wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Leben
Lifestyle

Millennials, wir sind offiziell alt: Das Jahr 2006 in Bildern

Millennials, wir sind alt: 2006 in Bildern.
Bild: reddit/bravo/watson

Millennials, wir sind offiziell alt! Diese Dinge sind 2026 bereits 20 Jahre her 🥲

Ob du ein Millennial bist oder nicht, ist eigentlich Wurst. Wenn es dir allerdings vorkommt, als wäre erst kürzlich 2006 gewesen, haben wir schlechte Nachrichten für dich.
15.01.2026, 04:1715.01.2026, 04:17
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Während das Internet gerade das Jahr 2016 feiert, sind wir etwas weiter früher stehen geblieben: Ach, 2006, ... was war es damals schön! Wir waren jung, das Radioprogramm voll mit poppigen Sommerhits – und Instagram noch in schöner weiter Ferne.

Hier also, damit du dich nun endgültig alt fühlst – Dinge, die dieses Jahr schon 20 Jahre her sind:

Andererseits … Wenn du damals als junger Mensch das Jahr 2006 erlebt und gefeiert hast, bedeutet das auch, dass du heute kein so junger Mensch mehr bist.

«Sexy Back» von Justin Timberlake

Video: YouTube/justintimberlakeVEVO

Es gab eine Zeit, in der Justin Timberlake als cool galt. Zwischen seiner Phase als Goldlöckchen in der Boygroup N'Sync und kurz bevor er fies war zu Britney Spears und später wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet wurde. In jener Zeitspanne, Anfang der Zweitausender, droppte JT einen Banger nach dem anderen. Unter anderem auch «Sexy Back», der im Jahr 2006, und somit vor 20 Jahren, veröffentlicht wurde. 🥲

Ausserdem wurden vor 20 Jahren folgende Hits veröffentlicht:

  • Amy Winehouse – «Rehab»
  • Shakira feat. Wyclef Jean – «Hips don't lie»
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: makeagif
  • The Black Eyed Peas – «Pump It» und «My Humps»
  • Sean Paul – «Temperature»
  • Silbermond – «Das Beste»
  • Seeed – «Ding»
  • Plain White T's – «Hey There Delilah»
  • Evanescence – «Call Me When You're Sober»
  • Rihanna – «SOS»
  • Baschi – «Bring en hei»

Oder Filme wie …

«James Bond 007 – Casino Royale»

James Bond Casino Royale
Bild: Sony Pictures

«Nachts im Museum»

Nachts im Museum (2006)
Bild: 20th Century Fox

«Die wilden Kerle 3»

Die Wilden Kerle 3 (2006)
Bild: Buena Vista

«Der Teufel trägt Prada»

Der Teufel trägt Prada (2006)
Bild: 20th Century Fox

«Cars»

Cars (2006)
Bild: Buena Vista

«Borat»

Borat (2006)
Bild: 20th Century Fox

Sie alle werden heuer 20 Jahre alt. Schreck, lass nach!

Und die Mode so?

Junge Frauen liefen etwa so herum ...

Frauenmode 2006
Bild: reddit

... und junge Männer wie Dieter Bohlen:

Junge Männermode 2006
Bild: reddit

Motorola Razr machte das Leben mit Handy fancy

Fakultativ: mit coolem Bling-Bling und Handy-Ketteli.

Motorola Razr (2006)
Bild: reddit

Die konnte man so frech zuklappen nach dem Telefonat. Viel mehr konnte man damit noch nicht. Vielleicht SMS und MMS verschicken und überteuerte Jamba-Klingeltöne herunterladen.

Popkultur-Momente wie diese

Bill Kaulitz in und auf der Bravo 2006
Bild: bravo-archiv

Niemand zierte die Bravo-Titelseite im Jahr 2006 öfter als Bill von Tokio Hotel. Damals hatte die deutsche Band gerade ihr zweites Album veröffentlicht und feierte riesige Erfolge.

Kaulitz Brüder in der Bravo 2006
Tokio Hotel GEHEIM!Bild: bravo-archiv

Kaum zu glauben, das folgende Foto ist 20 Jahre alt: Jennifer Lopez und Donatella Versace an der Fashion Week in New York, Februar 2007.

Fashion designer Donatella Versace,right, greets actress Jennifer Lopez at the party to celebrate re-opening of the Versace boutique on Fifth Avenue during Fashion Week, Tuesday, Feb. 7, 2006, in New ...
Bild: AP

Oder hier: Christina Aguilera (damals gerade in ihrer Burlesque-Phase) performt im September 2006 in New York.

Singer Christina Aguilera performs in New York&#039;s Radio City Music Hall during the Fashion Rocks concert Thursday, Sept. 7, 2006 in New York. (AP Photo/Jeff Christensen)
Bild: AP

Damals das deutsche Traumpaar schlechthin: Sarah Connor und Marc Terenzi im Oktober 2006 bei der «50 Jahre Bravo»-Party in Hamburg.

Marc Terenzi und Saengerin Sarah Connor, rechts, posieren am Samsag, 21. Oktober 2006 in Hamburg zur Show &quot;50 Jahre Bravo&quot; auf dem roten Teppich. Deutschlands bekannteste Jugendzeitschrift & ...
Bild: AP

Brad Pitt und Angelina Jolie wurden 2006 Eltern. Jup, Shiloh wird dieses Jahr bereits 20 Jahre alt!

People Cover von Angelina Jolie, Brad Pitt und Shiloh (2006)
Bild: people magazine

Monrose wurde geboren: Die dreiköpfige Girlgroup wurde 2006 im Rahmen der fünften Staffel der Castingshow «Popstars» zusammengestellt.

Monrose (2006)
Bild: spotify

Nintendo Wii wurde lanciert

Nintendo Wii, erinnert sich noch jemand?

Nintendo Wii (2006)
Bild: purenintendo

Ach ja, und auch die Playstation 3 erblickte 2006 das Licht der Welt. Und Twitter. (RIP, gutes, altes Twitter.)

Mehr Dinge, die wir aus den 2000ern vermissen:

30 Gründe, warum wir die 2000er vermissen

Und im Video: 16 Dinge, die die Generation Z (vermutlich) nicht mehr versteht

Video: watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Komm, Kind, hol mir Zigis – 21 Werbungen, die heute undenkbar wären
1 / 23
Komm, Kind, hol mir Zigis – 21 Werbungen, die heute undenkbar wären
Nicht nur in Coca-Cola hatte es früher Kokain drin – auch gegen Zahnweh soll es helfen.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Retro-Video von Berner Jugendlichen von 1979 geht auf TikTok viral
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Warum Frauen so viel öfter Bauchschmerzen und einen Reizdarm haben
Ein weibliches Hormon ist schuld daran, dass Frauen Zwiebel, Knoblauch oder Bohnen schlechter vertragen.
Man könnte es als weibliche Übersensibilität abtun, wenn Frauen häufig über Bauchschmerzen und Verdauungsbeschwerden klagen. Doch Forschende der Universität California in San Francisco wollten es nicht bei diesem Gender-Klischee belassen. «Wir wollten mithilfe wissenschaftlicher Methoden erklären, warum das so ist», sagt Holly Ingraham, Co-Autorin der Studie und Professorin für Molekulare und Zelluläre Pharmakologie.
Zur Story