ZDF-Doku über Harry und Meghan ist ein voreingenommener Rohrkrepierer

Wenn die Boulevard-Alarm-Sirenen am lautesten kreischen, weiss man: Da steckt sehr wahrscheinlich nichts dahinter. Die spekulativen Wellen vor der ZFD-Doku «Harry – der verlorene Prinz», die am Dienstagabend gezeigt wurde, schlugen im Voraus hoch. Was wurde uns da nicht alles versprochen, skandalöse Enthüllungen, der Endschlag, die beiden sollen in Panik der Doku entgegen gezittert haben!

Und jetzt? Ist das Ding gelaufen. Und zeigt in einer praktischen Zusammenfassung, dass Harry und Meghan früher oder später finanzielle Probleme haben könnten. Mit der Betonung auf könnten.

Es ist allen klar, dass die zwei, die sich selbst am leidesten tun, im kalifornischen Montecito Unsummen verprassen. Und dass auch ihre Security Guards, die sie selbst bezahlen müssen, nicht gerade billig sein dürften. Ein royaler Lebensstil ohne öffentlich finanzierte Basis ist halt teuer. Doch sie haben in den letzten Jahren allein mit Netflix 80 Millionen, mit Spotify 20 Millionen und mit Harrys Autobiografie inzwischen gegen 30 Millionen Dollar eingenommen. Das ist nicht nichts. Auch wenn es nicht von Dauer ist.

Im April begleitete Meghan ihren Mann zu einem Polospiel in Palm Beach. Bild: www.imago-images.de

2022 war die H&M-Doku die meistgestreamte Netflix-Serie, doch seither gibt sich Netflix von den neuen Projekten der beiden «enttäuscht», und ein Spotify-Boss bezeichnete sie als «Gauner». Schiefgegangen ist auch Meghans Versuch mit dem Online-Luxus-Hofladen American Riviera Orchard, den sie Anfang 2024 eröffnete (sie drehte ein Video, in dem sie im Ballkleid Marmelade anbietet), die Seite existiert zwar noch, ist aber leer, weil das US-Patentamt den Namen nicht freigab. Und die Wohltätigkeitsstiftung Archewell, die H&M betreiben, nahm 2021 13 Millionen Dollar Spendengelder ein, aber 2022 nur noch 2 Millionen. Im Geschäftsbericht steht, dass H&M pro Woche nur genau eine Stunde lang für die Stiftung arbeiten. Auch noch faul, die beiden!

Schnell wird klar: Wenn Meghan mit dabei ist, gehts schief. Und dann kommt auch noch ein kritischer, reicher Nachbar aus Montecito, der sagt, Meghan sei «keine Bereicherung» für seine schöne Gemeinde, sie engagiere sich zuwenig und lasse sich zu selten sehen, Harry hingegen sei «nahbar und ganz lustig», ein netter Mann von nebenan. Was soll Meghan denn tun? Selbstgebackene Guetsli im Quartierlädeli verkaufen?

Im August reisten die beiden wohltätig nach Kolumbien. Bild: www.imago-images.de

Ein ehemaliger Kumpel und Militärkollege von Harry sagt, den von Harry monierten Rassismus der Royals gegen Meghan habe es vielleicht gar nie gegeben. Der Kumpel ist selbst of colour, deshalb wiegt seine Intervention umso schwerer. Aber sie ist nur eine Vermutung. Und immer zieht sich Meghan falsch an. Nicht nur im Hofladen-Video, sondern auch auf Wohltätigkeitsveranstaltungen. Nämlich viel zu teuer. Filmemacherin Ulrike Grunewald ist ganz klar kein Meghan-Fangirl.



Harry dagegen kommt gut weg. Wie schön, dass er sich weiterhin in England um all seine Stiftungen kümmert! Allerdings am liebsten alleine, keine Partys, keine roten Teppiche, keine Meghan. Richtig so. Grossartig, wie er sich mit seinen Invictus Games für versehrte Kriegsveteranen einsetzt. So cool, wie lässig er 2023 die Games in Düsseldorf eröffnet und mit Verteidigungsminister Pistorius im ZDF-Sportstudio plauscht. Gut, dass seine Anwesenheit pro Tag 281'000 Euro kostet und die ganzen Games 40 Millionen Euro ist schon viel, aber auch echt kein Geheimnis.

Gruss aus Montecito in der Netflix-Doku «Harry & Meghan». Bild: Netflix

Und dass sein für die Familie so traumatisches Enthüllungsbuch «Spare» ausgerechnet in die Zeit fiel, als es Charles und Kate gesundheitlich so schlecht ging, war möglicherweise etwas rücksichtslos. Und dass er in «Spare» darüber schrieb, wie er in Afghanistan mehrere Talibankämpfer tötete («It takes a life to save a life»), worauf die Taliban ein Kopfgeld auf ihn aussetzten, war schon ganz schön unüberlegt. Auch hinsichtlich der Sicherheit seiner ehemaligen Kameraden in Afghanistan, die fühlen sich jetzt echt verraten von Harry. Aber dafür ist er ja bekannt, ab und zu einen unüberlegten Mist zu machen. Sei's drum, so ein sympathischer Typ.

Meghan und Harry 2023 bei der Abschlusszeremonie der Invictus Games in Düsseldorf. Bild: www.imago-images.de

Eine Versöhnung mit den Royals ist für Grunewald nicht in Sicht. Ein Auseinanderbrechen der Ehe von Harry und Meghan irgendwie auch nicht, obwohl sie es ständig suggeriert. Meghan könnte wieder als Schauspielerin arbeiten, Harry ist für immer der Royal, der sich selbst enttrohnte. Oder von seiner Frau dazu verführt wurde. Einmal mehr ist Meghan die Bösewichtin. Harry der tragische Held. Einen voreingeommeneren Dokfilm hat man selten gesehen. «Das Land hat seinen Prinzen verloren. Und der Prinz sein Land», raunt ein Sprecher.

So what? Die beiden sind noch immer jung und haben tausende von Beziehungen, die ihnen dabei helfen können, sich noch einmal neu zu erfinden. Vielleicht mit wesentlich mehr Einsatz als nur einer Arbeitsstunde die Woche, nur so als Tipp. Aber noch gehören sie zur Elite. Aus Montecito nichts Neues.