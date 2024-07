«Ed & Edda Grand Prix of Europe» – Europapark bringt Kinofilm heraus

Der Europapark Rust begeistert seit Jahren mit seinen Themenwelten und Attraktionen. Nun wagt er den Sprung von der Achterbahnen zur Leinwand.

Im Sommer 2025 wird der Europapark 50 Jahre alt. Zu diesem Anlass schenkt er sich selbst zusammen mit Grand Prix of Europe den 90-minütigen Kinofilm «Ed & Edda Grand Prix of Europe». Darin spielen die bekannten Maskottchen Edda und Ed, auch bekannt als die Euromäuse, die Hauptrollen.

Der Film wird von Michael Mack, einem der Geschäftsführer des Parks, produziert. «Ed & Edda Grand Prix of Europe» ist ab Sommer 2025 in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz zu sehen und entsteht in Kooperation mit dem Verleih Warner Bros. Film Productions Germany.

Worum geht es?

Wie der Europapark selbst mitteilt, soll der Film «ein rasantes und herzerwärmendes Animations-Abenteuer» werden. Maus Edda, die Tochter des Jahrmarktbetreibers Erwin, hat den grossen Traum, Autorennfahrerin zu werden. Pünktlich zum 50. Rennen des europäischen Grand Prix ergreift sie die Chance, ihrem Idol und Rennfahrer Ed zu begegnen und gleichzeitig das angeschlagene Geschäft ihres Vaters zu retten.

Die Reaktionen der Fans

Auf Social Media sind die Meinungen zur Verkündung des Films gespalten. Von Begeisterung bis hin zu grossen Zweifeln ist alles in der Kommentarspalte zu finden. Ein User kommentiert etwa: «Der Trailer sieht sehr schön aus, aber bei der grossen Ankündigung im Voraus und das Ganze noch in 'nem Livestream zu präsentieren – da hätte ich mir eher eine ‹grössere› Ankündigung gewünscht...»

