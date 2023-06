In der 6. Staffel von «Black Mirror» entdeckt Joan, dass ihr Leben als Serie adaptiert wurde und sie von Salma Hayek verkörpert wird. Bild: netflix

Review

Salma Hayek in «Black Mirror»: «Mein Arschloch hat also keine Rechte»?

Die neuen Episoden von «Black Mirror» gehen mit ihrem eigenen Produzenten, Netflix, und dessen Lust auf Voyeurismus, hart ins Gericht. Wir werfen einen Blick auf die sechste Staffel, die von Salma Hayeks Anus handelt, einen Dämon als Sänger von Boney M. verkleidet und auch eine ernsthafte Frage stellt: Bist du die Hauptperson in deinem eigenen Leben?

Fred Valet / watson.ch/fr

Am Donnerstag, dem 15. Juni, veröffentlichte Netflix fünf neue Episoden der ehrgeizigsten und unbequemsten Serie der letzten Jahre: «Black Mirror». Die Serie ist eine der erfolgreichsten Serien in der Geschichte der Plattform. Als Dankeschön (und als Beweis seiner Allmacht?) macht sich der Schöpfer Charlie Brooker ein Vergnügen daraus, den zwielichtigen Geschmack und die fragwürdigen Entscheidungen der Streaming-Königin trocken zu ohrfeigen.

Die sechste Staffel rüttelt am Erfolgsrezept der Serie: Keine Sondierungen mehr in unserer Abhängigkeit von der Technologie. Keine neue Höllenmaschine, keine unbotmässigen Algorithmen oder eine Hauptrolle für ChatGPT. Im Jahr 2023 erzählt «Black Mirror» Geschichten. Wahre, verdrehte und schreckliche Geschichten. Und macht das ziemlich gut.

Das genial gestörte Gehirn des Briten Charlie Brooker zeigt sich in seiner wahnsinnigen Besessenheit, eine Geschichte in eine Geschichte zu packen. Diese russischen Puppen stellen letztlich nur zwei wichtige Fragen: Kann unsere ungesunde Leidenschaft für die Realität, die wir auf dem Bildschirm konsumieren, zu unserem eigenen Untergang führen? Sind wir noch die Hauptfiguren in unserem eigenen Leben?

Netflix verseucht seinen Katalog seit einiger Zeit mit grausamen True-Crime- und Reality-Shows, die von Nobodys besetzt werden, die sich in ihrer Leere gegenseitig überbieten. Der Voyeurismus, einmal inszeniert, geschminkt und auf die Spitze getrieben, schafft es, dass uns bei den abscheulichsten Serienmördern die Spucke wegbleibt. Hauptsache, die Geschichte ist wahr.

Das schmutzige Beispiel

In der zweiten Episode kehrt ein junges Filmemacherpaar für ein Dokumentarfilmprojekt, das selbst seine alte Mutter für einschläfernd hält, in die Heimatstadt des Mannes zurück.

Pia und Davis kehren in Davis Kaff zurück. Eine alte und schreckliche Begebenheit lässt sie einen Dokumentarfilm drehen, den sie an Streamberry (Netflix) verkaufen wollen. Bild: netflix

Als jedoch ein schrecklicher Vorfall an die Öffentlichkeit kommt, der dem schlimmsten 4G-losen Kaff in Grossbritannien würdig ist, ändern sie ihre Einstellung. Sie müssen alles erzählen, alles filmen, Tränen in Nahaufnahmen einfangen und den Schrecken beschönigen. Ziel ist es, die selbstgebastelte True-Crime-Doku an Netflix zu verkaufen, das in der gesamten Staffel von «Black Mirror» in Streamberry umbenannt wird. Die Einheimischen sind zynisch und glauben, dass die Dokumentation die Touristen zurückbringen wird: «Super! Die Arschlöcher, die diese Landschaft in 4K sehen, werden hierherkommen wie die Fliegen auf den Hundehaufen».

