Openair-Raves: Hier kannst du unter freiem Himmel tanzen

Weil Techno super ist – und der Sommer sowieso – zeigen wir dir, wo dieses Jahr die besten Outdoor-Raves stattfinden und was dich dabei erwartet.

Anna Böhler Folgen

Damit du ab diesem Wochenende (fast) jedes kommende unter freiem Himmel tanzend, mit strahlenden Augen deiner Lieblings-DJane lauschend und glücklich verbringen kannst: Hier steigen die Raves in den nächsten drei Monaten, von Techno bis DnB.

Juni

Hive Air

Der Flugplatz Birrfeld, wenn gerade keine Raver den Rasen platt stampfen Bild: keystone.ch

Neben dem Flugplatz Birrfeld veranstaltet der Zürcher Club Hive eine Daydance mit hochkarätigem Line-Up. Auf dem 35'000 Quadratmeter grossen Gelände haben etwa 12'000 Besucherinnen und Besucher Platz – die dürfen sich auf eindrückliche Show-Effekte, verschiedene Bars und Food Trucks freuen.

Wo: Flugplatz Birrfeld, Lupfig, AG

Wann: Samstag, 11. Juni 2022, 14 bis 4 Uhr

Line-Up: Amelie Lens, Booka Shade, Paul Kalkbrenner, Deborah de Luca und weitere

Tickets: Sind immer noch ab 69.- Franken zu kaufen, je nach Verfügbarkeit gibt es auch eine Abendkasse

Tanzkarussell (Tag am See)

Direkt am Bielersee findet das Tanzkarussell am zweiten Juni-Wochenende statt. Die sogenannte Beachtown verspricht Sommergefühle, Sonnenschein und jede Menge elektronische Beats unter freiem Himmel.

Wo: Biel

Wann: Samstag, 11. Juni 2022, 14 bis 0 Uhr

Line-Up: Wankelmut, Marco Capone, Recarey und weitere

Tickets: Tickets ab 31.- Franken sind immer noch verfügbar

Drum & Bass Daydance

Bild: Screenshot Youtube

Die Schüür Luzern ist eine bekannte Adresse für DnB-Liebhaber. Im Juni gibt es im Schüür-Garten einen Dayrave, der bei jedem Wetter stattfinden kann – weil sich der Garten entsprechend umgestalten lässt.

Wo: Konzerthaus Schüür, Luzern

Wann: Samstag, 18. Juni 2022, 16 bis 4 Uhr

Line-Up: Deekline, Visages, Switch/Case und weitere

Tickets: Tickets für die Daydance sind ab 31.- Franken verfügbar, wer erst ab 22 Uhr feiern will, bezahlt noch 20.80 Franken

Mehr zu Raves: 368 Deutsche Polizei deckt illegale Party auf – in einer Autobahnbrücke

sun.set

Bild: Screenshot fondationbeyeler.ch

Alle Jahre wieder veranstaltet die Fondation Beyeler in Zusammenarbeit mit dem Nordstern Basel eine Reihe von Daydances im Park des Kunstmuseums. Bei Sonnenuntergang trifft zeitgenössische Kunst auf elektronische Musik.

Wo: Im Park der Fondation Beyeler

Wann: Samstag, 18. Juni 2022, 15 bis 21.30 Uhr

Line-Up: Peggy Gou, Garçon

Tickets: Sind leider bereits ausverkauft für dieses Datum

Aestas Affectus

Bild: Screenshot mattenhofresort.ch

Nachdem im April bei einem ersten Rave von «Fuxtus Fux Music» und «Kultursounds» der Frühling eingeläutet wurde, wird nun mit Aestas Affectus der Startschuss für den Sommer gegeben.

