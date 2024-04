Diese 21 Biere haben beim Swiss Beer Award gewonnen – wie bewertest du sie?

Für viele gehört der Feierabend am Freitag und ein kühles Blondes einfach zusammen. Die Arbeitswoche ist in den meisten Fällen vorüber und das Wochenende startet. Und was tut man während des Biertrinkens besonders gerne? Die Biere bewerten. Jeder hat hier seine eigene Vorstellung davon, was das perfekte Bier erfüllen muss.

Es gibt also keinen besseren Moment, um nun mal ein paar (21) Biere zu bewerten. Wir haben uns dafür an den preisgekrönten Bieren des Swiss Beer Awards bedient. Hier kannst du also jeweils die drei Podestplätze aus den verschiedenen Kategorien bewerten, viel Spass!

Lager Hell

Schweizer Spezial Hell

Schweizer Spezial Dunkel

Amber

IPA

Stout

Panaché

Die Organisatoren des Swiss Beer Awards wollen der Schweizer Bierkultur mit ihren 1200 offiziellen Brauereien mehr Bekanntheit verschaffen. Getestet werden die Biere vom Labor Veritas AG, der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) sowie von einzelnen Bier-Sommeliers. (leo)

Dein Lieblingsbier war nicht dabei? Dann ab in die Kommentare damit!