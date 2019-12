Leben

Weihnachtsgeschenk aus der Küche: 11 originelle Rezept-Ideen zum verschenken



bild: shutterstock

Homemade. Originell. Lecker – 11 Food-Geschenke für unter den Weihnachtsbaum

Während alle anderen diese Tage gestresst durch die Läden rennen und auf den letzten Drücker alles, was später irgendwie als Geschenk verwendet werden könnte, in den Einkaufswagen schmeissen, lehnst du beruhigt zurück, stöberst diese Liste durch und bereitest all deine Weihnachtsgeschenke gelassen in der eigenen Küche zu.

Wir lieben Essen und wir lieben Homemade. Warum also nicht diese beiden Dinge kombinieren? Überzeugt? Dann komm mit und lass dich von diesen elf handgemachten Food-Geschenken inspirieren.

Whiskey Caramel Sauce

bild: shutterstock

Beginnen wir gleich mit einem edlen Klassiker angehaucht mit dem süssen Touch von Karamell. Die Männer werden das lieben und Whiskey-Liebhaber sowieso!

Rezept hier (Englisch).

Fudge mit Cranberries und Pistazien

Dieses edle Geschenk sieht nicht nur hübsch aus, sondern ist auch ziemlich schnell vorbereitet und schmeckt einfach fantastisch. Probier selber!

Rezept hier.

Mince Pie

bild: shutterstock

Der Tradition nach sind Mince Pies das Leibgericht des Weihnachtsmannes. In Grossbritannien werden deshalb an Heiligabend oft ein oder zwei der Pies gemeinsam mit einem Glas Sherry, Brandy oder Milch und einer Karotte für die Rentiere vor den Kamin gestellt.

Wenn diese Plätzchen das Lieblingsessen des Weihnachtsmannes sind, können sie ja nur gut sein!

Rezept hier.

Pesto von gerösteten Peperoni

Mit dieser feurigen Pesto-Variation bringst du einen Hauch italienische Sommerbrise unter den Tannenbaum. Sie werden dich lieben!

Rezept hier.

Homemade Nutella

Ob für den Sohn der Nachbarin oder für die beste Freundin: Mit selbstgemachter Nutella kannst du nur gewinnen.

Rezept hier.

Chai-Kit

Draussen weht ein eisiger Wind durch die Strassen und du liegst, eingekuschelt in eine warme Decke, vor dem Kaminfeuer. In der Hand hältst du ... eine Tasse selbstgemachten Chai.

Rezept hier.

Knusprige Ofenchips

Ob beim Filmabend mit Freunden oder beim Apéro mit Geschäftskollegen – Knabberzeug kommt immer gut an. Und wenn die Chips auch noch selbstgemacht sind, kannst du nur richtig liegen.

Rezept hier.

Haferflocken-Cookie-Nuss- Butter

Das ist zweifellos der beste Brotaufstrich aller Zeiten. Wirklich! Dazu gönnst du dir noch ein Glas warme Milch mit Honig und der perfekte Start in den Tag ist gesichert (oder auch der wohligste Winterschlaf aller Zeiten).

Rezept hier (Englisch).

Selbstgemachter Tonic-Sirup

Tonic-Fans werden ausflippen und alle anderen ... auch!

Rezept hier (Englisch).

Süsser Milchreis im Glas

Milchreis. Zimt. Apfel. What else?

Rezept hier.

Handmade Chili-Öl

Dieses Geschenk ist ideal für alle, die entweder keine Leuchte in der Küche sind oder schlichtweg keine Zeit haben, Stunden mit Kochen und Vorbereiten zu verbringen.Chili-Öl ist supereinfach herzustellen und schmeckt sowohl auf Pizza wie auch zu Pasta einfach köstlich.

Rezept hier.

So, der vorweihnachtlichen Gelassenheit steht jetzt nichts mehr im Wege. Schöne Festtage!

Noch kein Geschenk für deinen Hund? Voilà!

