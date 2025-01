Eine fünfköpfige Experten-Gruppe des «Kassensturz» hat zehn helle Brote getestet. Bild: SRF

«Kassensturz» testet das beste Brot – der Verlierer überrascht und reagiert

Der «Kassensturz» hat sich dem Thema helle Brote gewidmet. Eine Expertengruppe testete zehn Pfünderli – das sind die Sieger und Verlierer.

Mehr «Schweiz»

Eine fünfköpfige Experten-Gruppe des «Kassensturz» hat zehn helle Brote getestet, acht Brote von Grossverteilern und zwei von traditionellen Bäckereien.

Jedes Brot wurde dabei zweimal gekostet: Einmal ganz frisch und einmal, nachdem es bereits drei Tage alt war. Ziel war es, «die feinen Nuancen zwischen frischem und drei Tage altem Brot herauszuspüren», so der Testleiter Patrick Zbinden.

Das sind die Resultate.

Die besten frischen Brote

Das sind besten frischen Brote 1 / 13 Das sind besten frischen Brote quelle: srf

Bei den frischen Broten gibt es einen überraschenden Verlierer: das Halbweissbrot von Manor (Preis: 2.60 Franken). Es ist das einzige Bio-Brot, das getestet wurde, und schnitt mit einer Note von 3,4 am schlechtesten ab. «Flach, trocken und mit Fremdgeruch», so das Urteil von Jury-Mitglied Marcel Paa.

Am besten abgeschnitten haben die Brote aus den beiden traditionellen Bäckereien Wüst (Preis: 4.25 Franken) und Steiner Beck (Preis: 3.20 Franken). Diese würden mit «handwerklicher Qualität» und «aromatischer Vielfalt» überzeugen.

Alle Resultate der Tests findest du in der Slideshow.

Die besten Brote drei Tagen nach Einkauf

Das sind die besten Brote drei Tage nach Einkauf 1 / 13 Das sind die besten Brote drei Tagen nach Einkauf quelle: srf

Zudem wurden die Brote drei Tage nach dem Einkauf getestet. Erneut schnitten die Produkte aus den traditionellen Bäckereien am besten ab. Sowohl das Brot der Wüst Bäckerei als auch das Brot des Steiner Becks bekommen die Note «gut».

Drei getestete Brote gehören zu den Verlierern: Erneut das Brot von Manor, aber auch die Produkte von Aldi und Lidl.

Alle Resultate der Tests findest du in der Slideshow.

Fazit des «Kasstensturz»

Insgesamt schnitten die Brote aus den traditionellen Bäckereien am besten ab, diese sind preislich aber auch am teuersten. Ebenfalls gut abgeschnitten haben die Produkte von Migrolino, Coop und das «M-Budget»-Brot.

Die Trophäe für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis geht an die Migros: Das Halbweissbrot «M-Budget» überzeugt in der Qualität verbunden mit dem Preis.

Der grosse Verlierer ist das Brot von Manor. Der Grossverteiler sagt dazu: «Aufgrund des Testresultates haben wir umgehend das Brot in der Filiale Baden degustiert und haben festgestellt, dass das Halbweissbrot in diesem Supermarkt nicht unseren Qualitätsanforderungen entspricht. Entsprechend haben wir Massnahmen beschlossen, die wir unmittelbar umsetzen. Somit stellen wir sicher, dass unsere Kundinnen und Kunden im Manor Food Baden wie auch in all den anderen Supermärkten eine Top-Qualität von Bio-Broten zu einem sehr attraktiven Preis vorfinden.»

Der «Kassensturz» zieht folgendes Fazit:

«Brot, das frisch überzeugt, bleibt auch länger ein Genuss.» SRF Kassensturz

(ome)