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Worst of «Bravo Fotolovestory» für mehr Frühlingsgefühle

Ein Boy mit feuchten Träumen.
Ein Boy mit feuchten Träumen.bild: Facebook

Für mehr Frühlingsgefühle: Ein Best-of aus mehreren Jahrzehnten «Bravo»-Foto-Lovestory

04.04.2026, 14:3504.04.2026, 14:35
Natalia widla

Auf der Facebook-Seite BRAVO Fotolovestory – Best-Of sammelten engagierte Menschen Grossartigkeiten und Peinlichkeiten aus mehreren Jahrzehnten «Bravo»-Fotolovestory. Zeit für eine Würdigung der Würdigung – mit einer kleinen, aber feinen Auswahl zum Fremdschämen und Sprüche Notieren.

Meisterwerke der Jugendsprache

Das wird «Mann» ja wohl noch sagen dürfen!

Heisse Scheisse.
Heisse Scheisse.bild: facebook

Oder aber «Mann» würde sagen:

Könnte auch in der Zweifel-Chips-Werbung auftreten: der Checker.
Könnte auch in der Zweifel-Chips-Werbung auftreten: der Checker.bild. facebook

Junge Unschuld

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bild: facebook

«Ja! Kuschle tönt so ...

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GUET!»

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Wieder was gelernt.

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bild: facebook

Lümmel!

Wer will schon nicht schubsen gehen?
Wer will schon nicht schubsen gehen?bild: facebook

Zu Hause dann sicher so:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: giphy

Absolut unfreiwillige Zweideutigkeiten

Er ist Pfadfinder. Ein Schelm, wer was anderes denkt

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bild: facebook

Beim Autofahren meint er natürlich!

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bild: facebook

Sorry, ich habe gespritzt!

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bild: facebook
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Apparently not

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bild: facebook

Die wichtigen Fragen zum Schluss

Das wüssten wir hingegen auch gerne!
Das wüssten wir hingegen auch gerne!bild: facebook

Sturm und Drang

Viel Sturm

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bild: facebook

Und etwas Drang

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bild: facebook

Aber wir dachten doch...

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bild: facebook

Egal, weiter im Text!

Ein bisschen mehr Drang

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bild:facebook

Wie das wohl klingt?

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Da ist dieser Herr schon etwas subtiler

Jösses nei!
Jösses nei!bild: facebook

Und wer ist eigentlich dieser «er»?

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bild: facebook

Nettes Girl! Und so umgänglich!

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bild: facebook

Bad Boys und sonstige Kleinkriminelle

Wir beginnen sanft mit präzise artikulierter Sozialkritik

Dass Autonome tendenziell am liebsten «Bonaparte» hören, ist übrigens auch eine gut dokumentierte Tatsache.
Dass Autonome tendenziell am liebsten «Bonaparte» hören, ist übrigens auch eine gut dokumentierte Tatsache.Bild: facebook

Dieser Schlingel!

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bild:facebook
Animiertes GIFGIF abspielen
Bgif: giphy

Echte Männer tragen den Konflikt um die Gunst des (nicht anwesenden) Weibchens eben immer noch mit Fäusten aus

Und was sagt wohl Nina dazu?
Und was sagt wohl Nina dazu?bild: facebook

DANGER!

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Dahingegen ist das ja schon richtiges Tatortmaterial, was die «Bravo» hier liefert!

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BILD: FACEBOOK

Natural born Killer

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Und zu guter Letzt dann noch diese «Outlaws»

Thug Life.
Thug Life.BILD: SHUTTERSTOCK

Okay, und jetzt noch eine Lebensweisheit zum Schluss:

Danke «Bravo»! Alle Antworten, die ich immer suchte &lt;3.
Danke «Bravo»! Alle Antworten, die ich immer suchte <3.

(naw)

Passend dazu: Das perfekte «Bravo»-Girl

Video: watson

Noch mehr «Bravo»-Weisheiten gibt's in dieser Bildstrecke!

Zum 60. Geburtstag der «BRAVO»: Die seltsamsten Fragen an Dr. Sommer

1 / 22
Weil es Sommer ist: Die seltsamsten Fragen an Dr. Sommer
bild: screenshot youtube/elramonitochannel, bearbeitung watson
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