse Solothurn, 18.–27. September 2026

Mio Olten, 18.–20. September 2026

St.Gallen

Algetshauser Chilbi, 14.–16. August 2026

Chilbi Zuzwil, 22.–23. August 2026

Chilbi Jonschwil, 4.–6. September 2026

Herbstmarkt Rapperswil, 23. September 2026

Chilbi Bichwil, 6.–27. September 2026

Herbstmarkt Uzwil, 25.–26. September 2026

Seechilbi Schmerikon, 25.–27. September

Olma St.Gallen, 8.–18. Oktober 2026

Chilbi Murg, 16.–18. Oktober 2026

Chilbi Eschenbach, 17.–18. Oktober 2026

Chilbi Oberuzwil, 4.–25. Oktober 2026

Jahrmarkt und Chilbi Buchs, 6.–8. November 2026

Othmarsmarkt Wil, 17. November 2026

Das traditionelle Säuli-Rennen darf bei der Olma nicht fehlen. Bild: keystone

Tessin

PerBacco! Weinlesefest, Bellinzona, 3.–6. September 2026

Sagra dell'Uva Weinlesefest, Mendrisio, 25.–27. September 2026

Chilbi Mendrisio, 11.–15. November 2026

Thurgau

Wega – Die Thurgauer Messe, 24.–28. September 2026

Uri

Chilbi Flüelen, 20. September 2026

Kirche Bruder Klaus, Altdorf, 26.–27. September 2026

Chilbi Altdorf, 14.–15. November 2026

Waadt

Erntedankfest in Lutry, 25.–27. September 2026

Grosser Herbstmarkt, Morges, 26. September 2026

Wallis

65. Foire du Valais, 2.–11. Oktober 2026

Kastanienfest, Fully, 17.–18. Oktober 2026

Martinimarkt, Visp, 11. November 2026

Zug

Chilbi Unterägeri, 6.–7. September 2026

Chilbi Risch, 6. September 2026

Chilbi Rotkreuz, 26. September 2026

Chilbi Holzhäusern, 25. Oktober 2026

Zürich

Chilbi Herrliberg, 14.– 16. August 2026

Wetziker Chilbi, 15.–17. August 2026

Zolliker Chilbi, 15.–17. August 2026

Chilbi Wädenswil, 22.–24. August 2026

Chilbi Küsnacht ZH, 22.–24. August 2026

Chilbi Schwamendingen, 4.–6. September 2026

Dorfchilbi Illnau, 11.–13. September 2026

Chilbi Mönchaltorf, 12.–13. September 2026

Knabenschiessen, Albisgüetli, 12.–14. September 2026

Chilbi Meilen, 17.– 19. September 2026

Buchser Dorffest mit Chilbi, 25.–27. September 2026

Chilbi Egg, 25.–27. September 2026

Chilbi Stäfa, 26.–28. September 2026

Chilbi Urdorf, 2.–4. Oktober 2026

Chilbi Bubikon, 2.–4. Oktober 2026

Chilbi Oetwil am See, 2.–4. Oktober 2026

Herbstchilbi Dübendorf, 25.–26. Oktober 2026

Herbstchilbi Affoltern am Albis, 23.–25. Oktober 2026

Chilbi Schlieren, 6.–8. November 2026