Ich puste meinem Hund in die Nase oder in die Ohren. Ich leiste mir lange Stare-Down-Wettbewerbe mit meinem Hund. Ich umarme meinen Hund immer. Regeln? Kenn ich nicht, kennt mein Hund nicht. Ich gehe immer die gleiche Gassirunde mit meinem Hund.

Was machst du mit deinem Hund, das dieser eigentlich gar nicht ausstehen kann?

Der Hund als Rudeltier schätzt klare Regeln und versteht keine Ausnahmen. Darf er sonst nie aufs Sofa, aber wenn Frauchen oder Herrchen krank ist, dann doch? Versucht er es am nächsten Tag dann wieder und darf nicht, verwirrt ihn das.

Bei einer Umarmung fühlt sich der Hund in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Gähnt er, leckt sich über die Lippen oder legt die Ohren an, sind das Anzeichen von Stress .

Das Anstarren ist für einen Hund eine Drohgeste, die er als Dominanz und Einschüchterung empfindet. Besser ist es, ein wenig an dem Tier vorbeizublicken.

In Nase oder Ohren pusten

Hundehalter wollen eigentlich immer nur das Beste für ihre Vierbeiner. Stattdessen tun sie beinahe täglich etwas, was ihre tierischen Freunde eigentlich gar nicht ausstehen können.

Der Thriller «Liebes Kind» läuft bei Netflix extrem erfolgreich, auch international ist die deutsche Serie ein Hit. Kürzlich zog sie sogar in Sachen Views (dies beschreibt die Anzahl gesehener Stunden) an der Realverfilmung zu «One Piece» vorbei. In 84 Ländern landete «Liebes Kind» auf Platz eins der Netflix-Charts. Nicht gerade wenige fragen sich nun: Geht es mit der Serie noch weiter, beziehungsweise ist eine zweite Staffel zu erwarten?