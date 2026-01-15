Bild: reddit/bravo/watson

Millennials, wir sind offiziell alt! Diese Dinge sind 2026 bereits 20 Jahre her 🥲

Ob du ein Millennial bist oder nicht, ist eigentlich Wurst. Wenn es dir allerdings vorkommt, als wäre erst kürzlich 2006 gewesen, haben wir schlechte Nachrichten für dich.

Madeleine Sigrist

Während das Internet gerade das Jahr 2016 feiert, sind wir etwas weiter früher stehen geblieben: Ach, 2006, ... was war es damals schön! Wir waren jung, das Radioprogramm voll mit poppigen Sommerhits – und Instagram noch in schöner weiter Ferne.

Hier also, damit du dich nun endgültig alt fühlst – Dinge, die dieses Jahr schon 20 Jahre her sind:

Andererseits … Wenn du damals als junger Mensch das Jahr 2006 erlebt und gefeiert hast, bedeutet das auch, dass du heute kein so junger Mensch mehr bist.

«Sexy Back» von Justin Timberlake

Es gab eine Zeit, in der Justin Timberlake als cool galt. Zwischen seiner Phase als Goldlöckchen in der Boygroup N'Sync und kurz bevor er fies war zu Britney Spears und später wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet wurde. In jener Zeitspanne, Anfang der Zweitausender, droppte JT einen Banger nach dem anderen. Unter anderem auch «Sexy Back», der im Jahr 2006, und somit vor 20 Jahren, veröffentlicht wurde. 🥲

Ausserdem wurden vor 20 Jahren folgende Hits veröffentlicht:

Amy Winehouse – «Rehab»

Shakira feat. Wyclef Jean – «Hips don't lie»

The Black Eyed Peas – «Pump It» und «My Humps»

Sean Paul – «Temperature»

Silbermond – «Das Beste»

Seeed – «Ding»

Plain White T's – «Hey There Delilah»

Evanescence – «Call Me When You're Sober»

Rihanna – «SOS»

Baschi – «Bring en hei»

Oder Filme wie …

«James Bond 007 – Casino Royale»

Bild: Sony Pictures

«Nachts im Museum»

Bild: 20th Century Fox

«Die wilden Kerle 3»

Bild: Buena Vista

«Der Teufel trägt Prada»

Bild: 20th Century Fox

«Cars»

Bild: Buena Vista

«Borat»

Bild: 20th Century Fox

Sie alle werden heuer 20 Jahre alt. Schreck, lass nach!

Und die Mode so?



Junge Frauen liefen etwa so herum ...

... und junge Männer wie Dieter Bohlen:

Motorola Razr machte das Leben mit Handy fancy

Fakultativ: mit coolem Bling-Bling und Handy-Ketteli.

Die konnte man so frech zuklappen nach dem Telefonat. Viel mehr konnte man damit noch nicht. Vielleicht SMS und MMS verschicken und überteuerte Jamba-Klingeltöne herunterladen.

Popkultur-Momente wie diese

Bild: bravo-archiv

Niemand zierte die Bravo-Titelseite im Jahr 2006 öfter als Bill von Tokio Hotel. Damals hatte die deutsche Band gerade ihr zweites Album veröffentlicht und feierte riesige Erfolge.

Tokio Hotel GEHEIM! Bild: bravo-archiv

Kaum zu glauben, das folgende Foto ist 20 Jahre alt: Jennifer Lopez und Donatella Versace an der Fashion Week in New York, Februar 2007.

Bild: AP

Oder hier: Christina Aguilera (damals gerade in ihrer Burlesque-Phase) performt im September 2006 in New York.

Bild: AP

Damals das deutsche Traumpaar schlechthin: Sarah Connor und Marc Terenzi im Oktober 2006 bei der «50 Jahre Bravo»-Party in Hamburg.

Bild: AP

Brad Pitt und Angelina Jolie wurden 2006 Eltern. Jup, Shiloh wird dieses Jahr bereits 20 Jahre alt!

Monrose wurde geboren: Die dreiköpfige Girlgroup wurde 2006 im Rahmen der fünften Staffel der Castingshow «Popstars» zusammengestellt.

Nintendo Wii wurde lanciert

Nintendo Wii, erinnert sich noch jemand?

Ach ja, und auch die Playstation 3 erblickte 2006 das Licht der Welt. Und Twitter. (RIP, gutes, altes Twitter.)