«Es ist uns scheissegal, wer wen getötet hat! Verdammt, wir wollen Details. Und die Details hier sind grauenhaft, unwiderstehlich». Pia, gespielt von der unglaublichen Myha'la Herrold, bekannt aus der Serie «Industry».

Die beiden kleinen Spielbergs des Dokumentarfilms werden sehr schnell feststellen, dass diese Verbrechen, die von dem ganzen Dorf (oder fast allen) als Vergangenheit betrachtet werden und die man auf keinen Fall wieder aufwärmen sollte, die Gegenwart überschwemmen. Ja, es wird schlimm enden. Wie eine Strafe dafür, dass wir diese krankhafte Neugier, die sich gut verkauft, zu sehr beansprucht haben.

Trailer:

Das narzisstische Beispiel

Ein anderer Schauplatz, derselbe Feind in der ersten Episode. Joan, eine junge Kalifornierin, die ein Start-up-Unternehmen leitet, entdeckt, als sie nach Hause kommt und Streamberry einschaltet, dass ihr Alltag in seinen kleinsten Details in einer Serie mit dem Namen Joan ausgestrahlt wird. Ja, ihr Leben wurde, wie man so schön sagt, zu einer Serie adaptiert.

Bild: netflix

Eine fast zeitgleiche Reality-Fiktion, in der diese junge Unternehmerin entdeckt, dass sie von niemand anderem als Salma Hayek verkörpert wird. Der Rest ist genau das, was sie seit ihrem Erwachen erlebt hat: von ihrer blonden Strähne über die SMS, die sie heimlich an ihren Ex schickt, bis hin zur Entlassung einer ihrer Programmiererinnen. Ihr Leben ist vorbei.

Salma Hayek spielt sich selbst. Spielt sie überhaupt eine Rolle? Spielt sie in der Serie Joan mit? Wer spielt wirklich wen? Wo ist die Fiktion? Wie viele Realitäten haben wir vor Augen? In einer Szene, die sich schnell zu einer Kultszene entwickeln könnte, versucht Joan, diese Hölle zu bekämpfen, indem sie Ausrutscher und moralisch verwerfliche Verhaltensweisen sammelt. In der Hoffnung, dass die Plattform es nicht mehr wagt, ihr Leben der ganzen Welt zu zeigen. Ironisch, wenn man bedenkt, dass heutzutage schon ein falsches Wort eine Kontroverse auslösen kann. Hayek reagierte als Erste. Als sie sich selbst dabei entdeckte, wie sie an einem unberührten Ort etwas Unreines tat, schrieb sie sich selbst:

«Hat mein Arschloch denn keine Rechte? Aus meinem Anus kommt die Scheisse». Salma Hayek

Bild: netflix

«Black Mirror» greift hier einen der Nervenkitzel des Serienkriegs an: Der Zuschauende muss sich mit dem Helden identifizieren können, damit die Sosse ankommt. Auf die Spitze getrieben, identifizieren wir uns mit ... uns selbst. Salma Hayek sagte einen Satz, der die DNA von Netflix ziemlich gut beschreibt: «Streamberry hat 100 Jahre Kino genommen, um daraus eine lausige App zu machen». Die echte Schauspielerin gab am Donnerstag zu, dass sie kurz davor war, die Rolle abzulehnen, «weil es Momente im Drehbuch gab, die mich schockiert haben. Ich dachte: «Ich bekomme Probleme, wenn ich das spiele, oder?».

Diese sechste Staffel ist nicht perfekt, aber sie bleibt absolut verstörend.

Wir lassen dich mit der schwierigen Entscheidung der letzten Episode zurück, in der ein Dämon, der sich als Sänger von Boney M. verkleidet hat, dich vor die Wahl stellt: Würdest du drei Menschen in drei Tagen töten, wenn du damit die gesamte Menschheit retten könntest?

