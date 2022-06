Khaby Lame ist der erfolgreichste TikToker – das musst du wissen

Er wurde berühmt mit seinen witzigen TikTok-Reaktionsvideos – so berühmt, dass er jetzt der TikToker mit den meisten Followern ist. Diese Fakten über Khaby Lame solltest du kennen.

In der Welt der Sozialen Medien hat gewonnen, wer am meisten Follower hat. Und somit hat TikTok gerade einen neuen König zu krönen, denn: Khaby Lame hat mit seiner Followerzahl in der Nacht auf Donnerstag die bisherige TikTok-Königin Charli D'Amelio vom Thron gestossen.

Wer ist Khaby Lame?

Khaby Lame heisst eigentlich Khabane Lame und wurde in Senegal als einer von fünf Brüdern geboren. Als er erst ein Jahr alt ist, zieht seine Familie nach Italien ins Städtchen Chivasso, ganz in der Nähe von Turin. Nun ist er 22 Jahre jung und arbeitete bis zur Pandemie in einer Luftfilterfabrik. Obwohl er fast sein ganzes Leben in Italien gelebt hat, verfügt er nicht über die italienische Staatsbürgerschaft. Wie er gegenüber der «New York Times» jedoch verriet, braucht er diese nicht, um sich als Italiener zu identifizieren.

Wie viele Follower hat er?

Der Senegalese hat auf TikTok Stand 23. Juni 2022 142,5 Millionen Follower und bricht damit den Rekord der Plattform. Zum Vergleich: Auf dem zweiten Platz folgt Charli D'Amelio mit 142,2 Millionen und auf Platz drei kommt Bella Poarch mit 90,2 Millionen Followern.

Der Influencer am Filmfestival in Venedig. Bild: keystone

Womit wurde er berühmt?

Khaby Lame ist bekannt für seine TikToks, in welchen er sich über unnötig aufwändige Lifehack-Videos amüsiert. Als Vorlage dienen so beispielsweise Videos, in welchen eine Banane mittels komplizierter Methoden geschält wird oder jemand sein eingeklemmtes Shirt los schneidet, statt einfach die Autotüre zu öffnen.

Was macht seine Videos einzigartig?

Das Besondere an seinen Clips ist, dass Khaby in seinen viralen Videos nicht spricht. Aber Worte benötigt der TikTok-Star auch gar nicht – sein Gesicht spricht nämlich Bände. Sein Markenzeichen ist es, am Ende jedes Videos mit einem fragenden Blick in die Kamera zu schauen und die Hände zu zeigen, mit den Handflächen gegen oben, in etwa so: 🤷🏿‍♂️

Wie hat er mit TikTok begonnen?

Khaby Lame hat mit seinen TikToks begonnen, als er aufgrund der Pandemie seinen Job in der Luftfilterfabrik verlor. Obwohl sein Vater ihm immer wieder ans Herz legte, sich für «seriöse» Stellen zu bewerben, machte er weiter. Seine ersten Videos waren auf Italienisch – als er begann, wortlose Comedy zu machen, erhielt er dann aber erst richtig viel Aufmerksamkeit.

Wie lebt Khaby Lame?

Seit seinem grossen Erfolg auf TikTok macht sich Khaby auch für grosse Brands interessant: Er hat Werbeverträge mit Pepsi und Boss, die gut bezahlt werden. Was viele nicht wissen: Der Influencer ist verlobt mit Zaira Nucci. Khabane ist ausserdem sportlich, am liebsten spielt er Fussball oder Basketball und ist ein grosser Fan von LeBron James.