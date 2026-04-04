Ein Boy mit feuchten Träumen. bild: F acebook

Für mehr Frühlingsgefühle: Ein Best-of aus mehreren Jahrzehnten «Bravo»-Foto-Lovestory



Natalia widla

Mehr «Spass»

Auf der Facebook-Seite BRAVO Fotolovestory – Best-Of sammelten engagierte Menschen Grossartigkeiten und Peinlichkeiten aus mehreren Jahrzehnten «Bravo»-Fotolovestory. Zeit für eine Würdigung der Würdigung – mit einer kleinen, aber feinen Auswahl zum Fremdschämen und Sprüche Notieren.

Meisterwerke der Jugendsprache

Das wird «Mann» ja wohl noch sagen dürfen! Heisse Scheisse. bild: facebook

Oder aber «Mann» würde sagen: Könnte auch in der Zweifel-Chips-Werbung auftreten: der Checker. bild. facebook

Junge Unschuld bild: facebook

«Ja! Kuschle tönt so ...

GUET!»

Wieder was gelernt. bild: facebook

Lümmel! Wer will schon nicht schubsen gehen? bild: facebook

Zu Hause dann sicher so: gif: giphy

Absolut unfreiwillige Zweideutigkeiten

Er ist Pfadfinder. Ein Schelm, wer was anderes denkt bild: facebook

Beim Autofahren meint er natürlich! bild: facebook

Sorry, ich habe gespritzt! bild: facebook

Apparently not bild: facebook

Die wichtigen Fragen zum Schluss Das wüssten wir hingegen auch gerne! bild: facebook

Sturm und Drang

Viel Sturm bild: facebook

Und etwas Drang bild: facebook

Aber wir dachten doch... bild: f acebook

Egal, weiter im Text!

Ein bisschen mehr Drang bild: facebook

Wie das wohl klingt?

Da ist dieser Herr schon etwas subtiler Jösses nei! bild: facebook

Und wer ist eigentlich dieser «er»? bild: facebook

Nettes Girl! Und so umgänglich! bild: facebook

Bad Boys und sonstige Kleinkriminelle

Wir beginnen sanft mit präzise artikulierter Sozialkritik Dass Autonome tendenziell am liebsten «Bonaparte» hören, ist übrigens auch eine gut dokumentierte Tatsache. Bild: f acebook

Echte Männer tragen den Konflikt um die Gunst des (nicht anwesenden) Weibchens eben immer noch mit Fäusten aus Und was sagt wohl Nina dazu? bild: facebook

DANGER!

Dahingegen ist das ja schon richtiges Tatortmaterial, was die «Bravo» hier liefert! BILD: FACEBOOK

Natural born Killer

Und zu guter Letzt dann noch diese «Outlaws» Thug Life. BILD: SHUTTERSTOCK

Okay, und jetzt noch eine Lebensweisheit zum Schluss:

Danke «Bravo»! Alle Antworten, die ich immer suchte <3.

(naw)

Passend dazu: Das perfekte «Bravo»-Girl

Video: watson

Noch mehr «Bravo»-Weisheiten gibt's in dieser Bildstrecke!