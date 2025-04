6 Böögg-Gadgets, die wir DRINGEND brauchen

Heute wird der Böögg angezündet. Wir haben aber ganz anderes mit ihm vor. Er soll uns reich machen. REICH!

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Es gibt neuerdings eine offizielle Böögg-Uhr von der Zürcher Uhrenmanufaktur Maurice de Mauriac. Sie zeigt die Tage exklusiv auf Schweizerdeutsch an, und ist ein Muss für alle Zünftler und Sächslilüüte-Fans, die 3700 Franken zu viel auf dem Konto haben.

Die Sächsilüüte-Uhr von Maurice de Mauriac. Bild: mdm-uhren

Darüber, ob man als Nicht-Zürcher so eine Uhr braucht, kann man natürlich streiten. Dann vielleicht doch lieber den Pocket-Böögg zum Anzünden? Jedenfalls riechen wir da ein Geschäft mit anderen Sächsilüüte-Gadgets: Wir brauchen noch mehr Böögg-Merch! Für glücklichere Touristen – und um unser selbst Willen.

Stellt euch nur mal vor, was es da für Möglichkeiten gäbe!

Hier also ein paar Böögg-Geschenkartikel, die wir unbedingt haben wollen:

Taschentücher

Slogan: «Schmier den Böögg ins Nastüechli – nicht unter den Bürostuhl.»

Bild: watson/sim

Der herzige Plüsch-Böögg

Schliesslich hat jedes Maskottchen seine eigenen Plüschtiere / Schlüsselanhänger / Wärmflaschen. Warum gibt es das vom Böögg nicht?

Schaut doch nur, wie süss er ist!

So ...

Bild: watson/Shutterstock

... unglaublich ...

Bild: watson/Shutterstock

... süss!!!

Bild: watson/Shutterstock

🥰🥰🥰

Verhüterli

Für mehr Bumms in der Beziehung*!



*oder ausserhalb.

bild: watson/shutterstock

«Exploding Böögg» – das verrückte Familienspiel

Finde die Frau in der Zunft, bevor der Kopf vom Böögg explodiert! Oder so ähnlich. So ganz haben wir die Spielregeln auch noch nicht verstanden.

Bild: watson/shutterstock

Der Spass für die ganze Familie!

Bild: watson/shutterstock

Coole Shirts

Am besten im Heavy-Metal-Stil. Weil? Weil geil.

bild: WATSON/SHUTTERSTOCK, mit hilfe von KI

Ich hätte gerne fünf Stück!

Und natürlich:

Bild: watson/sim

Beziehungsweise ...

​

Bild: watson/sim

Okay, das produziert jetzt jemand und zahlt der Autorin grosszügig Tantiemen, cool?

*Sigrist braust mit ihrem neuen Porsche-Cabrio davon*

Du willst auch reich werden mit deiner coolen Idee? Welche Böögg-Gadgets braucht es noch? Papp sie in die Kommentare!

Lieber etwas richtigen Journalismus zum Böögg? Wie du meinst ...