Für mehr Frühlingsgefühle: Ein Best-of aus mehreren Jahrzehnten «Bravo»-Foto-Lovestory
Auf der Facebook-Seite BRAVO Fotolovestory – Best-Of sammelten engagierte Menschen Grossartigkeiten und Peinlichkeiten aus mehreren Jahrzehnten «Bravo»-Fotolovestory. Zeit für eine Würdigung der Würdigung – mit einer kleinen, aber feinen Auswahl zum Fremdschämen und Sprüche Notieren.
Meisterwerke der Jugendsprache
Das wird «Mann» ja wohl noch sagen dürfen!
Oder aber «Mann» würde sagen:
Junge Unschuld
«Ja! Kuschle tönt so ...
GUET!»
Wieder was gelernt.
Lümmel!
Zu Hause dann sicher so:
Absolut unfreiwillige Zweideutigkeiten
Er ist Pfadfinder. Ein Schelm, wer was anderes denkt
Beim Autofahren meint er natürlich!
Sorry, ich habe gespritzt!
Apparently not
Die wichtigen Fragen zum Schluss
Sturm und Drang
Viel Sturm
Und etwas Drang
Aber wir dachten doch...
Egal, weiter im Text!
Ein bisschen mehr Drang
Wie das wohl klingt?
Da ist dieser Herr schon etwas subtiler
Und wer ist eigentlich dieser «er»?
Nettes Girl! Und so umgänglich!
Bad Boys und sonstige Kleinkriminelle
Wir beginnen sanft mit präzise artikulierter Sozialkritik
Dieser Schlingel!
Echte Männer tragen den Konflikt um die Gunst des (nicht anwesenden) Weibchens eben immer noch mit Fäusten aus
DANGER!
Dahingegen ist das ja schon richtiges Tatortmaterial, was die «Bravo» hier liefert!
Natural born Killer
Und zu guter Letzt dann noch diese «Outlaws»
Okay, und jetzt noch eine Lebensweisheit zum Schluss:
(naw)
Passend dazu: Das perfekte «Bravo»-Girl
Noch mehr «Bravo»-Weisheiten gibt's in dieser Bildstrecke!
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