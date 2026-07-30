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Erinnerst du dich? 19 fancy Handy-Cover aus den 2000ern

Die gute alte Zeit, als wir noch fancy Handy-Cover hatten – in 19 nostalgischen Bildern

Ich meine … Moderne Smartphones sind ja schön und gut. Aber hattest du auch so eine richtig geile Handyhülle Anfang der 2000er?
30.07.2026, 04:5130.07.2026, 04:51

Natürlich hattest du, sofern du damals etwa im Besitz eines Nokia-Knochens warst. 3210, 3310, 3330 ... und wie sie alle hiessen.

Komm, wir schauen uns ein paar alte Handy-Cover (und Gummitastaturen!) an und schwelgen gemeinsam in Erinnerungen!

Wie wäre es beispielsweise mit einer Hülle mit David Beckham?

Handy Cover 2000er
Bild: instagram

Blondierte Stachel-Frisur inklusive.

Oder hier. Als die wahre Kylie noch Kylie Minogue war.

Handy Cover aus den 2000ern
Bild: instagram

Ach ja, damals kosteten Handy-Cover auch noch keine halbe Niere.

Aus der Kategorie ultrakrass: 2Pac, Robbie, 50 Cent, ... und Harry Potter

Handy Cover 2000er
Bild: instagram

Das Gefühl, auf der Gummitastatur zu tippen, war tatsächlich magisch.

Handy Cover 2000er
Bild: instagram

Buffy oder ...

Bild
bild: instagram

... Britney? Für eines dieser Cover hätten die Teenies ihren letzten Hubba Bubba gegeben.

Handy Cover aus den 2000ern
Bild: instagram

Unsere Mütter hatten hingegen eher so etwas hier:

Handy Cover der 2000er
Bild: reddit

Sowas war damals noch okay.

Handy Cover 2000er
Bild: instagram

Sowas auch.

Handy Cover 2000er
Bild: instagram

Mmmh ... Bier ...

Nokia Cover 2000s
Bild: instagram

Gewonnen hattest du allerdings mit einem chinesischen Schriftzeichen, auch wenn es irgendeinen Schwachsinn bedeutete.

Handy Cover 2000er
Bild: instagram

In diesem Fall hier laut Übersetzer: «Wie».

Oh, hier noch eine richtige Hülle. Wofür auch immer – schliesslich gingen diese Handys ja nie kaputt ...

Handycover 2000er
Bild: reddit
Happy Birthday, Nokia 3310! 13 Gründe, warum der Klotz das beste Handy ever ist

Hoch im Kurs war ausserdem das Thema Wassertropfen, ...

Handy Cover 2000er
Bild: instagram

... sowie Wasserreflexion.

Handy Cover 2000er
Bild: instagram

Ja, ja, in den 2000ern waren wir einfach gestrickt.

Da schlugen die Herzen der Herr-der-Ringe-Fans gleich höher!

Handy Cover 2000er
Bild: instagram

😍

Nokia Cover 2000s
Bild: instagram

Jedem Nerd sein Handy-Cover.

Handycover der 2000er
Bild: imgur

Wer nicht das Beckham-Cover hatte, wollte vielleicht dieses hier:

Handy Cover 2000er
Bild: instagram

Na ja, und dann gab es natürlich noch sowas:

Nokia Cover 2000s
Bild: instagram

Und SO krass warst du eh nicht:

Nokia Cover 2000er
Bild: ebay
Welches Cover hattest du damals? Zeig oder beschreib' es uns!

Mehr Retro-Shizzle:

30 Gründe, warum wir die 2000er vermissen

(sim)

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