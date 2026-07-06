Kater Toby hat 28 Zehen – und damit zehn mehr als eine normale Hauskatze. Bild: guinnesworldrecords

Achtung, Fussbilder: Katze mit 28 Zehen hält Rekord

Normalerweise haben Katzen 18 Zehen. Nicht so Toby – der Kater aus den USA hält neu den Weltrekord mit 28 Zehen.

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Je fünf vorne und je vier hinten. Normale Hauskatzen haben 18 Zehen, Kater Toby ist ein wenig anders gebaut. Er hat insgesamt 28 Zehen. Damit zieht der junge Kater dem langjährigen Rekordhalter Jake aus Kanada gleich. Dieser wurde 2002 für seine 28 Zehen ins «Guinness-Buch der Rekorde» aufgenommen.

Tobys Hinterpfote hat acht statt fünf Zehen. Bild: Guinness World Records

Toby lebt in Michigan bei Delaney Henderson, die bereits eine Katze mit extra Zehen hat. Allerdings bei Weitem nicht so viele wie Toby. Als Henderson dann auf ein Inserat stiess, in dem erwähnt wurde, dass die Katze extra Zehen hat, wusste sie, dass es Schicksal ist.

Delaney Henderson und ihr Partner haben gleich zwei Katzen mit Polydaktylie: Connie und Toby. Bild: Guinnes World Records

«Als ich seine Zehen zum ersten Mal sah, konnte ich meinen Augen wirklich nicht trauen!», erzählte Delaney gegenüber Guinness World Records. «Da ich bereits eine andere polydaktyle Katze habe, hatte ich zwar mit den zusätzlichen ‹Daumen› gerechnet, aber nichts hätte mich darauf vorbereiten können, Tobys Pfoten zu sehen.»

Diese extra Zehen sind durch die Genmutation Polydaktylie entstanden. Hierbei handelt es sich nicht um eine Krankheit, sondern eine Anomalie, die das Leben einer Katze nicht beeinträchtigt.

Die vielen Zehen entstehen durch eine harmlose Genmutation namens Polydaktylie. Bild: Guinness World Records

Diese Anomalie hat in der Regel keinen negativen Einfluss auf die Gesundheit und Agilität der Katzen. Sie können also ganz normal laufen, springen und auch klettern.

Und obwohl seine 28 Zehen ein so einzigartiges Merkmal waren, verliebte Henderson sich vielmehr in Tobys süsses Gesicht und seine gesprächige Art und bemerkte: «Als ich ihn traf, hatte ich das Gefühl, dass er in mein Leben gehört, und ich bin so dankbar, dass ich ihm für immer ein Zuhause geben kann.»

Toby liegt stolz auf seinem Zertifikat von Guinness World Records. Bild: reddit

(cmu)

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