Du willst Weihnachtsfilme? Du kriegst sie! Wann du über die Feiertage TV schauen musst

Weihnachten ist ein besinnliches Fest. Und zu den Guetzli, Geschenken und Weihnachtsbäumen gehören eben auch Weihnachtsfilme wie «Kevin – Allein zu Hause», «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» oder die Sissi-Filme. Hier ein Überblick, wann du dir die weihnachtlichsten Filme im Free-TV anschauen kannst:

Kevin – Allein zu Hause

Bild: 20th Century Fox

Jeder kennt es: An Weihnachten geht es von Familienschlauch zu Familienschlauch. Da will man ab und zu einfach mal zuschauen, wie Kevin sich alleine so durchschlägt. Die ersten beiden Teile sind im Free-TV zu sehen:

Kevin – Allein zu Hause

Puls4: Mo, 23. Dezember, 22:40 Uhr

Mo, 23. Dezember, 22:40 Uhr Sat1: Di, 24. Dezember, 20:15 Uhr

Di, 24. Dezember, 20:15 Uhr Sat1: Do, 26. Dezember, 15:35 Uhr

Kevin – Allein in New York

Puls4: Mo, 23. Dezember, 20:15 Uhr

Mo, 23. Dezember, 20:15 Uhr Puls4: Di, 24. Dezember, 15:40 Uhr

Di, 24. Dezember, 15:40 Uhr SRF2: Di, 24. Dezember, 16:10 Uhr

Di, 24. Dezember, 16:10 Uhr SRF2: Mi, 25. Dezember, 09:20 Uhr

Mi, 25. Dezember, 09:20 Uhr Sat1: Mi, 25. Dezember, 20:15 Uhr

Mi, 25. Dezember, 20:15 Uhr Sat1: Do, 26. Dezember, 17:30 Uhr

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Bild: Jugendfilm

Der Weihnachtsfilm schlechthin: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist im Free-TV über 15 Mal zu sehen. Hier die komplette Liste:

SRF1: Mo, 23. Dezember, 13:35 Uhr

Mo, 23. Dezember, 13:35 Uhr ORF1: Di, 24. Dezember, 09:10 Uhr

Di, 24. Dezember, 09:10 Uhr ARD: Di, 24. Dezember, 17:05 Uhr

Di, 24. Dezember, 17:05 Uhr One (ARD): Di, 24. Dezember, 18:50 Uhr

Di, 24. Dezember, 18:50 Uhr rbb (ARD): Di, 24. Dezember, 20:15 Uhr

Di, 24. Dezember, 20:15 Uhr WDR: Di, 24. Dezember, 20:15 Uhr

Di, 24. Dezember, 20:15 Uhr SWR: Di, 24. Dezember, 22:05 Uhr

Di, 24. Dezember, 22:05 Uhr hr (ARD): Di, 24. Dezember, 23:30 Uhr

Di, 24. Dezember, 23:30 Uhr ARD: Mi, 25. Dezember, 10:25 Uhr

Mi, 25. Dezember, 10:25 Uhr NDR: Mi, 25. Dezember, 15:05 Uhr

Mi, 25. Dezember, 15:05 Uhr WDR: Mi, 25. Dezember, 16:05 Uhr

Mi, 25. Dezember, 16:05 Uhr One (ARD): Mi, 25. Dezember, 17:05 Uhr

Mi, 25. Dezember, 17:05 Uhr rbb (ARD): Do, 26. Dezember, 14:55 Uhr

Do, 26. Dezember, 14:55 Uhr KIKA: So, 29. Dezember, 12:00 Uhr

So, 29. Dezember, 12:00 Uhr SWR: Mi, 1. Januar, 14:20 Uhr

Mi, 1. Januar, 14:20 Uhr Bonus: Bei WDR läuft am 25. Dezember das Special «Auf den Spuren von Aschenbrödel»

Die Sissi-Trilogie

bild: movieplot

Auch Kaiserin Sissi darf an Weihnachten nicht fehlen. Die komplette Trilogie gibt es sowohl auf SRF1 wie auch auf ARD zu sehen.

Sissi

SRF1: Mo, 23. Dezember, 10:30 Uhr

Mo, 23. Dezember, 10:30 Uhr ARD: Mi, 25. Dezember, 15:00 Uhr

Sissi – Die junge Kaiserin

SRF1: Di, 24. Dezember, 13:10 Uhr

Di, 24. Dezember, 13:10 Uhr SRF1: Mi, 25. Dezember, 0:00 Uhr

Mi, 25. Dezember, 0:00 Uhr ARD: Mi, 25. Dezember, 16:40 Uhr

Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin

SRF1: Di, 24. Dezember, 15:00 Uhr

Di, 24. Dezember, 15:00 Uhr SRF1: Mi, 25. Dezember, 1:45 Uhr

Mi, 25. Dezember, 1:45 Uhr ARD: Do, 26. Dezember, 15:55 Uhr

Die Gremlins

Bild: Warner-Columbia

Gremlins – Kleine Monster

Kabel1: Di, 24. Dezember, 00:15 Uhr

Di, 24. Dezember, 00:15 Uhr Kabel1: Di, 24. Dezember, 8:40 Uhr

Gremlins 2 – Die Rückkehr der kleinen Monster

Kabel1: Di, 24. Dezember, 2:10 Uhr

Di, 24. Dezember, 2:10 Uhr Kabel1: Di, 24. Dezember, 10:25 Uhr

Tatsächlich Liebe

Bild: United International Pictures GmbH

SRF2: Mi, 25. Dezember, 21:40 Uhr

Mi, 25. Dezember, 21:40 Uhr ZDF: Mi, 25. Dezember, 23:20 Uhr

Mi, 25. Dezember, 23:20 Uhr SRF2: Do, 26. Dezember, 1:35 Uhr

Do, 26. Dezember, 1:35 Uhr ZFD NEO: Do, 26. Dezember, 23:20 Uhr

Weitere Weihnachtsfilme im Free-TV:

Die Geister, die ich rief ...

Kabel1: Di, 24. Dezember, 12:10 Uhr

Schöne Bescherung

Sat1: Di, 24. Dezember, 22:25 Uhr

Di, 24. Dezember, 22:25 Uhr Sat1: Do, 26. Dezember, 13:40 Uhr

Das Wunder von Manhattan:

RTL: Di, 24. Dezember, 14:55 Uhr

