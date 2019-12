Spass

Katze

Weihnachten: 14 niedliche Geschenkideen für Katzenliebhaber



Für perfekte Weihnachten: 14 Geschenkideen für dich und deine Katze



Weihnachten rückt näher. Zeit, sich Gedanken zu machen, was man seinen Liebsten schenken will. Hat jemand der zu Beschenkenden eine Katze, erfreut sich diese Person womöglich an einem dieser Artikel. Vielleicht möchtest du dich aber auch einfach selbst beschenken, weil du in diesem Jahr so schön brav warst. Natürlich nur mit dem Einverständnis deiner Katze.

Die niedliche Katzenuhr

hier kaufen: zazzle

Nachttischlampe

hier kaufen: amazon

Verrücktes Kartenspiel

Keine Angst, in «Exploding Kittens» kommt keine Katze zu Schaden.

Das Katzenwörterbuch

hier kaufen: amazon

Katzenkaffee

hier kaufen: amazon

Backform Katzenpfoten

Ausstechform Katze

hier kaufen: amazon

Katzen-Eieruhr

hier kaufen: amazon

Schild mit Hilfestellung



hier kaufen: amazon

Katzenring

Lustiges Katzenbuch

hier kaufen: amazon

Absolutes Last-Minute-Geschenk

Stell dir vor, du hast eine Freundin, welche der Katzenfan schlechthin ist und die catson App noch nicht kennt! 🙀

Du kannst ihr nicht nur einfach eine Freude machen, sondern auch noch richtig bei ihr punkten.

Und damit deine Katze sich nicht vernachlässigt fühlt und dann ihre Krallen an dir wetzt, hier zwei Geschenke für sie:

Kratzbaum-DJ-Pult

hier kaufen: amazon

Kratzbaum-Laptop

hier kaufen: amazon

Und falls es dir der Katzenring voll angetan hat, gibt's hier noch etwas mehr Schmuck:

