Das Thema der Met Gala lautet dieses Jahr «Tailored for You». watson/keystone

«Tailored for You»: Die besten Looks der Met Gala 2025 – und eine grosse Überraschung

Am 5. Mai stieg die Party des Jahres für die Stars. Neben den auffallenden Outfits sorgte aber vor allem ein Gast für Aufmerksamkeit.

Sabeth Vela

Jeweils am ersten Montag im Mai findet die Met Gala in New York statt. Dort versammeln sich Stars und Sternchen zur Benefizveranstaltung, bei welcher Geld für das Metropolitan Museum of Art gesammelt wird. Laut ZDF kostet ein Ticket zu der Veranstaltung zwischen 30'000 und 50'000 US-Dollar, für einen Tisch muss sogar bis zu 500'000 US-Dollar gezahlt werden.

Dieses Jahr stand die Gala unter dem Motto «Tailored for You», also zu Deutsch «für dich massgeschneidert». Neben den ausgefallenen Outfits gab es aber auch noch einige andere Hingucker.

Rihanna in Marc Jacobs

Dieses Jahr fiel wahrscheinlich niemand an der Met Gala so auf wie Rihanna. Aber nicht wegen ihres Kleides von Marc Jacobs, sondern wegen ihres Bauches! So hat die 37-Jährige an der Veranstaltung ihre dritte Schwangerschaft offiziell gemacht. Rihanna wurde bereits im Mai 2022 zum ersten Mal Mami und das zweite Mal Anfang August 2023.

Rihanna präsentiert an der Met Gala ihren dritten Babybauch. Bild: keystone

Zendaya in Louis Vuitton

Für einen Wow-Effekt sorgte auch die Schauspielerin Zendaya. Zwar nicht mit einem Babybauch, aber dafür mit ihrem massgeschneiderten Anzug von Louis Vuitton mit passendem Hut.

Simpel und elegant: Zendaya in Louis Vuitton. Bild: keystone

Bad Bunny in Prada

Während an Veranstaltungen die Männer gerne mal im schwarzen Anzug auftauchen, haben sie sich dieses Jahr ins Zeug gelegt. Der Musiker Bad Bunny überzeugte mit einem massgeschneiderten Anzug von Prada und passenden Accessoires. Wo er mit seiner Reisetasche wohl nachher noch hin will?

Bad Bunny zeigt sich in Prada. Bild: keystone

Cynthia Erivo in Ginvenchy

Nach ihrem Erfolg in «Wicked» zieht Cynthia Erivo in ihrer Robe von Givenchy und den passenden Krallen auch an der Met Gala alle Augen auf sich.

Cynthia Erivo schaffte mit «Wicked» ihren grossen Durchbruch. Bild: keystone

Sabrina Carpenter in Louis Vuitton

Trotz des vorgegebenen Mottos für die Veranstaltung schaffte es die Sängerin Sabrina Carpenter, ihrem Look treu zu bleiben. Das in einem Blazer und Body von Louis Vuitton und den dazu passenden Plateauschuhen. Sie traf an der Met Gala zudem erstmals seit ihrer Trennung wieder öffentlich auf ihren Ex-Freund Barry Keoghan. Wie das wohl verlief?

Wie ein Playboy-Bunny: Sabrina Carpenter bleibt an der Met Gala sich selbst treu. Bild: keystone

Barry Keoghan in Valentino

Wenn wir gerade von ihm sprechen: Barry Keoghon! Der Schauspieler soll in der Verfilmung der Biografie der Beatles Ringo Starr verkörpern. Um dieser Rolle alle Ehre zu machen, scheint er an der Met Gala mit seinem Anzug von Valentino direkt aus dem Album «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» gesprungen zu sein.

Barry Keoghan überzeugt schlicht, aber elegant. Bild: keystone

Amelia Gray Hamlin in Valentino

Einer der gewagteren Looks an der diesjährigen Met Gala trug das Model Amelia Gray Hamlin. In einem Spitzen-Body mit Schleppe und Blazer von Valentino sorgte sie für Staunen, und zwar ohne nackte Haut – obwohl es auf den ersten Blick so wirkt.

Optische Täuschung: Amelia Gray Hamlins Outfit ist nicht so freizügig, wie es wirkt. Bild: keystone

Charli XCX in Ann Demeulemeester

Ebenfalls treu in ihrem Gala-Outfit blieb sich Charli XCX. Die Musikerin sorgte im letzten Jahr mit ihrem Album «Brat» für einen Hit nach dem anderen und scheint auch jetzt ihre innere «Göre» noch zu kanalisieren. In einem schwarzen Ensemble von Ann Demeulemeester zeigt sie, wie in ihrem Song «Guess», ihre Unterwäsche.

Schwarz, aber aufregend: Charli XCX in Ann Demeulemeester. Bild: keystone

Teyana Taylor in Marc Jacobs

Teyana Taylor zeigt den Männern, wie man einen Anzug trägt! Mit ihrem rot-grauen Ensemble von Marc Jacobs zog die Sängerin alle Blicke auf sich. Die lange Schleppe, die hohen Pumps und der Hut mit Feder verliehen dem Look den letzten Schliff.

Teyana Taylor im Anzug von Marc Jacobs. Bild: keystone

Pusha T in Louis Vuitton

Und schon wieder ein roter Anzug! Diesmal ist es der US-amerikanische Rapper Pusha T, der weiss, wie man es macht: Er posiert in einem eleganten, schlichten Anzug mit Glitzersteinchen an den Schultern, kombiniert mit teuren Schmuck von Tiffany & Co.



Pusha T trägt zur Met Gala 2025 Louis Vuitton. Bild: keystone

Naomi Campbell sagt Met Gala ab

Wenige Stunden vor Beginn der Met Gala sagte Naomi Campbell ihre Teilnahme an dem Event ab. Das teilte das Topmodel auf Instagram mit. Darin lobte sie das Thema der Veranstaltung und meinte: «Es zeugt davon, wie der schwarze Dandyismus die Mode geprägt hat und wie die Mode für Schwarze eine Möglichkeit war, sich selbst auszudrücken und ihre Macht zu behaupten.»

Gerüchten zufolge soll der Grund für ihre Absage ein Streit mit der Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour gewesen sein. Die 75-Jährige ist wie jedes Jahr als Co-Gastgeberin der Met Gala im Einsatz und soll Campell ausgeladen haben. Ob dies stimmt, hat keine der beiden bestätigt.