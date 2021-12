Diese Silvester-Feuerwerke finden (noch) statt – und welche bereits abgesagt wurden

Der zweite Silvester nach Beginn der Corona-Pandemie bahnt sich an. Die hohen winterlichen Fallzahlen vermiesen leider auch 2021 ein bisschen die Festlaune und einige der ganz grossen Feuerwerke wurden bereits abgesagt. Doch für Feuer-Enthusiasten besteht Hoffnung. Denn diese Feuerwerke könnten doch noch stattfinden:

Diese Feuerwerke finden statt

An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Die Corona-Situation macht Vorhersagen für Veranstaltungen ziemlich schwierig. Deshalb: All diese Events könnten kurzfristig abgesagt werden. Wir geben unser Bestes, dass die Informationen unten aktuell gehalten werden. Trotzdem bietet es sich an, vor einem eventuellen Besuch des Feuerwerkes noch kurz auf der Seite des Veranstalters vorbeizuschauen. Diese haben wir unter jeder Location verlinkt.

Luzern

Das Silvester-Feuerwerk von 2016 über der Kappelerbrücke. Bild: KEYSTONE

In Luzern sorgen seit 2008 die Hotels für die Knallerei am Abendhimmel. Das farbenfrohe Spektakel soll dieses Jahr wieder stattfinden, wie «Luzern Tourismus» auf seiner Website schreibt.

Start des Feuerwerks: 20 Uhr

>>> Hier gehts zur offiziellen Website

Elm

Im schönen Elm wird voraussichtlich ebenfalls ein Feuerwerk stattfinden. Bild: sda

In Elm veranstaltet das Bergrestaurant Ämpächli einen Silvester-Abend mit Fondue Chinoise, Abendschlitteln und Feuerwerk. Das gesamte Paket kann über die Website gebucht werden.

Start des Feuerwerks: Mitternacht

>>> Hier gehts zur offiziellen Website

Schwarzsee

Bild: EPA

Am Schwarzsee südlich von Fribourg soll ebenfalls ein Feuerwerk gezündet werden. Dieses findet auf dem Areal der Kaisereggbahnen statt. Zusätzlich werden verschiedene Events mit Fondue oder Nachtschlitten angeboten.

Start des Feuerwerks: Mitternacht

>>> Hier gehts zur offiziellen Website

Ascona

Bild: ticino.ch

Ascona zündet am frühen Abend des 1. Januars ein Feuerwerk über der Bucht. Vorher findet das Neujahrskonzert im Collegio Papio statt. Zutritt zum Feuerwerk erhält man nur mit Covid-Zertifikat.

Start des Feuerwerks: 18:30 Uhr (1. Januar)

>>> Hier gehts zur offiziellen Website

Diese Feuerwerke wurden bereits abgesagt

Leider wurden bereits einige der ganz grossen Feuerwerke in den Schweizer Städten abgesagt. Doch manche bieten Alternativ-Veranstaltungen an. Hier alle Informationen dazu:

Zürich

Bild: KEYSTONE

Das grosse Feuerwerk der Stadt Zürich über dem Seebecken wurde erneut abgesagt. Dafür sollen aber diverse Zürcher Gebäude mit Lichtern angestrahlt werden.

>>> Hier gehts zur offiziellen Website

Basel

Bild: KEYSTONE

Auch die Stadt Basel hat sich aufgrund der Covid-Situation gegen ein grosses Feuerwerk zu Silvester entschieden.

>>> Hier gehts zur offiziellen Website

Interlaken

Auch in Interlaken soll der Silvester-Abendhimmel erleuchtet werden. Bild: keystone

In Interlaken findet traditionell am 1. Januar das erste Openair des neuen Jahres statt. Dazu gehört eigentlich auch ein Feuerwerk auf der Höhematte. Das Openair soll stattfinden, das Feuerwerk wurde leider abgesagt.

>>> Hier gehts zur offiziellen Website

Brunnen

Bild: KEYSTONE

In Brunnen wird leider auch 2021 kein Feuerwerk über dem Vierwaldstättersee gezündet.

Rheinfelden

Bild: KEYSTONE

In Rheinfelden an der deutschen Grenze wurden ebenfalls alle Feuerwerke (1. August und Silvester) der letzten zwei Jahre abgesagt.