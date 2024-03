Der Rave-Kalender für deinen Frühling 2024

Was gibt es Besseres, als tagsüber Tanzen zu gehen? Eben. Darum kommt hier das Update fürs Jahr 2024 des Rave-Kalenders mit den vielversprechendsten Daydances der nächsten Monate.

Damit du ab diesem Wochenende (fast) jedes kommende unter vorzugsweise freiem Himmel tanzend, mit strahlenden Augen deiner Lieblings-DJane lauschend und glücklich verbringen kannst: Hier steigen die besten Raves, von Techno bis Goa.

März

Fokus Rooftop Daydance

Das neue Label präsentiert seine nächste Party: die Fokus Rooftop Daydance. In bester Lage mitten in Luzern wird den ganzen Tag getanzt und werden die ersten Sonnenstrahlen gebührend gefeiert.

Wo: Haldenstrasse 37B, Luzern

Wann: 23. März 2024, 14 bis 22 Uhr

Line-Up: Angy Laurel, Carte Blanche und weitere

Tickets: Der Vorverkauf ist leider bereits vorbei. Du kannst dein Glück aber vor Ort versuchen.

Tanzberg Festival

Hoch über dem Nebelmeer, umgeben von zugeschneiten Bergen – inmitten dieser wunderschönen Kulisse könntest du Ende März tanzen. An zwei Tagen wird im Alp-Hittä-Pop-Up bei Andermatt Techno gespielt bis zum Sonnenuntergang.

Wo: Alp-Hittä Pop-Up, Station Nätschen

Wann: 29. und 30. März 2024, ab 12 Uhr

Line-Up: Alevì, Miele, Van Vega und weitere

Tickets: Gibts online im Vorverkauf ab 45.- Franken.

April

Cliffside Daydance

Im April gibt es gleich noch eine Chance, in den Bergen zu tanzen. Dieses Mal sogar noch ein bisschen höher, auf 2142 Metern über Meer, im Skigebiet Motta Naluns im Engadin.

Wo: Restaurant La Motta, Motta Naluns

Wann: 6. April 2024, ab 11 Uhr

Line-Up: Alice Dimar, Fabio Vite und weitere

Tickets: Brauchst du keine, der Eintritt ist gratis!

Sunice Festival

Bereits zum dritten Mal findet in St. Moritz das Sunice Festival statt. Ein vielversprechendes internationales Line-Up bestehend aus über 50 Künstlerinnen heizt den Besuchenden während vier Tagen richtig ein.

Wo: St. Moritz

Wann: 4. bis 7. April 2024

Line-Up: John Newman, Lost Frequencies, Kölsch, Amber Broos und weitere

Tickets: Gibt es online im Vorverkauf ab 69.90 Franken pro Tag.

Schwarzmatt Dreilinden Daytimer

Über den Dächern von St. Gallen wird die Daydance-Season eingeläutet mit einer Party von Schwarzmatt im Ausflugsrestaurant Dreilinden.

Wo: Restaurant Dreilinden, St.Gallen

Wann: 20. April 2024, 14 bis 22 Uhr

Line-Up: Elfenberg, Sinno und weitere

Tickets: Gibts online im Vorverkauf.

Funkeltanz

Funkeltanz kehrt zurück in die altbekannte Location Binz & Kunz Zürich. Die Besucher dürfen sich neben guter Musik auch auf Mezze und Essen vom Grill freuen.

Wo: Binz und Kunz, Zürich

Wann: 27. April 2024, tagsüber

Line-Up: Paji Live, Lou Combo, Kyuubi und weitere

Tickets: Gibt es online im Vorverkauf für 28.- Franken.

Mai

Lerchenfeld Daytimer

Anfangs Mai folgt gleich nochmals eine Daydance des Labels Schwarzmatt. Dieses Mal wird die Badi Lerchenfeld kurzerhand zum Dancefloor umfunktioniert. In der Eishalle geht es danach weiter an der Afterparty.

Wo: Freibad Lerchenfeld, St.Gallen

Wann: 4. Mai 2024, 14 bis 22 Uhr

Line-Up: Animal Trainer, John Noseda und weitere

Tickets: Gibt es im Vorverkauf online ab 18.- Franken.

Tanz am Freihof

Alle Jahre wieder lädt die Freihof Brauerei und Hofstube in seinem Garten wieder zum Tanzen ein. Von Minimal House bis hin zu Melodic Techno hat es für jeden Geschmack etwas dabei.

Wo: Freihof Brauerei & Hofstube, Gossau

Wann: 4. Mai 2024, 14 bis 23 Uhr

Line-Up: Avatton, Super Anti Hero und weitere

Tickets: Gibt es online ab 20.- Franken.

Gare de Lion Daydance

An dieser Daydance wird das Zirkuszelt und der Vorplatz des Gare de Lion mit elektronischer Musik beschallt. Kalte Getränke sorgen für Abkühlung und für den kleinen Hunger gibts einen Food-Stand mit Momos.

Wo: Gare de Lion, Wil SG

Wann: 18. Mai 2024, 16 bis 24 Uhr

Line-Up: Wird noch bekannt gegeben

Tickets: Gibts im Vorverkauf online ab 15.- Franken

Tanz am See

Direkt am Bodensee, in der Strandbar US-Mex Terraza in Steckborn geht es im Mai rund zu und her. Wenn das Wetter der Techno-Sause einen Strich durch die Rechnung macht, wird entweder auf den 1. oder den 15. Juni 2024 ausgewichen.

Wo: US-Mex Terraza, Seestrasse 174, Steckborn

Wann: 18. Mai 2024

Line-Up: Juli Lee, Manuel Moreno, Pazkal

Tickets: Stehen noch nicht zum Verkauf