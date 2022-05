Amber vs. Depp – mit diesen 25 Memes nimmt das Internet Stellung

Amber vs. Depp – diese 25 (fiesen) Memes fassen den Prozess bisher zusammen

Nach einer Pause geht der Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard heute in die nächste Runde. Was bisher im Gerichtssaal passiert ist, hat schon für so manche Schlagzeile gesorgt. Hier eine Auswahl zum Nachlesen:

Natürlich beobachtet auch die Internet-Community die Geschehnisse ganz genau und teilt die skurrilen Momente mit uns. Egal ob in Form von Memes oder kurzen Videoausschnitten, wir haben die interessantesten gesammelt.

«Petition, Amber Heard durch Johnny Depp in Aquaman zu ersetzen.»

«Amber Heards Karriere. Das Internet.»

«Ich kann es kaum erwarten, erwachsen zu werden und zu heiraten.»

«Ich gehe scheissen.»



«In die Toilette, oder? Oder?»

«Ja, Euer Ehren, es ist wahr. Ich kehrte eines Abends in meine Kammer zurück, und die Dirne hatte einen Balken von der Grösse meines Arms neben meinem Kissen zurückgelassen.»

«Ein Kackhaufen ist im Anmarsch.»

«Amber Heard behauptete, 2015/2016 den Concealer von Milani verwendet zu haben, um blaue Flecken zu kaschieren.



Laut Unternehmen wurde das Produkt erst 2017 hergestellt.



Depps Team *lacht*»

Disney: «Sie haben tatsächlich die Wahrheit gesagt.»



Depp: «Ich mache das ziemlich oft, und trotzdem sind die Leute immer überrascht.»

«Johnny Depp hat 87 Sicherheitsvideos von Amber Heard, die ihn angreift. Amber Heard hat ein aufgenommenes Handyvideo von Johnny Depp, der einen Schrank angreift.»

«Deines ist ohne Zweifel das bedauerlichste Bett, in das ich je gekackt habe.»



«Aber du HAST darauf gekackt.»

Mehr skurrile Momente im Video:

Video: watson

«Amber Heard hört sich selbst auf den Tonbändern zu:»

«Man kann den Moment sehen, in dem sie sich daran erinnert, dass sie eigentlich traurig sein sollte.»

«Wie Depp gemäss Heards Anwälten trinkt.»

«Das ist Hörensagen, denke ich. Ich lerne.»

«Du trinkst also manchmal auch schon morgens Whiskey, oder?»



«Ist nicht immer Happy Hour?»



«Verdammte Legende!»

«Das ganze Internet, wenn Johnny Depp Hilfe braucht.»

«Amber Heard besuchte die Schauspielschule von ‹Die Sims›.»

«Gibt es in Ihrer Familie psychische Erkrankungen?»



«Ich habe einen Cousin, der immer noch Amber Heard unterstützt.»

«Amber Heard ist einfach Elon Musk mit einer Perücke und Make-up.»

«Falls Johnny Depp den Fall gegen Amber Heard gewinnt, sollte er auch Warner Bros. verklagen, weil sie ihn aus ‹Phantastische Tierwesen› gestrichen haben.»

«Ich möchte, dass Johnny Depp diesen Prozess gewinnt, danach Amber Heard ansieht und sagt: ‹Du wirst dich immer an den Tag erinnern, an dem du fast Captain Jack Sparrow gefangen hast.›»

Anwältin: «Hast du gesehen, was passiert ist, nachdem du gegangen bist?»



Johnny: «Ich war nicht da, nachdem ich gegangen war ...»

«Das ist es. Das ist das Richtige. Wir sind hier fertig.»

«Finde den Unterschied.»

Die Memes, Bilder und Tweets widerspiegeln die Meinung der Internet-Community. Dort ist offensichtlich, dass Depp mehr Fans als Heard hat. Die Vorwürfe, die behandelt werden, wollen wir nicht verharmlosen.

(smi)