Wo: Hotel Mattenhof, Matten bei Interlaken

Wann: Samstag, 25. Juni 2022, 14 bis 22 Uhr

Line-Up: Magic Mo x July, Mannequine, Jorg und weitere

Tickets: Tickets gibt's bis zum Tag des Events für 25.- Franken online zu kaufen

Castle of Culture

Bild: screenshot schloessli-utenberg.ch

Für Freunde des Technos gibt's am Castle of Culture nicht nur etwas auf die Ohren, sondern auch auf die Augen: Die Aussicht vom Schlössli Utenberg ist nämlich so schön, dass man sich nicht ausschliesslich auf den Bass konzentrieren möchte.

Wo: Schlössli Utenberg, Luzern

Wann: Samstag, 25. Juni 2022, 14 bis 22 Uhr

Line-Up: CIOZ, Definition, MARZ, Riccardo

Tickets: Online gibt es Tickets ab 30.- Franken zu kaufen.

Juli

Lindentanz vol. 4

Bild: screenshot meva-events.ch

In der Openair-Bar «Container 13» steigt Anfangs Juli eine Daydance, an welchem unabhängig vom Wetter getanzt werden kann. Die Location wird dafür zu einem tropischen Garten umdekoriert.

Wo: Container 13, Luzern

Wann: Samstag, 2. Juli 2022, 14 bis 22 Uhr

Line-Up: Vom Feinsten, Eclipse, Max Berger, Tyve

Tickets: Tickets sind im Vorverkauf online für 20.- verfügbar – es gibt jedoch auch Billette an der Tageskasse für 25.-

Harmlos Daydance

Bild: Screenshot harmlos-techno.ch

Weil sich Techno und See so gut kombinieren lassen, gleich nochmals ein Rave, dieses Mal am Sarnersee: der Harmlos Daydance 2022. Mithilfe eines grossen Zelts wird dafür gesorgt, dass auch bei schlechter Witterung getanzt werden kann.

Wo: Sachseln am See, OW

Wann: Samstag, 9. Juli 2022, 12 bis 22 Uhr

Line-Up: Theydream, ELN & CAL, Chenix, Fa-Piano und weitere

Tickets: Gibt es online zu bestellen für 25.- Franken

Kantine Daydance

Bild: Screenshot Kantine.ch

Im Kulturzentrum und Eventlokal Kantine Bülach wird es im Juli laut: Für einen Tagesrave verwandelt sie ihren Garten in eine Openair-Tanzfläche mit melodischem Techno und Deep House.

Wo: Kantine Bülach, Bülach

Wann: Samstag, 16. Juli 2022, 14 bis 0 Uhr

Line-Up: Julrick, Mathias Makau, Good LuKe, Zubinho

Tickets: Im Vorverkauf online kostet ein Ticket 13.- Franken, direkt an der Tageskasse 18.- Franken

Tanz am Freihof

Bild: Screenshot freihof.swiss

Eine Idee für feierwillige Ostschweizer oder solche, die dem Dialekt einfach nicht widerstehen können: Tanz am Freihof in Gossau. Dafür wird der Biergarten des Restaurants Freihof umgestellt und mit elektronischen Klängen beschallt.

Wo: Brauerei und Hofstufe Freihof, Gossau, SG

Wann: Samstag, 16. Juli 2022, 14 bis 22 Uhr

Line-Up: Avatton, Janson Care, Super Anti Hero und weitere

Tickets: Im Vorverkauf online kostet ein Ticket 18.- Franken

Feierei in der Brauerei

Bild: Screeshot N-joyevents.ch

Zugegeben: Die Feierei in der Brauerei ist streng genommen kein Openair-Rave – die Tanzfläche ist nämlich überdacht. Trotzdem spürt man angenehm den Wind beim Tanzen und ist nur wenige Meter von der Limmat entfernt, falls die Füsse schmerzen und Abkühlung benötigen sollten.

