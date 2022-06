People-News

Johnny Depp ist neu bei Videoplattform Tiktok und dankt seinen Fans

Hollywood-Star Johnny Depp (58) hat ein Tiktok-Konto eröffnet und bedankt sich in seinem ersten Beitrag für die Unterstützung seiner Fans. Knapp eine Woche nach seinem weitgehenden Sieg in dem US-Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36), postete Depp am Dienstag auf der Videoplattform einen kurzen Zusammenschnitt von winkenden Fans vor dem Gerichtsgebäude im Bezirk Fairfax im US-Bundesstaat Virginia. Weitere Szenen zeigen Depp an einer Schreibmaschine und mit Gitarre auf der Bühne bei seinen jüngsten Konzertauftritten in England.

Jonny Depp am 27. Mai vor Gericht in Fairfax. Bild: keystone

In einer Botschaft an «alle meine sehr geschätzten, loyalen und unerschütterlichen Unterstützer» dankte Depp seinen Fans. Sie hätten treu zu ihm gestanden, und nun sei es an der Zeit, gemeinsam vorwärts zu gehen, schrieb der «Fluch der Karibik»-Star. In dem Tiktok-Profil stellt er sich als «Gelegenheits-Schauspieler» (Occasional Thespian) vor. In wenigen Stunden folgten «johnnydepp» am Dienstag bereits 4.8 Millionen Nutzer.

Nach einem sechswöchigen Verleumdungsprozess, in dem sich die Ex-Eheleute häusliche Gewalt vorwarfen, hatte sich die Jury am vergangenen Mittwoch grösstenteils für Depp ausgesprochen. Heard muss dem Urteil zufolge Depp nun über 8 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. (saw/sda/dpa)