People-News

Nemo singt für König Charles

Mehr «International»

Am Freitagabend durfte ESC-Gewinner Nemo in London an der Royal Variety Performance für König Charles singen. Im Anschluss bedankte sich der Monarch für das Konzert und schüttelte Nemo die Hand.

Nemo schüttelt König Charles die Hand. Bild: keystone

Der Event findet jährlich statt. Der Erlös des Anlasses wird an die Stiftung Royal Variety Charity gespendet, dessen Patron Charles ist. Jedes Jahr besuchen allerdings andere Royals den Anlass. Im Voraus war unklar, ob Nemo überhaupt auftreten und den König treffen werde.

Der Auftritt wurde bisher noch nicht im Fernsehen gezeigt. Die Ausstrahlung erfolgt vermutlich im Dezember.

(hkl)