Wo: Lägerebräu, Wettingen, AG

Wann: Samstag, 30. Juli 2022, 14 bis 0 Uhr

Line-Up: Format B, Claude Tarrell, Joe Dooro und weitere

Tickets: Early-Bird-Tickets kosten noch bis am 16. Juni 20.- Franken, danach sind es 30.- Franken

Tension

Bild: Screenshot tension-festival.ch

Das «Tension» ist ein elektronisches Musikfestival, das zwei Tage lang dauert. Abgesehen von den Artists, glänzt das Festival auch mit seiner besonderen Lage: Es findet im Gartenbad St. Jakob statt. Die Besucher können sich also jederzeit abkühlen im Wasser (UND ES HAT SOGAR WASSERRUTSCHEN!)

Wo: Gartenbad St. Jakob, Basel

Wann: 30. und 31. Juli 2022, ganztägig

Line-Up: Andrea Oliva, Ben Klock, Nora En Pure und weitere

Tickets: 2-Tagespässe gibts ab 129.90 Franken, die einzelnen Tage kosten 71.65 Franken

August

Lindentanz

Bild: Screenshot sinnvollgastro.ch

Im «Container 13» geht es auch im August nochmals rund mit einer weiteren Ausgabe des «Lindentanz». Uhrzeit und Ort bleiben gleich, aber hinter dem Deck stehen andere DJs.

Wo: Container 13, Luzern

Wann: Samstag, 6. August 2022, 14 bis 22 Uhr

Line-Up: David Aurel, Kusaren, Van Will

Tickets: Tickets gibt es online im Vorverkauf zu bestellen für 20.- Franken

Relevatez Festival

Am Relevatez Festival läuft nicht nur Techno, sondern auch Hardstyle und Hardcore. Wem das eine zu schnell oder zu langsam ist, kann einfach kurz die Stage wechseln und weitertanzen.

Wo: Ohmstal, LU

Wann: 5. bis 7. August 2022

Line-Up: Bass Brain, GPF, Headhunterz, 212, Paulinska, Ladydeluxxxe

Tickets: Eintages-Pässe für das Festival gibts ab 39.- Franken und für 114.- Franken gibt's den Weekend-Pass inklusive Camping

Burgklang Daydance

Der Verein Jugendfest Stein am Rhein organisiert diesen August bereits seine zweite Burgklang Daydance. Auf der Klingenwiese wird zu psychedelischen Klängen wie Progressiv getanzt. UUUUND: Wenn du am Tag der Party zufällig gerade Geburtstag hast, kommst du sogar gratis rein.

Wo: Stein am Rhein

Wann: 6. August 2022, 10 bis 24 Uhr

Line-Up: Liquid Soul, Metronome, Nino Locksen und weitere

Tickets: Der Eintritt kostet im Vorverkauf 30.- Franken und an der Tageskasse 35.- Franken

Streetparade

Bild: KEYSTONE

Wo die Stichworte Techno und draussen fallen, darf DER Openair-Rave schlechthin natürlich nicht fehlen: die Streetparade. Auch wenn der Veranstalter in einem Interview mit der «NZZ» kürzlich betonte, wie schwierig es zurzeit ist, einen Event zu organisieren – wir bleiben optimistisch.

Wo: Züri denk!

Wann: Samstag, 13. August 2022, den ganzen Tag

Line-Up: Diverse Lovemobiles mit elektronischer Musik, aber das wusstest du ja bestimmt schon (hehe)

Tickets: Brauchst du bloss für den Zug oder, falls du auf einem der Wagen tanzen möchtest

Ein Tag im Schloss

Bild: Screenshot allevents.in

Im Rüebliland wird Ende August getanzt unter freiem Himmel und mit Blick aufs wunderhübsche Schloss Lenzburg. Weil es so schön war 2019, gehen die Veranstalter mit dem Rave nun in die zweite Runde. Auf drei Floors wird der Schlosshof mit Techno beschallt – zu später Stunde geht es dann im Rittersaal weiter.

Wo: Schloss Lenzburg, Lenzburg, AG

Wann: 27. August 2022, 14 bis 02 Uhr

Line-Up: Ninetoes, Lexxer, Umloud, Manuel Rausch und weitere

Tickets: Gibt es online im Vorverkauf online für 51.- Franken