Ein Schweizer Gewinner: Diese Mate-Getränke überzeugen im «Kassensturz»-Test

Club Mate schnitt am schlechtesten ab.

OK Mate ( 4.6 genügend)

Das El Tony Mate schnitt am besten ab.

Das El Tony Mate schnitt am besten ab.

Die SRF-Sendung « Kassensturz » hat im Shoppi Tivoli in Spreitenbach neun Produkte zum Probieren angeboten, um herauszufinden, welches Mate-Getränk den Konsumenten am besten schmeckt.

Mate-Softgetränke erfreuen sich grosser Beliebtheit. Ob im Club, in der Bar oder zum Zmittag: In der Schweiz ist das Getränk nicht mehr wegzudenken – besonders bei der jüngeren Kundschaft. Mate ist ein koffeinhaltiger Tee, der ursprünglich aus Lateinamerika stammt und für gewöhnlich heiss konsumiert wird. Doch hierzulande ist Mate eher als Softgetränk bekannt.

